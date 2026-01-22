Вызов, рост и перспектива: завершилась регистрация конкурса «Лидеры России»
Национальный конкурс «Лидеры России» подвел итоги заявочной кампании — на участие в шестом сезоне зарегистрировались 75 395 участников из 89 российских регионов и 66 стран мира.
Теперь сильнейшие управленческие команды поборются за победу на дистанционном этапе флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Впервые в этом году знаменитый конкурс проходит в командном формате, объединив управленцев из самых разных сфер — 76 команд крупнейших российских корпораций и 59 — от органов исполнительной власти страны, представляющие 77 правительств российских регионов и 24 муниципалитета.
Как рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, заявочная кампания конкурса завершилась еще в декабре прошлого года, но данные участников и сформированных команд продолжали тщательно обрабатываться в январе.
Всё это время участники проверялись на соответствие требованиям к составу и управленческому опыту.
На сегодняшний день команды готовятся к дистанционному этапу — тестам для оценки управленческих компетенций, на основе которых будет составлен рейтинг и определены полуфиналисты.
По словам организаторов конкурса «Лидеры России», онлайн-полуфиналы проекта пройдут в апреле–мае 2026 года, в рамках которых команды в формате видеоконференции будут решать задачи по стратегии, операционной деятельности и другим аспектам командного управления.
Очные финалы пройдут летом.
Вызов самому себе
Команда компании «Силовые машины» принимает участие в конкурсе в категории «Управленческие команды организаций». Ведущий инженер Ольга Лобачева, инженер-программист Сергей Щербаков, инженер-технолог Андрей Степанов, начальник бюро Олег Салыгин и ведущий инженер-конструктор Александра Алферов решили выйти за рамки привычных решений и принести их инженерный и управленческий опыт на новые, государственно значимые проекты.
«Мы ожидаем не только проверки и систематизации своих управленческих компетенций, но и, что крайне важно, выстраивания прочных связей с ярчайшими лидерами из самых разных секторов. Исходя из подхода «один в поле не воин», конкурс — это точка сборки команды единомышленников, где амбиции каждого трансформируются в общую силу. Видеть, как каждый участник команды, отрываясь от оперативной работы, объединяются вокруг сложных стратегических задач, — бесценно»,— рассказала ведущий инженер.
Она говорит, что для команды участие в конкурсе «Лидеры России» — это прежде всего вызов самому себе и уникальная среда для горизонтального роста, вызов, который ведет к развитию и новым перспективам.
«Силовые машины» разрабатывают газовые турбины и развивают линейку, рассчитанную на последовательное повышение мощности. В активе — первая газовая турбина ГТЭ-170, позволяющая достигать максимальной эффективности, и разрабатываемая ГТЭ-65 — для точечных решений, пригодна для быстрого развертывания и модернизации.
В совместной работе их команды каждый управленец знает, что делает, а значит, приближает отечественное газотурбостроение к национальной технологической и энергетической самостоятельности.
Общее преимущество турбин — воплощение самых современных российских технологий, что делает энергию доступнее и снижает нагрузку на окружающую среду.
Ключевое место в разработке газовых турбин занимает 3D-моделирование, ставшее не просто инструментом, а средой, в которой живет проект. Оно радикально сокращает сроки от идеи до реализации, облегчая работу за счет визуализации сложнейших систем, коллективной работы над моделью и минимизации ошибок.
«По сути, мы создаем и испытываем турбину в цифре, что делает реальное производство более предсказуемым и быстрым»,— объясняет Лобачева ИА Регнум.
Другая, не менее интересная команда — представители Центра лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу, которые решили побороться за звание лучших в категории «Управленческие команды организаций».
Идилия Бикбаева, Евгений Мелехин, Линар Фарахутдинов, Фанис Халиуллин и Айрат Шигапов возглавляют филиалы центра в разных регионах — Мордовии, Чувашии, Башкирии, Ульяновской области и Татарстане.
Многонациональная команда решила участвовать в конкурсе «Лидеры России», чтобы получить возможность для всестороннего развития и выхода на новый профессиональный уровень.
