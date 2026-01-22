В тени Гренландии. Болгарский президент тоже вступил на «путь Орбана»
На этой неделе заявление о сложении своих полномочий в Конституционный суд направил президент Болгарии Румен Радев. Ожидается, что в качестве лидера новой партии он примет участие во внеочередных парламентских выборах, которые, скорее всего, пройдут весной.
Болгария всё хуже держит единый строй под командованием Еврокомиссии, а в скором времени может и вовсе присоединиться к числу стран, дискутирующих с Брюсселем подобно Венгрии.
К такому выводу подталкивают серьёзные изменения в политике балканской страны первых недель 2026 года.
Ещё в конце 2025-го республика довольно неожиданно вошла в число государств ЕС, выступивших против предоставления Украине так называемого «репарационного кредита».
21 января Народное собрание Болгарии начало процесс ликвидации национальной Антикоррупционной комиссии. Этот орган, учреждённый в 2020 году, выполнял функции парламентского контроля над правоохранительными органами.
Европейская комиссия настаивала на усилении данной структуры и превращении ее в «политически и функционально независимый орган». Подобные специализированные антикоррупционные прокуратуры, находящиеся под прямым иностранным контролем, сегодня работают на Украине и в Молдавии.
Проволочка с проведением реформы даже послужила основанием для лишения Софии части европейского финансирования в прошлом году.
Тем не менее в Народном собрании, где отсутствует устойчивое большинство, хватило голосов для упразднения органа, который рассматривался как предтеча антикоррупционной прокуратуры Болгарии.
Инициаторы соответствующего законопроекта обосновывают его тем, что комиссия стала орудием в руках леволиберальной коалиции «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ). Она известна своими радикально проевропейскими взглядами и ориентацией на глобалистские круги в ЕС и США.
Избегают власти Болгарии высказывать однозначную позицию в споре вокруг Гренландии.
В связи с этим участники коалиции ПП-ДБ даже выступили со специальным заявлением, в котором призвали правительство «занять ответственную позицию на предстоящем заседании Европейского совета 22 января, выразив солидарность с Данией и Гренландией».
Серьёзные изменения начались в расстановке политических сил в высших органах государственной власти.
Разговоры о желании Радева создать собственный партийный проект ходили давно. В последние годы он уверенно занимает позицию самого популярного политика страны с рейтингом одобрения 45-50%.
Многим болгарам импонирует критика президентом засилья олигархата в парламенте, подобострастного отношения правительств к Европейской комиссии, безоглядной поддержки Украины в конфликте с Россией.
Политические позиции Радева весьма схожи со взглядами венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Их, кстати, связывают и личные дружеские отношения.
Еврореализм (или умеренный европессимизм) весьма распространён в болгарском обществе. Но этот политический спектр расколот на несколько средних и малых парламентских сил.
Вероятно, основной миссией теперь уже почти бывшего президента (Конституционный суд рассмотрит прошение об отставке в пятницу) станет консолидация сторонников более прагматичной внешней и социально ориентированной внутренней политики.
В случае успешного решения этой задачи партия Радева вполне может сформировать самую многочисленную депутатскую фракцию в Народном собрании следующего созыва.
Шансы на её успех усиливают издержки идущей валютной реформы, связанной с переходом страны на евро. Сам Радев призывал с ней не торопиться, а значит, сможет использовать против оппонентов недовольство от неизбежного всплеска инфляции.
На руку стартующему партийному проекту и начинающийся протест против заключения ЕС соглашения о свободной торговле с Общим рынком стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Болгария — аграрная страна, и ожидающийся рост продовольственного импорта из-за океана негативно повлияет на восточнобалканских фермеров.
Да и усталость болгар от старых политических партий очевидна. На прошлых парламентских выборах из-за этого наблюдался аномально низкий для этой страны уровень участия граждан в голосовании.
