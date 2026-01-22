На этой неделе заявление о сложении своих полномочий в Конституционный суд направил президент Болгарии Румен Радев. Ожидается, что в качестве лидера новой партии он примет участие во внеочередных парламентских выборах, которые, скорее всего, пройдут весной.

Иван Шилов ИА Регнум Румен Радев

Болгария всё хуже держит единый строй под командованием Еврокомиссии, а в скором времени может и вовсе присоединиться к числу стран, дискутирующих с Брюсселем подобно Венгрии.

К такому выводу подталкивают серьёзные изменения в политике балканской страны первых недель 2026 года.

Ещё в конце 2025-го республика довольно неожиданно вошла в число государств ЕС, выступивших против предоставления Украине так называемого «репарационного кредита».

21 января Народное собрание Болгарии начало процесс ликвидации национальной Антикоррупционной комиссии. Этот орган, учреждённый в 2020 году, выполнял функции парламентского контроля над правоохранительными органами.

Европейская комиссия настаивала на усилении данной структуры и превращении ее в «политически и функционально независимый орган». Подобные специализированные антикоррупционные прокуратуры, находящиеся под прямым иностранным контролем, сегодня работают на Украине и в Молдавии.

Проволочка с проведением реформы даже послужила основанием для лишения Софии части европейского финансирования в прошлом году.

Тем не менее в Народном собрании, где отсутствует устойчивое большинство, хватило голосов для упразднения органа, который рассматривался как предтеча антикоррупционной прокуратуры Болгарии.

Инициаторы соответствующего законопроекта обосновывают его тем, что комиссия стала орудием в руках леволиберальной коалиции «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ). Она известна своими радикально проевропейскими взглядами и ориентацией на глобалистские круги в ЕС и США.

Избегают власти Болгарии высказывать однозначную позицию в споре вокруг Гренландии.

В связи с этим участники коалиции ПП-ДБ даже выступили со специальным заявлением, в котором призвали правительство «занять ответственную позицию на предстоящем заседании Европейского совета 22 января, выразив солидарность с Данией и Гренландией».

Серьёзные изменения начались в расстановке политических сил в высших органах государственной власти.

Разговоры о желании Радева создать собственный партийный проект ходили давно. В последние годы он уверенно занимает позицию самого популярного политика страны с рейтингом одобрения 45-50%.

Многим болгарам импонирует критика президентом засилья олигархата в парламенте, подобострастного отношения правительств к Европейской комиссии, безоглядной поддержки Украины в конфликте с Россией.

Политические позиции Радева весьма схожи со взглядами венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Их, кстати, связывают и личные дружеские отношения.

Еврореализм (или умеренный европессимизм) весьма распространён в болгарском обществе. Но этот политический спектр расколот на несколько средних и малых парламентских сил.

Вероятно, основной миссией теперь уже почти бывшего президента (Конституционный суд рассмотрит прошение об отставке в пятницу) станет консолидация сторонников более прагматичной внешней и социально ориентированной внутренней политики.

В случае успешного решения этой задачи партия Радева вполне может сформировать самую многочисленную депутатскую фракцию в Народном собрании следующего созыва.

Шансы на её успех усиливают издержки идущей валютной реформы, связанной с переходом страны на евро. Сам Радев призывал с ней не торопиться, а значит, сможет использовать против оппонентов недовольство от неизбежного всплеска инфляции.

На руку стартующему партийному проекту и начинающийся протест против заключения ЕС соглашения о свободной торговле с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Болгария — аграрная страна, и ожидающийся рост продовольственного импорта из-за океана негативно повлияет на восточнобалканских фермеров.

Да и усталость болгар от старых политических партий очевидна. На прошлых парламентских выборах из-за этого наблюдался аномально низкий для этой страны уровень участия граждан в голосовании.

Вряд ли успех партии «друга Орбана» в Болгарии радует евробюрократию, привыкшую к дисциплинированному выполнению своих директив правительствами в Софии.