Для Приволжья это не просто соревнование, а масштабная площадка для самосовершенствования, обмена опытом и построения профессиональных перспектив.
«Благодаря системе профессиональных испытаний мы смогли бы объективно оценить уровень своих управленческих компетенций. Это дало чёткое понимание сильных сторон и зон, требующих развития. А знакомство с другими участниками — невероятно ценный опыт. Каждый из них привносит свой уникальный подход и набор практик.
Такой обмен знаниями позволяет увидеть новые способы решения привычных задач. Кейсы и жёсткие временные рамки заставляют искать нестандартные решения. Это отлично развивает адаптивность и учит работать в условиях высокой неопределённости. Экспертные оценки — бесценный ресурс. Они помогают чётко увидеть точки роста и определить приоритетные направления для дальнейшей работы», ─ поделился с ИА Регнум директор филиала «ЦЛАТИ по Республике Татарстан» Айрат Шигапов.
По его словам, центр опирается на несколько ключевых подходов, которые считает принципиально важными для решения современных задач в сфере экологических задач — системный мониторинг и анализ данных, межотраслевой подход, публичную отчетность и доверие. Именно они, универсальные и пригодные для масштабирования на уровень регионального и даже федерального управления, формируют рабочий каркас воли и инструментов.
На сегодня в ЦЛАТИ таким образом объединяются химия, биология, инженерные дисциплины и правовое регулирование, чтобы и «технари», и «гуманитарии» говорили на одном языке, видели общую картину и совместно искали решения в современных экологических вызовах — промышленной нагрузке, урбанизации и изменении климата.
«Особую роль играет публичная отчётность и доверие. Данные, которые мы получаем, становятся основой для судебных решений, медийных материалов, общественных обсуждений. Это накладывает высокую ответственность: наша методология должна быть прозрачной, а результаты — воспроизводимыми. В конечном счёте именно доверие к данным позволяет переводить экологические вопросы из плоскости споров в плоскость конструктивного диалога и действий», ─ объясняет Шигапов.
Участие в конкурсе для ЦЛАТИ — это еще и стратегический шаг, где команда сможет транслировать экспертное мнение на уровень принятия решений, укрепить межведомственные связи, заявить своих сотрудников как специалистов с «полевым опытом», способных предлагать системные решения, и апробировать новые подходы.
В частности, донести до лиц, принимающих решения, где «узкие места» в действующих нормативах: как мотивировать бизнес к «зелёным» инвестициям без избыточного административного давления; как снизить финансовую и бюрократическую нагрузку на предприятия при переходе на экологичные технологии.
ЦЛАТИ активно взаимодействует с Росприроднадзором, Роспотребнадзором, региональными властями. Участие в конкурсе позволит выстроить горизонтальные сети для решения сложных задач — например, по ликвидации накопленного экологического вреда или внедрению цифровых платформ мониторинга.
Из всех сфер — в лидеры
Среди конкурсантов «Лидеров России» — представители крупнейших компаний, включая ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром», «ВК», «Россети» и «Газпром нефть», госкорпорации «Росатом», «Ростелеком», «Норильский Никель», СИБУР, банки ВТБ, «Альфа-банк», ПСБ, а также Минпромторг России, Минфин России, Минтруд России, МГУ им. Ломоносова.
«Свои управленческие команды официально выставили 77 субъектов РФ, и среди участников — вице-губернаторы и председатели региональных правительств. Тысячи организаций разного профиля и калибра — от ведущих корпораций и федеральных органов власти до университетов и школ.
Совсем скоро они встретятся в нашем конкурсе, и мы будем наблюдать, как уже не отдельные руководители, а целые команды соревнуются между собой, сражаясь за звание сильнейших управленческих команд страны. Уверен, это будет невероятно интересно», — говорит Андрей Бетин.
Конкурс управленцев проводится с 2017 года по распоряжению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников.
В рамках деятельности президентской платформы «Россия — страна возможностей» создана Мастерская управления «Сенеж». Обучение в ней проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие.
На территории мастерской проводятся всероссийские образовательные и молодежные мероприятия, в том числе Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».
Офисы платформы «Россия — страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям Донбасса и Новороссии дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.