Глава киевского режима Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Давос — и они, с его слов, были триумфальными.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-первых, потому, что ему якобы удалось выпросить у США поставки новых ракет Patriot. Хотя американцы эту информацию не подтвердили.

Во-вторых, потому, что ему вроде бы удалось согласовать с Трампом гарантии безопасности для Украины. Их ему, впрочем, удавалось согласовывать и ранее — с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном, Дональдом Трампом, Фридрихом Мерцем, еврочиновниками и так далее, вплоть до уборщиков в здании Еврокомиссии в Брюсселе.

Вот только каждый раз эти условия, в которых говорилось о вводе западных войск на Украину, не устраивали Москву, поэтому они и не реализовывались.

Ну и, наконец, в-третьих, Зеленский, по его словам, смог изменить повестку форума в Давосе. «В центре внимания была Гренландия, но у нас идет полномасштабная война. Я не сравниваю эти два события, но масштаб угроз очевиден для любого. Нам удалось переключить внимание на Украину, и теперь все говорят о нас», — заявил он журналистам.

И вот с последним тезисом спорить невозможно — все действительно сейчас обсуждают Украину. А точнее выступление, в котором киевский гость превзошел самого себя.

Не по степени компетенции, не по инновационности предложений и уж тем более не по уровню адекватности — Зеленский побил свой собственный рекорд по количеству хамских пассажей в минуту времени.

Причем хамских пассажей не столько в отношении России (к этому как раз все привыкли), а в адрес Европы. Той, что его сейчас кормит и защищает, причем делает это теперь в одиночку.

«Это было неожиданно, учитывая, что континент стал самым надёжным союзником Украины после того, как администрация Трампа отошла от поддержки военных усилий Киева», — резюмирует The New York Times.

Главный посыл Зеленского был в том, что Европа слаба и нерешительна. Во множестве моментов.

Например, потому что не отреагировала на иранские протесты: «К тому времени, как политики вернулись к работе (после рождественских и новогодних праздников. — Прим. ред.) и начали формировать свою позицию, аятолла уже убил тысячи людей». Кстати, здесь оратор случайно вывел отличную формулу, которая характеризует его собственный режим: убей достаточно людей — и ты останешься у власти.

Или потому, что ЕС не может выкрасть Владимира Путина так, как США выкрали венесуэльского лидера Николаса Мадуро. «Мадуро в суде в Нью-Йорке. Простите, но Путин не в суде. И это четвёртый год величайшей войны в Европе со времён Второй мировой войны», — возмущается Зеленский тем, что денег на строительство Международного уголовного суда так и не выделили в достаточном для начала работ количестве.

ЕС так и не запустил полноценный трибунал в отношении России — с персоналом и реальной работой, и им в лоб предъявляется претензия в абсолютно хозяйском тоне «проверяющего органа». Хотя европейцы, вообще-то, не являются обслуживающим персоналом Украины и вряд ли их можно обвинять в том, что нежелание окончательно сжечь мосты в вопросе перспектив дипломатических переговоров с Москвой — какое-то глупое и неправильное.

То же самое касается и отказа вольно распоряжаться российскими замороженными активами. А значит, получается, что «Путин смог остановить Европу, к сожалению». Хотя это не Путин, а целый ряд европейских лидеров не захотели получить в ответ конфискацию своих национальных активов в России, бегство капиталов, а также суды с многомиллиардными выплатами в пользу Москвы.

А самым парадоксальным во всем этом параде оскорблений является открытая издёвка по поводу бесполезности НАТО — которое, как мы помним, является одним из символов веры майданного руководства. Теперь вдруг оказалось, что без наличия в нем могучей Украины эта организация совершенно бесполезна и никого не может защитить.

Потому, что вообще никогда не применяла пресловутую пятую статью своего устава.

«Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере», — говорит Зеленский, как-то вдруг забыв, сколько лет вверенная ему страна искала там «железобетонные гарантии безопасности», ради которых даже стоило лезть в войну с Россией.

«30-40 солдат» в Гренландии — это посмешище, «какой сигнал вы посылаете России и Китаю?» Российские корабли ходят вокруг острова безнаказанно, ни у кого в Европе нет воли и оружия их атаковать: всё это есть только у Владимира Александровича. Который таким образом попытался продать очередную свежую идею — ВСУ численностью в миллион человек как основа общеевропейских вооруженных сил.

Без НАТО, как следует понимать. И под мудрым руководством «сильного лидера», под которым совершенно недвусмысленно подразумевается сам Зеленский. Ну и, может быть, британцы, поскольку они в итоге оказались единственными, кому всё понравилось: экс-глава британской разведки MI6 Ричард Мур (в свое время вербовавший криворожскую звезду) похвалил Зеленского за «мощную речь» и понадеялся, что европейцы «воспримут его честные и неудобные сигналы».

В которой, помимо прочего, киевский спикер публично заявил об отсутствии у ЕС субъектности — что это скорее география, история и традиция, чем реальная политическая сила.

