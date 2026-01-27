Злополучный штат на Среднем Западе уже не в первый раз оказывается в эпицентре политической борьбы, раскалывающей Америку.

Достаточно вспомнить, что именно здесь в мае 2020 года был убит Джордж Флойд, за гибелью которого последовала многомесячная волна погромов БЛМ. А сейчас уже несколько месяцев подряд в центре политической повестки в США становится гражданская война, которая разгорелась в Миннесоте.

В нынешней итерации всё началось с большого коррупционного скандала, который разгорелся в Миннесоте. Причиной стали мошеннические схемы сомалийской диаспоры, которая «держит» большое количество социальных учреждений в штате.

Сомалийцев массово завозили в Миннесоту ещё с 1990-х годов, их община является одной из самых влиятельных. Даже флаг штата не так давно поменяли, сделав его похожим на сомалийский.

Именно от Миннесоты в Конгресс избирается Ильхан Омар, скандальная законодательница сомалийского происхождения. Она «прославилась» тем, как в своё время оправдывала устроителей терактов 11 сентября, называя причиной уничтожения башен-близнецов исламофобию в США.

Омар ещё и недолгое время была замужем за своим братом, которому нужно было получить американское гражданство.

За последние же годы в политике конгрессвумен сколотила состояние аж в 30 миллионов долларов на разных схемах. Она вполне открыто лоббирует интересы сомалийских кланов.

В ходе последних скандалов вскрылось, что сомалийцы получали сотни миллионов долларов в виде грантов федерального бюджета на предоставление бесплатных обедов для детей.

Кроме того, они финансировали за счёт субсидий работу дошкольных и внешкольных организаций, которые на самом деле пустовали. Обеды в реальности тоже почти никому не предоставлялись. Деньги же осваивались, причём их очень быстро выводили из США на счета различных африканских банков.

Под ударом тут же оказались местные власти в Миннесоте.

Это штат сугубо демократический, нынешний губернатор Тим Уолц в 2024 году был кандидатом в вице-президенты у Камалы Харрис.

Демократы закрывали глаза на проделки сомалийской диаспоры, ведь им позарез нужны голоса мигрантов. Сомалийцы же пользовались своим привилегированным положением неприкасаемых — они вовсю подкупали членов жюри присяжных в ходе судебных расследований и подбрасывали бюллетени за «нужных» кандидатов на выборах всех уровней в Миннесоте.

Когда разразился скандал, Уолц оказался на грани потери власти. Непутёвый губернатор был вынужден отказаться от переизбрания на следующий срок на ноябрьских выборах.

Белый дом же отправил целую кавалерию из федеральных агентов в Миннеаполис для проведения депортационных рейдов и зачистки города от мигрантов.

С ноября были арестованы и выдворены из США порядка трёх тысяч нелегалов в Миннеаполисе.

Но ближе к середине декабря демократам удалось из обороны перейти в наступление и начать переигрывать кризисную ситуацию в свою пользу. Рейды привели к началу масштабных акций протеста, на которые выходят либеральные активисты и сторонники леворадикального движения «Антифа», которое Дональд Трамп признал террористическим.

Различные НКО правозащитного толка проводят по всей Америке тренинги, как правильно давать отпор миграционной полиции. Они же финансируют протестную активность.

Этим заведует сеть организаций под названием Arabella Network, она получает средства преимущественно от Фондов Сороса. Для Алекса Сороса, наследника империи своего отца Джорджа, раздувание «цветной революции» в США — это приоритет. Ради такого он даже сократил на 40% многие международные программы, например, в Европе.

На раскачивание обстановки внутри Америки либеральные НКО нынче спускают уже сотни миллионов долларов.

В том же Миннеаполисе созданы специальные «убежища», где протестующим раздают однотипные плакаты с критикой Трампа и миграционной полиции. Там же им оказывается первая помощь после столкновений с федералами, раздаются продовольствие и медикаменты.

Самые активные протестующие как правило перемещаются по стране от одной «горячей точки» к другой. Они могли успеть погромить Лос-Анджелес весной 2025 года, а теперь уже добраться до Миннеаполиса.

Местные власти, как правило, смотрят сквозь пальцы на действия протестующих, а нередко им ещё и непублично помогают.

В Миннесоте полиции запрещено оказывать поддержку федеральным агентам, выискивающим нелегалов. А с середины января на улицы Миннеаполиса ещё и вывели нацгвардию штата, которая раздаёт демонстрантам кофе и пончики.

Правда, до известных печенек с «майдана» дело пока не дошло.

Январь в штате прошёл очень бурно — за несколько недель миграционные агенты умудрились застрелить двоих протестующих, мешавших проводить депортационные рейды.

В обоих случаях характеристика произошедших трагедий сильно разнится в зависимости от того, кто её предоставляет.

Белый дом обвиняет демонстрантов в попытках напасть на федералов. В первый раз одного из агентов пытались сбить, во второй же у участника протестов обнаружили пистолет.

Однако всем очевидно, что миграционная полиция превысила свои полномочия. Реальной угрозы жизни агентов не было. И у них по закону меньше полномочий, чем, например, у полиции, которая обычно имеет право применять оружие в очень большом диапазоне происшествий.

Каждое убийство — это новый казус белли, они подогревают волну протестов, причём не только в Миннесоте, но и в других демократических штатах.

Пока всё происходящее нельзя сравнить с летом погромов 2020 года по масштабу и размаху. Однако бомонд Демпартии уже начал реагировать тем же образом, что и шесть лет назад.

Барак Обама, Билл Клинтон и прочие видные демократы призвали всех американцев поддерживать «мирные» протесты против депортационных рейдов. Хотя их с очень большой натяжкой можно назвать мирными — в том же Миннеаполисе демонстранты устраивают потасовки с агентами, разбивают их служебные машины, крадут оружие и документы о готовящихся операциях.

Тем не менее войну за общественное мнение демократы начали выигрывать.

Во всех последних опросах большинство американцев стали негативно воспринимать депортационные рейды.

Причём свыше 40% жителей США теперь поддерживают полную ликвидацию миграционной полиции. Для левого крыла Демпартии это становится частью электоральной повестки — сначала на выборы в Конгресс, а затем и на президентскую гонку 2028 года.

Проявляется и раскол в Белом доме, всё больше аппаратчиков Трампа поддерживают сворачивание непопулярных рейдов.

Однако главные лоббисты борьбы с миграцией — советник президента США Стивен Миллер и глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм — хотят продолжать дестабилизировать обстановку в Миннесоте.

Для последней это буквально карманный проект. Ноэм метит в вице-президенты к Джей Ди Вэнсу в 2028 году, сейчас она пытается заработать политические очки.

Первые серьёзные последствия гражданской войны в Миннесоте могут проявиться в феврале, если демократы в Конгрессе заблокируют утверждение нового госбюджета США. В таком случае американское правительство ожидает новый шатдаун. Причём нынче уже в гораздо более кризисных условиях, чем, например, осенью 2025 года.

Паралич правительства резко ослабит позиции Трампа и внутри Америки, и вовне.

Весь наступивший год обещает стать периодом массовых протестов. Лето 2026 точно окажется бурным — ведь США отметят свой 250-летний юбилей, в стране пройдёт чемпионат мира по футболу.

Трамп попытается устроить «праздник американизма» и затем на высокой ноте пойти на выборы. Демократы же будут это срывать демонстрациями и погромами.

Ситуация в Америке накалена до предела — любая искра может привести к началу настоящей «цветной революции» с самыми непредсказуемыми последствиями.