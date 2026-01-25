Свежие квитанции за коммуналку принесли неприятный сюрприз тем, кто до сих пор не обзавёлся водосчётчиками. Правительство подняло повышающий коэффициент на холодную воду вдвое — с 1,5 до 3. Применять новые правила начали уже при расчёте платы за декабрь.

Иван Шилов ИА Регнум

Что это значит на практике? Если раньше у тех, кто не имел счетчиков или долгое время не передавал показания, норматив потребления умножался на полтора, то теперь — на три. Платёж вырос ровно в два раза. Причём изменения коснулись только холодного водоснабжения. Для горячей воды множитель по-прежнему равен 1,5.

Сама по себе обязанность ставить счётчики прописана в законе давно — ещё в 2009 году, когда приняли федеральный закон об энергосбережении. Крайний срок установки значился как 1 июля 2012 года. Но штрафов за нарушение не предусмотрели, а повышающий коэффициент появился лишь спустя годы. Для многих собственников он не стал достаточным стимулом.

На кого распространяется новый коэффициент

Под тройной множитель попали несколько категорий собственников.

Первые — те, у кого счётчика нет в принципе, хотя поставить его технически можно. Среди них немало владельцев так называемых «резиновых квартир»: прописан один человек, а живёт десяток. Плата идёт по нормативу на одного, реальный расход — в разы больше.

Вторые — хозяева квартир с просроченной поверкой. Для счётчиков холодной воды межповерочный интервал составляет шесть лет, для горячей — четыре. Пропустил срок — прибор автоматически считается неисправным.

Правда, тройной коэффициент включается не сразу: первые три месяца плату считают по среднерасчётным показаниям счётчика за последние полгода — это переходный период, время, чтобы вызвать мастера и решить вопрос. А вот с четвёртого месяца начинается расчёт по нормативу с коэффициентом 3.

Третьи — жильцы, которые забывают передавать показания или не пускают контролёров. Если данные не поступают больше трёх месяцев подряд, управляющая компания вправе перевести квартиру на норматив.

А вот кому повышение не грозит — так это тем, у кого установить прибор физически невозможно. Старая разводка труб, изношенные коммуникации, нестандартная конструкция ввода — всё это основания обоснования технической невозможности. Соответствующий документ выдаёт управляющая или ресурсоснабжающая организация, и с ним можно платить по нормативу без надбавки.

Экономим воду

Сама идея тройного коэффициента не нова. Москва ввела его ещё осенью 2023 года. За два года столичный опыт дал результат. К концу 2024 года счётчиками холодной воды оснастили 90% московских квартир. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. В 2015-м показатель составлял 80%. Рост на 10 процентных пунктов за девять лет — вроде бы не революция.

Но львиная доля прироста пришлась именно на 2023–2024 годы, когда заработал тройной коэффициент. Минстрой счёл эксперимент успешным и предложил масштабировать его на всю страну.

По данным Росстата, средняя оснащённость счётчиками холодной воды в России — 84%. Горячей — 87%. Звучит неплохо, но в абсолютных числах картина иная.

Жилой фонд страны — более 70 миллионов помещений. 16% без исправных счётчиков или с просроченной поверкой — это свыше 11 миллионов квартир и домов. Причём цифра касается только холодного водоснабжения — по горячей воде ситуация чуть лучше (13% без приборов учёта, или около 9 миллионов помещений).

Как отмечает исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова, внедрение приборов учёта существенно снизило потребление воды в стране, и каждый год оно продолжает падать — примерно на 6%.

Счётчик меняет привычки: люди начинают чинить текущие краны, закрывать воду во время чистки зубов, следить за расходом. Это важно, потому что износ водопроводных сетей, по разным оценкам, составляет 40–75%, а утечки достигают четверти от подаваемого объёма. Чем меньше воды качают впустую, тем меньше нагрузка на систему.

Когда окупится счётчик

Разберём конкретный пример. Москва, семья из двух человек, счётчика нет. Норматив потребления холодной воды в столице — 6,935 кубометра на человека в месяц. Тариф с июля 2025 года — 65,77 рубля за куб.

При старом коэффициенте 1,5 выходило: 2 × 6,935 × 65,77 × 1,5 = 1368 рублей. С новым множителем 3 получаем: 2 × 6,935 × 65,77 × 3 = 2737 рублей. Разница — почти 1400 рублей ежемесячно, или около 16,5 тыс. рублей за год. И это только холодная вода.

В других регионах тарифы ниже, но арифметика та же — платёж удваивается. Для семьи из трёх-четырёх человек переплата может достигать 3–4 тыс. рублей в месяц.

Сам прибор обойдётся в сумму от 700 рублей за базовую модель до нескольких тысяч за умный счётчик с дистанционной передачей данных. Работа мастера в Москве — от 1 до 3 тыс. рублей за штуку. В регионах выйдет дешевле процентов на 20–25.

Полный комплект — два счётчика (холодная и горячая вода), монтаж, опломбировка — укладывается в 3–8 тыс. рублей. При экономии 1400–2700 рублей в месяц затраты отбиваются за один-три месяца. Дальше — чистый плюс на протяжении всего срока службы, а это в среднем 12 лет.

После установки прибор нужно ввести в эксплуатацию. Вызываете представителя управляющей компании или водоканала, он ставит пломбу и составляет акт. Денег за это не берут, но записываться лучше заранее — бывают очереди.

Отдельная история — поверка. С 2020 года её результаты вносят в электронный реестр ФГИС «Аршин». Бумажное свидетельство выдают только по запросу, юридической силы оно не имеет.

Главное — убедиться, что компания-исполнитель аккредитована для работы с «Аршином». Иначе поверка пройдёт, а в базе данных ничего не появится. Для управляющей компании такой счётчик всё равно что неисправный.

Поверку нужно делать регулярно: раз в шесть лет для холодной воды, раз в четыре — для горячей. Стоимость — от 600 до 2 тыс. рублей без демонтажа прибора.

Помимо нового коэффициента, кошелёк потребителей затронула июльская индексация тарифов. В Москве коммуналка подорожала в среднем на 15%, в регионах — на 11–12%. Холодная вода в столице прибавила 10%, горячая — почти 15%.

Для тех, кто платит по счётчику, рост ощутим, но терпим. А вот жильцы без приборов учёта получили двойной удар: выше и тариф, и коэффициент. Государство явно даёт понять — эпоха нормативных платежей подходит к концу. Кто не хочет переплачивать, тому пора звонить сантехнику.