Больше рассчитывать там не на кого — только на украинских военных, тем более что в «цветущем саду», участь которого, по словам Зеленского, решена, полно предателей.

«Каждый «Виктор», проживающий европейские деньги и одновременно продающий европейские интересы, заслуживает подзатыльник. И если он чувствует себя комфортно в Москве, это не означает, что мы должны позволить ему превратить европейские столицы в маленькие москвы», — весьма недвусмысленно намекнул глава киевского режима на венгерского премьера Виктора Орбана.

Самое яркое тут даже не призыв к наказанию лидера суверенного государства, а вот это наглое «мы»: страна, живущая за чужой счет, и ее руководитель, попавшийся на воровстве, уже записали себя в руководители Евросоюза.

При этом глава киевского режима размазывал не только Европу, но и несколько раз обозначил недовольство действиями США. Хотя аккуратно не тронул самого Дональда Трампа. «Зеленский избегал критики в адрес президента США, вместо этого обвинив европейцев в том, что они остаются под контролем все более непредсказуемого Белого дома», — резюмирует британская The Guardian.

А всё потому, что состоявшаяся до его выступления встреча с главой Белого дома прошла не очень хорошо — быстро, жестко и в ультимативной форме со стороны вызвавшего Зеленского на ковер Трампа. Четко давшего ему понять, что ни о каких гарантиях безопасности без мира речи быть не может, а для мира Киев должен удовлетворить требования Москвы и вывести войска из Донбасса.

Выводить которые Зеленский не хочет — да и, пожалуй, не может.

Поэтому он, публично униженный, решил компенсировать этот репутационный провал за счет жесткой, хамской речи в отношении всех остальных. Всех, кто не спешит толкать Европу на самоубийство и «делать больше для Украины».

Большинство из тех, кому было адресовано хамство, не ответили, как будто подтверждая тезис о своей слабости. Зато те, кто ответил, сделали это достойно.

Например, иранцы, фактически назвавшие Зеленского побирушкой, способной лишь вытягивать деньги из карманов европейских и американских налогоплательщиков.

«Миру уже надоели эти «запутавшиеся клоуны», господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками, мы, иранцы, знаем, как защитить себя, и нам нет необходимости просить помощи у иностранцев», — заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

Утонченно-язвительно отписал в социальной сети и венгерский премьер Орбан:

«Я — свободный человек, служащий венгерскому народу. Вы же человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец войне… Жизнь сама расставит всё по своим местам, и каждый получит по заслугам. Виктор».

Самым сдержанным оказался министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который лишь отметил, что Зеленский «крайне неблагосклонно относится к Европе», которая «гарантировала независимость Украины, делая всё возможное для политической, финансовой и военной поддержки этой страны».

Наверное, поэтому встречная реакция на Украине была, скорее, изумленным молчанием — если не считать штатной пропагандистки с телеканала «1+1», которая прекрасно выразила настроение самого Зеленского: «Когда он — Лидер Мира, а его племя держит мир».

Тем более что новая выходка пересидевшего все сроки «борца за демократию» полностью перечеркивает многолетнюю риторику о том, что смысл жизни украинца — сражаться за евроатлантическую интеграцию любой ценой.

Нардеп порошенковской «Евросолидарности» Ирина Геращенко, в 2019 году корчившая страдальческие рожи во время инаугурационной речи «клоуна», внезапно захватившего всю власть в стране, — пожалуй, единственная, кто попытался всё это объяснить.

И пришла к выводу, что «пусть страшная, но правда» крайне необходима Европе. А речь Зеленского в Давосе, «хоть и касалась европейской безопасности и призывов к странам ЕС проснуться, всё же прежде всего адресовалась для внутренней аудитории».

Переступив через свою гордость, Геращенко рассказывает, что перед украинскими политиками и государственными деятелями всегда стоит трудная дилемма — «сказать правду и не навредить, потому что выживание страны зависит не от количества лайков в соцсетях, а конкретных действий европейских правительств, военных поставок, финансирования нашей социальной сферы».

И в целом она права, поскольку без европейской финансовой помощи Украина не то что не сможет вести войну — она не сможет банально обеспечить подачу электричества в жилые дома. Как раз на фоне громкого скандала ЕС передал Украине 447 аварийных генераторов общей стоимостью 3,7 млн евро — для восстановления энергоснабжения критически важных служб.

Хотя после подобного рода претензий мог бы любую помощь свернуть.

Ведь проблема тут не в первом лице — все украинские руководители воспринимают европейские вливания как обязанность и мизерно малые средства за «защиту от нападения России». Все они считают нужным ругать ЕС за недостаточные объемы финансирования, в то же время позиционируя себя (глубоко коррумпированный, авторитарный, нищий режим) как интегральную часть европейского политического пространства.

Интегральную — и при этом даже не равноправную, а главную. И действительно, Европу никто не будет воспринимать всерьез, если она позволит и дальше унижать себя таким, как Зеленский. Поскольку именно такая позиция и является потерей субъектности.