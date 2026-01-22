Страх и ненависть. Примерно так можно охарактеризовать слёт представителей западных элит на заснеженном курорте Швейцарии.

Иван Шилов ИА Регнум

Всемирный экономический форум, который проходит безостановочно с 1971 года, давно превратился в тусовку для своих, где все отстаивают примерно схожие прогрессивные ценности и соглашаются друг с другом.

Но в этот раз Давос стал олицетворением острейшего раскола, который проявляется как между США и Европой, так и внутри самой Америки.

Президенты США нечасто появляются в Давосе, туда обычно отправляют делегации под руководством отдельных министров, госсекретарей или в редких случаях вице-президентов.

За всю полувековую историю ВЭФ всего лишь два американских лидера вживую выступали на форуме.

Первым был Билл Клинтон на излёте своего президентства в далёком 2000 году. А вот вторым стал Дональд Трамп. Причём он умудрился сделать это трижды — сначала 2018 году, затем в 2020-м и, наконец, в 2026-м.

Любопытно сейчас вспоминать предыдущие давосские речи нынешнего президента США.

Скажем, в 2018 году он активно призывал инвестировать в экономику США и обещал вернуться к вопросу восстановления отменённого им же транстихоокеанского соглашения (этого в итоге не случилось).

В 2020-м выступление американского лидера затмевали свирепствующие кризисы — сначала процедура импичмента в конгрессе, а затем и надвигающаяся пандемия.

В этот раз обстановка вокруг Давосского форума изначально была крайне тревожной.

Ведь буквально за несколько дней до начала ВЭФ разгорелось невиданное противостояние за Гренландию, которое могло привести в том числе и к новой торговой войне между США и Европой. Участники форума толком не знали, чего же им ждать.

Белый дом тем временем отправил в Швейцарию самую большую в истории США делегацию чиновников и бизнесменов численностью ни много ни мало в 300 человек.

Замах со стороны Трампа в отношении европейцев был на рубль. А вот конечный удар оказался лишь на копейку.

Американский президент устроил на ВЭФ сеанс политического троллинга. Он открыто поносил европейских элитариев за следование либеральным ценностям, поддержку бесконтрольной миграции и зелёной повестки.

Лидер США вновь объявил о провале политики глобализации. Это звучало особенно иронично в Давосе, который в общем-то полвека является символом мировой глобализации.

Выступление американского президента можно назвать фактическим началом электоральной кампании на выборах в конгресс. Хоть выбрал он для этого нетипичную площадку, находящуюся очень далеко от его родины.

Но Трамп уверен, что шельмование европейцев точно добавит ему политических очков, как минимум в глазах собственного MAGA-электората, который нужно мобилизовывать в преддверии важных выборов.

Европейцы со своей стороны опасались, что Белый дом воспользуется случаем для объявления начала военной операции против Гренландии.

Вместо этого президент США применил типичный американский приём «эскалация для деэскалации».

Сначала он резко поднял ставки до небес, угрожая устроить конфликт внутри блока НАТО. А затем тут же сдал назад, призвав начать немедленный переговорный процесс о будущем Гренландии.

В словах Трампа ощущалась даже некоторая растерянность.

Американская администрация наверняка ожидала, что остров так или иначе сам упадёт им в руки. Стоит только наобещать деньги жителям Гренландии, и те тут же начнут радостно требовать присоединения к США. А местные власти подпишут договор о свободной ассоциации со Штатами в духе того, что имеется с Гуамом, Палау или другими заморскими владениями американцев.

Однако общественное мнение в Гренландии точно не на стороне выхода из состава Дании. Европейские политики тоже упёрлись и не хотели идти на уступки.

Устраивать реальное вторжение опасно — это будет означать коллапс блока НАТО и сильнейший удар по репутации США во всём мире, а также вероятный долговой кризис. Спрос на американские казначейские бумаги и так падает.

Торговая война — тоже не вариант. Она опасна для Европы, ведь вгонит экономики Британии и Германии в рецессию. Но это станет ударом и по США, вызовет рост цен и проблемы у многих американских импортёров.

Большинство избирателей в Штатах очень негативно воспринимают тарифы Трампа. А впереди ещё судьбоносное решение Верховного суда, который может признать пошлины неконституционными.

В конечном счёте Белый дом дал заднюю, согласившись на переговорный процесс, который европейцы ожидаемо будут затягивать. Их цель — дождаться выборов в конгресс, на которых выиграют демократы. После чего у лидера республиканцев откроется уже внутриполитический фронт противостояния.

Пока же можно обещать Трампу золотые горы, как это уже было летом 2025 года: с фантастическими цифрами инвестиций в экономику США в 750 миллиардов долларов. До сих пор ни цента вложено не было.

Теперь речь будет идти о выделении территорий под новые американские базы в Гренландии с экстерриториальным статусом. Хотя ничего не мешает строить их и сейчас. Более того, на пике холодной войны на острове были расквартированы десятки тысяч американских солдат, потом контингент сократили примерно до 200 военнослужащих.

Нет проблемы с созданием новых баз, просто в них отсутствует реальная потребность.

Отдельный трек — официальное анонсирование Совета мира Трампа, в который сходу вошли два десятка государств. Среди них страны, где у власти находятся протрампистские силы (например, Венгрия и Аргентина), монархии Персидского залива, представители Центральной Азии. В общем, все, кто имеет или хочет иметь экономические связи с республиканской администрацией.

Большинство ключевых европейских государств пока заняли выжидательную позицию и не готовы подключаться к инициативе.

Хотя логика в действиях президента США имеется.

В первый год своей второй каденции он пытался в одиночку и кавалерийским наскоком разрешить все мировые кризисы. Это у него не получилось. Теперь приходится уже собирать пул стран, чтобы работать сообща.

Впрочем, вопросы к перспективам работы новой структуры сохраняются. Как и к тому, сколько она просуществует и не канет ли в Лету после ухода из Белого дома его нынешнего хозяина.

Показательным стал демарш демократов, отправивших в Давос альтернативную делегацию.

Её де-факто возглавляли губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и Алекс Сорос, наследник империи своего отца.

Сорос-младший сейчас является главным организатором «движения сопротивления» Трампу, он финансирует через различные НКО масштабные протесты и беспорядки. Ньюсом же — публичное лицо этой кампании и фаворит на президентских праймериз демократов 2028 года.

Они оба старались убедить европейцев ни в чём не соглашаться, жёстко отстаивать свои интересы и дожидаться возвращения Демпартии к власти. Это, конечно, ослабляет переговорную позицию Трампа.

Ведь оппозиция в самих США — уже не только внутренняя, она и на внешнем контуре ставит ему палки в колёса. И заодно обещает отменить все решения, принятые нынешним президентом, дабы вернуться в «старую нормальность».

Примером для европейцев становятся лидеры Канады, которые прямо сейчас в пику Трампу заключают большую сделку о смягчении тарифов с Китаем.

Европейские элиты наверняка пойдут по схожему направлению — они стараются имплементировать соглашение с Латинской Америкой, ускоряют переговорный процесс с Индией, чтобы успеть договориться раньше американцев. И будут пытаться перезагрузить отношения с Китаем.

Итогом нынешнего форума станет дальнейшее усугубление трансатлантического кризиса, который, впрочем, пока не выходит в острую фазу.

Но дрейф США от Европы точно будет продолжаться, причём обе стороны станут искать любые способы как бы снизить обоюдную зависимость в экономике, оборонной и других сферах.

Развод явно окажется болезненным.