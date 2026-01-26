Россияне в 2025 году столкнулись с непривычным явлением: пока многие продукты питания продолжали дорожать, овощи для приготовления борща двигались в противоположном направлении.

Иван Шилов ИА Регнум

Картофель, капуста, морковь, свёкла и лук — традиционная основа домашней кухни — подешевели почти на 19%. По итогам года продовольственная инфляция составила 5,24%, общий рост цен — 5,59%.

Отдельные категории товаров демонстрировали совсем иную картину. Лимоны за тот же период прибавили почти 32%, кофе — около 26%, хлеб подорожал на 11–13%. И вот посреди этого ценового разнобоя — островок благодати в виде борщевого набора.

Что за этим стоит?

Эффект качелей

Ответ кроется в событиях прошлых лет. 2024-й выдался для овощеводов провальным. Картофель тогда взлетел в цене почти на 92% — цифра, от которой вздрагивали даже видавшие виды экономисты. Капуста, свёкла и лук двигались следом.

Причина лежала на поверхности: урожай резко просел после рекордного 2023 года.

«Мы наблюдаем необычную, но вполне объяснимую ситуацию», — отмечает экономист Герман Алексеев в беседе сИА Регнум. Как поясняет эксперт, говорить о настоящем удешевлении здесь не совсем корректно — скорее рынок откатился назад после прошлогоднего ценового безумия.

Продукции стало много, урожай оказался щедрым, и ценники вернулись туда, где им положено быть.

Сыграло роль и давление сверху. Ретейлеры и производители понимали: за стоимостью борщевого набора пристально следят чиновники. Этот набор давно превратился в политический индикатор — по нему судят, насколько туго приходится кошелькам граждан.

Статистика Минсельхоза показывает, что картофеля в товарном секторе накопали порядка 8 млн тонн — почти на 700 тыс. тонн больше, чем год назад. С гектара брали на 20–30% больше: погода не подвела.

Особенно отличилась Брянщина — там сборы подскочили на 61%. Хорошо сработали Тульская, Нижегородская, Московская области. Юг тоже не отставал: Астрахань, Кубань, Ставрополье дали крепкие цифры. По капусте вышло 2,2 млн тонн, по моркови — 1,5 млн тонн.

Рынок оказался затоварен.

Капустный рекорд и рыночные механизмы

Среди всех позиций борщевого набора капуста продемонстрировала наиболее впечатляющее падение — 27,6%.

Капуста вообще культура отзывчивая: быстро растёт, быстро реагирует на хорошую погоду. В этом сезоне с погодой повезло. Плюс аграрии, помня прошлогодние заоблачные цены, заранее расширили посевы. Помогло и то, что в стране появилось больше места для хранения урожая.

Сейчас российские овощехранилища вмещают свыше 9 млн тонн одновременно. Раньше к весне овощи заканчивались, и цены неизбежно ползли вверх. Теперь этот разрыв удаётся сглаживать.

Государство компенсирует аграриям четверть расходов на строительство таких объектов, и к 2026 году мощности планируют нарастить ещё на 500 тыс. тонн.

Правда, сама инфраструктура обходится недёшево. Построить современное хранилище стоит 50–100 тыс. рублей за каждую тонну ёмкости. Аренда складов в разных регионах колеблется от 300 до 800 рублей за квадратный метр в месяц.

В итоге логистика и хранение съедают до трети — двух пятых розничной цены овощей.

«Здесь наложились два процесса — обычные сезонные качели и глубинные перемены в отрасли», — объясняет Алексеев. Овощи открытого грунта всегда дешевеют осенью, в разгар уборки, и дорожают к апрелю-маю. Но в этот раз сработало сразу несколько факторов: и урожай подоспел, и площади прибавились, и хранить стало где.

Вот показательный расчёт: в августе 2025-го средней зарплаты хватало на 434 порции борща. Годом раньше — только на 325.

Не всем радостно

Покупатели радуются, а вот фермерам не всегда бывает до веселья. Выращивать картошку — занятие с непредсказуемой отдачей: в удачный год можно удвоить вложения, в плохой — остаться при своих или уйти в минус.

«Об этом не принято говорить, но промолчать нельзя», — замечает Алексеев. Летом 2025-го в ряде регионов килограмм картофеля у фермеров забирали по 11–12 рублей. Себестоимость при этом — 20 рублей. Арифметика убыточная. Даже осенью отпускные цены в ряде регионов едва покрывали затраты.

После рекордного урожая 2023 года часть игроков покинула рынок из-за низкой маржинальности. Если ситуация повторится, производители начнут переключаться на более доходные культуры — подсолнечник, масличные. А это чревато дефицитом и новым витком цен через год-два.

Государство, впрочем, аграриев не бросает. В 2025 году на поддержку АПК направили свыше 507 млрд рублей. Отдельно с 2023-го работает федеральный проект по картофелю и овощам — из него производителям ежегодно достаётся 4,5 млрд рублей. Деньги идут на полевые работы, на сами овощи, на склады.

С прошлого года за субсидиями могут обращаться даже самозанятые и владельцы огородов.

Ещё один фактор, на который указывает Алексеев, — временная отмена пошлин на ввоз картофеля в сезоне 2024/25. Когда своего не хватало, импорт помог закрыть дыру.

Чего ждать дальше

Загадывать сложно. В начале 2026-го цены уже пошли вверх — это обычная история: овощи на складах усыхают, расходы на хранение растут. Росстат фиксирует: с января плодоовощная продукция прибавила 7,9%.

«Скорее всего, картошка и другие позиции в первой половине 2026-го будут стоить дешевле, чем год назад в то же время», — считает эксперт. По его базовому сценарию, борщевой набор к декабрю подорожает на 5–7%.

Ключевые риски связаны с издержками. Энергоносители, хранение, логистика, удобрения — всё это продолжает дорожать. Если рост затрат не остановится, производители будут вынуждены транслировать его в цены. Многое зависит и от погоды в предстоящем сельскохозяйственном сезоне.

Экономист рекомендует не упускать момент. Дешевле всего овощи стоили осенью 2025-го. К весне стоимость овощей традиционно достигает максимума. Тем, у кого есть возможность хранения, просторные погреба, имеет смысл делать запасы картофеля, моркови, свёклы и лука в осенний период.

С капустой сложнее — она лежит недолго, так что запасаться ею впрок смысла нет.

«Сейчас цены на овощи — одни из самых щадящих за последние годы. Кто умеет считать деньги, тот сэкономит», — подчёркивает Алексеев.

Борщевой набор давно перерос статус простой продуктовой корзины. По его стоимости можно судить о том, как живётся обычным людям. И то, что он подешевел, когда остальное дорожало, — новость из разряда приятных.