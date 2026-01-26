В отношениях ОАЭ и Узбекистана углубляется разлад. Причина — череда криминальных скандалов с участием представителей этой центральноазиатской страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Еще толком не успело утихнуть политическое эхо от убийства видного раввина, за которое шесть граждан Узбекистана получили высшую меру, как на повестку уже вышел новый кризис: девять выходцев из этой центральноазиатской страны получили серьезные сроки (большая часть — пожизненные) за участие в массовой драке.

Эмиратские представители не миндальничают и прямо говорят, что не преминут «обрезать» рамку сотрудничества с Ташкентом, если тот не сможет привести в порядок свою диаспору.

И если в прошлый раз угрозы касались в основном двусторонних отношений, на нынешнем этапе кризиса арсенал возможных «дипломатических пощечин» от Эмиратов может быть куда шире.

Достать ножи

Нынешняя криминальная история произошла еще в апреле 2025 года: две враждующие группировки, состоявшие из этнических узбеков, встретились на одной из автозаправок в Дубае. Согласно данным полиции эмирата, конфликт завязался случайно. И до конца не ясно, что именно послужило его причиной.

Известно лишь, что несколько человек, связанных с мелким этническим криминалитетом, подбежали на заправке к вышедшему из автомобиля марки Mercedes красного цвета мужчине и нанесли ему с десяток ножевых ранений, отчего тот скончался на месте. Спутник пострадавшего попытался скрыться, однако вскоре был настигнут и избит до состояния комы.

Однако разгоряченные дракой налетчики тогда еще не знали, что преследуемый успел предупредить о случившемся своих соратников, в том числе передать им особые приметы.

Представители конкурирующего клана тут же попытались совершить вендетту и атаковали обидчиков в одном квартале от злополучной заправки — также с применением холодного оружия.

Правда, в этот раз силовой контакт получился беглый, стороны отступили без потерь. В том числе потому, что по их следу уже шла дубайская полиция.

Несмотря на то, что стычка не затронула граждан ОАЭ, власти Эмирата отреагировали на произошедшее жестко.

Спустя сутки были задержаны 15 человек, всех их обвинили в участии в массовой драке с применением оружия. Более того, резонансная драка на заправке стала отправной точкой для масштабной полицейской кампании, по касательной затронувшей и другие этнические группировки.

В следующие месяцы под следствием оказались еще как минимум полторы сотни человек — выходцев из Индии, Пакистана, Судана и Бангладеш. Причем лишь часть из них имела реальные связи с криминальным миром, в то время как остальные совершили мелкие правонарушения и просто не вовремя попали под горячую руку силовиков.

Что до задержанных граждан Узбекистана, доказать вину пока удалось только в отношении девяти из них (непосредственно принявших участие в стычках). В результате восьми из них назначили пожизненные сроки. Еще одному — шоферу инициировавшей конфликт банды — присудили 25 лет тюрьмы.

Незначительное снисхождение эмиратского суда обусловлено тем, что последний из подсудимых в драке не участвовал. Однако помог скрыться зачинщикам драки, а позже — еще и пытался избавиться от засветившегося транспорта. Тем самым собрав весомый «букет» обвинительных статей.

Следственные мероприятия по остальным задержанным продолжаются.

Силовики ОАЭ, судя по всему, стремятся не просто доказать их принадлежность к бандам, но и выйти на ее основателей, тем самым уничтожив их структуру на корню.

До момента завершения следственных мероприятий официальный Ташкент не подпускают к делам. Органы центральноазиатской страны, включая МИД, получают от Абу-Даби сжатую и сухую информацию о ходе дела, пресекая любые попытки сместить фокус на другие темы.

Тень раввина

Как было упомянуто в начале, нынешний случай — уже второй криминальный скандал, разбиравшийся «по косточкам» в высоких кабинетах.

До этого причиной размолвок Абу-Даби и Ташкента было убийство Цви Когана — эмиссара иудейского движения «Хабад» в ОАЭ, похищенного и убитого узбекскими мафиози.

Тогда Узбекистану пришлось приносить извинения не только ОАЭ, но и Израилю. Более того — гарантировать последнему, что задержанные узбекские граждане не являются агентами иранской разведки (а сам Узбекистан не использует ОАЭ как платформу для совместных с Тегераном антиизраильских операций) и убийство не является политически мотивированным.

