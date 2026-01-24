Середина января принесла на Камчатку такой снегопад, какого край не видел больше полувека. Серия циклонов из Охотского моря обрушивалась на регион с декабря, но настоящий коллапс случился между 12 и 16 января — именно тогда город максимально «припорошило».

В декабре выпало 370 миллиметров осадков — более трёх месячных норм, снег копился постепенно. А в первой половине января обрушились ещё 163 миллиметра — полторы нормы за две недели.

Высота снежного покрова в столице края достигла 177 сантиметров, в отдельных районах — свыше двух с половиной метров. По словам главы Камчатгидромета Веры Поляковой, подобное последний раз фиксировалось в начале 70-х годов прошлого века.

С 15 января в городе действует режим чрезвычайной ситуации. На смену автобусам даже вышли вахтовки на базе «Уралов» и машины Росгвардии — единственная техника, способная пробиться через заносы.

Интернет не преминул откликнуться. Сперва по соцсетям разлетелись видео, на которых люди выпрыгивают из окон прямо в сугробы. За ними потянулись ролики, где, например, мужчина едет за хлебом на сноуборде, а женщины с лопатами шутливо прокапывают тоннели к пунктам выдачи маркетплейсов. Камчатка стала мировым событием.

И тут в дело вступили нейросети.

«This is Kamchatka»

На волне всеобщего интереса появились ролики, в которых сугробы взметнулись до крыш, дети скатывались с горок размером с двадцатиэтажный дом, а водители пробирались сквозь снежные тоннели десятиметровой высоты.

Опознать подделку можно по характерным признакам: неестественно гладкие формы сугробов, искажение зданий при движении камеры, нарушение законов физики. Однако иностранные паблики принялись распространять эти ролики как подлинные съёмки очевидцев. Следом подтянулись зарубежные телеканалы, решившие не утруждать себя проверкой.

Настоящая Камчатка тем временем выглядела иначе. Сугробы достигали окон второго, местами третьего этажа — серьёзно, но без фантастических преувеличений. Коммунальная техника работала днём и ночью.

В этом смысле показательна таймлапс-запись с камеры видеонаблюдения одного из дворов, где хорошо видно, что город не был парализован — он боролся и не уступал стихии.

Да и жители помогали друг другу откапывать подъезды и расчищать проезды.

В свою очередь губернатор Владимир Солодов обратился за помощью к федеральному центру — и реакция была молниеносной: уже через два дня он доложил президенту, что снегоуборочная техника направлена на полуостров с Сахалина, из Приморья и Хабаровского края.

В сети, между тем, родился мем: под настоящими видео с полуострова стали писать «This is not AI. This is Kamchatka» — «Это не нейросеть. Это Камчатка».

Внимание соседей

Пока жители Петропавловска-Камчатского с юмором откапывали свои дома, с украинской стороны звучали злорадные комментарии. Хотя Киев в это же время переживал собственный зимний коллапс: городские службы не справлялись с банальной уборкой снега.

19 января мэр Виталий Кличко собрал совещание с главами районных администраций и пригрозил обратиться к президенту, если улицы не расчистят до вечера. При этом он тут же переложил вину на закон о местной власти, который, по его словам, не позволяет ему даже объявить выговор районному начальнику.

На следующий день последовала наглядная иллюстрация того, во что превратились киевские тротуары. Депутат городского совета от «Слуги народа» Евгений Кузьменко упал на обледеневшей улице и сломал позвоночник. В соцсетях он с горькой иронией «поблагодарил» коммунальные службы: «Зима пришла неожиданно».

Зима приходит «неожиданно» в город, где капитальный ремонт теплосетей последний раз проводился в 2012 году. Деньги, заложенные в тарифах на модернизацию инфраструктуры, годами растворялись неизвестно где.

Специалисты по жилищно-коммунальному хозяйству прямо говорят: трубы сгнили, изоляция осыпалась. Система держится на волоске уже долгое время.

Злорадство вместо содержания

На фоне камчатского снегопада антироссийские каналы и оппозиционные блогеры устроили в соцсетях информационный карнавал. Одни публиковали фотографии машин Росгвардии с едкими комментариями — мол, автозаки делать научились, а нормальный транспорт для непогоды нет.

Другие утверждали, что снегопады для Камчатки не новость, просто убирать некому — все ресурсы ушли на конфликт с Украиной. Третьи выкладывали сгенерированные нейросетью изображения, выдавая их за реальные.

На кадрах, как указали комментаторы, изображены вахтовки на базе грузовиков «Урал» — штатная техника повышенной проходимости, которая в экстремальных условиях оказалась единственным работающим транспортом. Использовать то, что справляется с задачей, — не признак несостоятельности, а здравый смысл.

Тезис о нехватке ресурсов из-за конфликта рассыпается при столкновении с фактами. Камчатка — на противоположном конце страны от зоны боевых действий. Региональные службы работали на пределе, привлекались военные и волонтёры. Федеральный центр оперативно направил помощь.

Тем временем в Киеве сотрудники ТЦК продолжают забривать людей в армию из всех отраслей, включая коммунальную сферу. По признанию украинских экспертов, нехватка кадров в городском хозяйстве — прямое следствие этого процесса.

Контраст, который не спрячешь

История с камчатским снегопадом проявила несколько моментов.

В первую очередь, всем стало окончательно ясно, что за последние пару лет нейросети совершили гигантский скачок в качестве генерации изображений и видеоконтента. Если раньше подделки выдавали себя очевидными артефактами, то теперь отличить синтетический ролик от настоящего становится всё сложнее.

Зарубежные СМИ и паблики с многомиллионной аудиторией распространяли откровенные фейки, не утруждая себя проверкой. Алгоритмы соцсетей охотно продвигали яркий, эмоциональный контент невзирая на то, настоящий он или нет.

Обнажилось и поразительное невежество части аудитории относительно географии и климата России. Иностранцы, не имеющие ни малейшего представления о дальневосточных регионах, принимали за чистую монету абсурдные картинки с сугробами до самых крыш зданий, искренне полагая, что на Дальнем Востоке именно так и живут.

Образ России как вечной снежной пустыни оказался настолько укоренён в западном сознании, что любая фантазия на эту тему воспринималась как документальное свидетельство.

Но главное — разница в реакциях. Камчатка встретила рекордный снегопад со спокойствием и самоиронией: соседи помогали друг другу, власти мобилизовали ресурсы, в соцсетях — шутки и взаимовыручка.

Что же наблюдалось в Киеве при куда более скромных масштабах непогоды? Перекладывание ответственности и сломанный депутатский позвоночник на обледенелом тротуаре.

Камчатка свой рекордный снегопад переживёт. Дороги расчистят, жизнь войдёт в привычное русло. А тем, кто сделал ставку на производство фейков и злорадство, придётся лишь искать новые поводы для своей «деятельности».

До следующей «неожиданной» зимы.