Вряд ли успех партии «друга Орбана» в Болгарии радует евробюрократию, привыкшую к дисциплинированному выполнению своих директив правительствами в Софии.
Непростыми обещают быть взаимоотношения Брюсселя и с преемником (точнее — преемницей) Радева.
Болгария — одно из двух международно признанных государств Европы, где существует должность вице-президента (такой пост тоже имеется в Швейцарии, как и в Абхазии, но последняя является государством частично признанным).
По законодательству балканской страны досрочные выборы главы государства проводятся только если свой пост оставляет и вице-президент. Иначе же полномочия просто переходят к нему, и он исполняет их до окончания установленного конституцией срока в четыре года.
Соответственно, до проведения очередных президентских выборов осенью 2026 года главой Болгарии будет Илияна Йотова. Если не произойдёт каких-то неожиданностей, это будет первое женское правление в истории республики.
В должности вице-президента она отвечала за гуманитарную повестку, уделяя, как дипломированный филолог много внимания защите болгарского языка.
Когда в Одесской области Украины и в Молдавии возникла угроза существованию преимущественно болгарских муниципальных районов (Болградского и Тараклийского), Йотова активно включилась в их защиту.
После принятия «майданными» властями на Украине резонансного закона об образовании вице-президент обвинила их в нарушении прав национальных меньшинств.
Будучи депутатом Европарламента и вице-председателем его комитета по гражданским свободам, она поднимала проблему нелегальной миграции и отстаивала право Болгарии на особые отношения с Россией.
Не стеснялась Йотова в открытую высказывать скепсис по поводу изъятия нефтеперерабатывающего завода в Бургасе у российского «Лукойла».
Так что в случае победы партийного проекта Радева на предстоящих парламентских выборах не исключено, что болгарские единомышленники Орбана смогут контролировать президентскую канцелярию и правительство одновременно.
Пока же новому президенту предстоит сделать нелёгкий выбор персоны служебного (временного) премьер-министра, т. к. в декабре кабинет министров Росена Желязкова подал в отставку, и новое коалиционное правительство парламенту сформировать не удалось.
Фигура временного премьера очень важна, т. к. именно его команде предстоит организовывать внеочередные парламентские выборы.
Выбор у Йотовой законодательно ограничен перечнем должностных лиц в руководстве парламента, Центрального банка, Счётной палаты и т.п.
Сейчас же на них находятся в основном ставленники праволиберальной партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). Её лидер, аксакал болгарской политики, Бойко Борисов причастен к ряду коррупционных скандалов, а также известен тесными связями с олигархатом. С Борисовым у Радева и Йотовой довольно сложные отношения.
Не входит в обойму Борисова лишь заместитель председателя Центрального банка Андрей Гюров. В своё время он был назначен по квоте проевропейской ПП-ДБ. Правда в 2024 году его отстранили от должности, но он ведёт судебную тяжбу о восстановлении на работе в ЦБ.
В защиту своего коллеги выступал даже Европейский Центральный банк. Поскольку Гюров окончательно не уволен, критерию кандидата на должность временного премьер-министра соответствует.
Кого выберет условная «русофилка» Йотова, — ставленника олигархата или радикальных западников, — сегодня является главной интригой болгарской политики.
И, скорее всего, такой треугольник станет долговременным явлением в софийских коридорах власти, т. к., придя в парламент, партия экс-президента будет обречена вступать в коалиции.
С партией Борисова группу Радева — Йотовой разделяет разное видение внутренней политики, но объединяет схожесть подходов в международных делах.
И те, и другие готовы прагматично взаимодействовать с администрацией Дональда Трампа. С ПП-ДБ бывшего и нового президентов сближает неприятие диктата олигархических групп, но у них радикально разное видение внешней политики. Ведь для евроромантиков Трамп — это чуть ли не абсолютное зло и предатель дела евроатлантизма.
Так что выбор Радевым своего политического союзника в этом году станет во многом определяющим для курса республики на ближайшую перспективу.