26 января Владимир Путин провел встречу с султаном Малайзии Ибрагимом Исмаилом. И прошел этот саммит не в Кремле и даже не в Сочи.

Михаил Синицын/РИА Новости

Султан (который прибыл в Россию с частным визитом) совместил приятное с полезным и встретился с президентом России в Эрмитаже. Оба лидера прошлись по одному из главных музеев страны, осмотрели коллекции, включая императорские троны, портреты династии Романовых и малазийские экспонаты (например, купленный Петром I в Нидерландах кинжал — крис).

Но говорили они, понятно, не только об экспонатах прошлого, но и о проектах будущего. Причем в рамках как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

Султан уже посещал Россию в начале августа, с государственным визитом. И тогда заявил, что воспринимает ее «как партнера, которому можем доверять».

Два визита за полгода на высшем уровне (пусть даже один и называется «частным») осуществляют лишь в двух случаях. Первый — если отношения между странами уже очень близкие и тесные, как, например, у России с Белоруссией.

Второй — если есть намерение их таковыми сделать. И малазийский случай — это как раз данный случай.

«Данный визит является естественным продолжением контактов 2025 г.: прошли и встреча с самим султаном в России, и поездка Сергея Шойгу в Малайзию, а также состоялось выступление премьер-министра Анвара Ибрагима в МГИМО», — объясняет ИА Регнум старший лаборант-исследователь Лаборатории «Сектор новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии» ЦИОР ИМЭМО РАН Егор Беседин.

Так, Малайзии Россия нужна как минимум в двух аспектах.

Во-первых, как поставщик оружия.

С 2000 по 2023 год Россия была крупнейшим экспортером оружия в стране Юго-Восточной Азии — объем ее выручки, по некоторым данным, составил 11,24 миллиарда долларов. Тогда на долю Малайзии пришлось 1,27 миллиарда (потраченные в основном на закупку самолетов МиГ-29 и Су-30).

Сейчас Куала-Лумпур хотел бы обновить свой авиационный парк — с учетом возможного обострения ситуации в регионе из-за агрессивных действий США, а также того, что соседи Малайзии российским вооружением очень довольны и зависимостью от него не тяготятся.

«Тот же Вьетнам в 1995–2022 гг. более 80% выделенных на закупку оружия денег потратил на российские вооружения», — говорит эксперт.

Как всем известно, российские вооружения недорогие, надежные, не привязаны к политическим аспектам (то есть нет риска того, что их обслуживание и поставки запчастей резко прекратятся потому, что Москве не понравится внутренняя политика Куала-Лумпура). А сейчас, с учетом опыта СВО, они еще и становятся самыми передовыми в мире.

Во-вторых, как политический партнер. Малайзия придерживается равноудаленной внешней политики — то есть не вступает в различные альянсы.

Однако она видит, как идет процесс формирования многополярного мира, и хочет в нём активно участвовать. В том числе и в рамках БРИКС, куда Куала-Лумпур хотел бы войти. Для Малайзии это важно в том числе и с точки зрения регионального статуса.

«В АСЕАН номинально роль всех стран должна быть равна. Вместе с тем ряд государств, например Индонезия, претендуют на статус «первой среди равных» в рамках организации», — поясняет Беседин. Сейчас Малайзия пытается поднять свой статус за счет, например, миротворческой активности (именно она, а не Дональд Трамп, мирила Таиланд и Камбоджу), и вступление в БРИКС, где Индонезия уже присутствует, станет важным шагом в этой стратегии.

Сейчас султан Ибрагим Исмаил надеется, что Москва ему в этом поможет.

Ну и себе галочку поставит — на фоне внешнеполитической активности премьера нынешний глава Малайзии (избранный на пять лет) хочет отметить свой личный вклад в процесс укрепления величия страны.

«Этот первый специальный визит Его Величества в Санкт-Петербург состоялся по особому приглашению президента Путина и символизирует важную роль института королевской власти как катализатора национальной дипломатии», — говорится на странице султана в одной из соцсетей.

Что касается России, то Москва в силу ряда причин (конфликт с ЕС, поиск новых партнеров и рынков) в последние годы обращает всё больше и больше внимания на АСЕАН и Юго-Восточную Азию в целом. И Малайзия здесь интересна по нескольким причинам.

Например, экономическим — в ней производятся электроника и полупроводники. Технологическим — по словам Егора Беседина, у Малайзии есть запасы и ряд технологий обработки редкоземов, а у России свои технологии обработки и бесценный опыт.

Финансовым — благодаря Малайзии Россия может найти альтернативные доллару платежные схемы.

«Помимо статуса крупной страны исламского мира и соответствующей роли в исламских организациях, Малайзия, например, является одним из лидеров в сфере исламского банкинга и исламских финансов, что дает России интересную бездолларовую альтернативу в условиях необходимости обхода различных финансовых ограничений», — продолжает эксперт.

Ну и, конечно, по санкционным причинам.

«Если включится санкционный режим в отношении российских нефтепродуктов, Малайзия может оказывать услуги посредника», — объясняет ИА Регнум преподаватель Финансового Университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

По его словам, сейчас Китай, например, импортирует очень много малазийской нефти — больше, чем Малайзия добывает. Просто потому, что по факту это иранская нефть. «Я думаю, что Малайзия может быть точно так же использована и для экспорта российской нефти — Китай будет и ее записывать как малайзийскую», — резюмирует Юшков.

Таким образом, у России и Малайзии есть где развернуть сотрудничество.

Да, сейчас общий товарооборот между странами лишь немного превышает 4 миллиарда долларов, однако с большой долей вероятности в ближайшее время он вырастет. А король Ибрагим Исмаил совершит очередной частный визит в Россию. Благо в Москве тоже есть прекрасные музеи.