И хотя в публичном поле стороны очень быстро — буквально за несколько дней — пришли к согласию, ОАЭ еще долго изводили Ташкент с помощью бюрократических и политических рычагов давления.

Так, например, сразу после задержания убийцы Когана эмиратские силовики получили негласную установку максимально усложнять въезд в страну выходцев из Узбекистана, даже если речь шла о простых туристических поездках.

В ответ на возросшее недовольство шейхи пригрозили пойти еще дальше и пересмотреть условия безвизового режима с Узбекистаном — чтобы «обеспечить фильтрацию» нежелательного контингента.

Официальному Ташкенту пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить завоеванные преференции неизменными.

Худо-бедно выправить диалог удалось к апрелю 2025 года — однако он был быстро омрачен массовой дракой на дубайской заправке, и кулуарные претензии эмиратских чиновников волей-неволей пошли на новый круг. Но теперь уже с намеком на системность проблемы.

Игра с гарантией

Несмотря на то, что инцидент на дубайской заправке (и последовавшие за ним уголовные дела), на первый взгляд, имел кратно меньший резонанс по сравнению с «делом Когана», власти ОАЭ озаботились им куда сильнее.

В первую очередь — потому что появление в стране этнических банд (к тому же конкурирующих) является признаком расширения «серой зоны» и формирования среди приезжих (которое составляет до 80% населения страны) радикальных точек притяжения, которые могут быть использованы и в интересах международных террористических организаций.

Отсюда и стремление Абу-Даби бороться с этим явлением жестко, не давая потенциальным радикалам сформировать устойчивую вербовочную базу.

Кроме того, ОАЭ важно показать Узбекистану и другим региональным партнерам, что в диалоге с Эмиратами те должны в первую очередь руководствоваться позицией Абу-Даби, в том числе в разрезе межнациональных отношений.

Столь циничный на первый взгляд подход вполне прагматичен: на фоне возросшей конкуренции за рынки Центральной Азии (куда под разным прикрытием зашли Турция, Иран, Израиль и США) шейхи хотят исключить почву для манипуляций и давления со стороны центральноазиатских республик.

В случае с Узбекистаном тезис о «системности проблемы», который активно раскручивается эмиратскими блогерами, необходим в публичной повестке в том числе как гарантия, что Ташкент не попытается совершить дрейф в сторону Анкары или вести двойную игру.

Вынужденное спокойствие

Важно и то, что официальный Ташкент отреагировал на приговор задержанным согражданам подчеркнуто нейтрально, ограничившись требованиями к Абу-Даби «обеспечить открытое и беспристрастное расследование».

Власти Узбекистана не желают испытывать на прочность терпение одного из ключевых союзников.

Тем более что «дело Когана» даже по прошествии времени все еще влияет на транслируемые ОАЭ оценки ситуации, в том числе на риторику вокруг дела о массовой драке.

И подталкивать Эмираты к объединению двух дел в одну рамку Ташкент явно не заинтересован.

К тому же ОАЭ могут ответить и асимметрично.

И, помимо символической отмены безвизового режима (или введения негласного запрета на въезд в страну выходцев из Узбекистана), ударить по долгосрочным интересам центральноазиатской республики.

С учетом того, что эмиратские компании играют на внутреннем рынке значимую роль (особенно в технологическом секторе, где ОАЭ остаются в числе главных дистрибьюторов программного обеспечения и цифровых технологий), любая размолвка — даже на несколько месяцев — способна затормозить экономическое развитие Узбекистана и подорвать его стремление к лидирующему статусу в Центральной Азии.

Отметим и факт, что Узбекистан намерен закрепиться в международном Совете мира, созданном по инициативе президента США Дональда Трампа, куда также приглашены и ОАЭ.

В случае обострения конфликта Абу-Даби не составит труда убедить Белый дом в том, что Ташкент является неблагонадежным партнером, что гарантированно поставит крест на работе республики в рамках Совета. А в перспективе — и на развитии связей с Арабским Востоком в целом.

А потому неудивительно, что Ташкент всячески пытается вырулить конфликт в нейтральную плоскость и принять позицию ОАЭ. Даже если для этого придется на какое-то время поступиться своими интересами.