Непростыми обещают быть взаимоотношения Брюсселя и с преемником (точнее — преемницей) Радева.

Болгария — одно из двух международно признанных государств Европы, где существует должность вице-президента (такой пост тоже имеется в Швейцарии, как и в Абхазии, но последняя является государством частично признанным).

По законодательству балканской страны досрочные выборы главы государства проводятся только если свой пост оставляет и вице-президент. Иначе же полномочия просто переходят к нему, и он исполняет их до окончания установленного конституцией срока в четыре года.

Соответственно, до проведения очередных президентских выборов осенью 2026 года главой Болгарии будет Илияна Йотова. Если не произойдёт каких-то неожиданностей, это будет первое женское правление в истории республики.

В должности вице-президента она отвечала за гуманитарную повестку, уделяя, как дипломированный филолог много внимания защите болгарского языка.

Когда в Одесской области Украины и в Молдавии возникла угроза существованию преимущественно болгарских муниципальных районов (Болградского и Тараклийского), Йотова активно включилась в их защиту.

После принятия «майданными» властями на Украине резонансного закона об образовании вице-президент обвинила их в нарушении прав национальных меньшинств.

Будучи депутатом Европарламента и вице-председателем его комитета по гражданским свободам, она поднимала проблему нелегальной миграции и отстаивала право Болгарии на особые отношения с Россией.

Не стеснялась Йотова в открытую высказывать скепсис по поводу изъятия нефтеперерабатывающего завода в Бургасе у российского «Лукойла».

Так что в случае победы партийного проекта Радева на предстоящих парламентских выборах не исключено, что болгарские единомышленники Орбана смогут контролировать президентскую канцелярию и правительство одновременно.

Пока же новому президенту предстоит сделать нелёгкий выбор персоны служебного (временного) премьер-министра, т. к. в декабре кабинет министров Росена Желязкова подал в отставку, и новое коалиционное правительство парламенту сформировать не удалось.

Фигура временного премьера очень важна, т. к. именно его команде предстоит организовывать внеочередные парламентские выборы.

Выбор у Йотовой законодательно ограничен перечнем должностных лиц в руководстве парламента, Центрального банка, Счётной палаты и т.п.

Сейчас же на них находятся в основном ставленники праволиберальной партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Её лидер, аксакал болгарской политики, Бойко Борисов причастен к ряду коррупционных скандалов, а также известен тесными связями с олигархатом. С Борисовым у Радева и Йотовой довольно сложные отношения.

Не входит в обойму Борисова лишь заместитель председателя Центрального банка Андрей Гюров. В своё время он был назначен по квоте проевропейской ПП-ДБ. Правда в 2024 году его отстранили от должности, но он ведёт судебную тяжбу о восстановлении на работе в ЦБ.

В защиту своего коллеги выступал даже Европейский Центральный банк. Поскольку Гюров окончательно не уволен, критерию кандидата на должность временного премьер-министра соответствует.

Кого выберет условная «русофилка» Йотова, — ставленника олигархата или радикальных западников, — сегодня является главной интригой болгарской политики.

И, скорее всего, такой треугольник станет долговременным явлением в софийских коридорах власти, т. к., придя в парламент, партия экс-президента будет обречена вступать в коалиции.

С партией Борисова группу Радева — Йотовой разделяет разное видение внутренней политики, но объединяет схожесть подходов в международных делах.

И те, и другие готовы прагматично взаимодействовать с администрацией Дональда Трампа. С ПП-ДБ бывшего и нового президентов сближает неприятие диктата олигархических групп, но у них радикально разное видение внешней политики. Ведь для евроромантиков Трамп — это чуть ли не абсолютное зло и предатель дела евроатлантизма.

Так что выбор Радевым своего политического союзника в этом году станет во многом определяющим для курса республики на ближайшую перспективу.