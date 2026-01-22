В разгар зимы 2026 года Лондонский суд вновь стал ареной битвы между членом британской королевской семьи и влиятельной медиаимперией.

Иван Шилов ИА Регнум

Принц Гарри явился в здание Высокого суда с боевым настроением и готовностью защищать честь своей семьи в третьем и, по его словам, заключительном поединке с британскими таблоидами.

Его оппонент — издательство Associated Newspapers Limited (ANL), выпускающее газеты Daily Mail и Mail on Sunday, остается столь же непримиримым, называя обвинения принца «абсурдными» и заявляя о полном соответствии своей деятельности закону.

Этот процесс, начавшийся 19 января 2026 года, станет апогеем многолетней борьбы королевской особы за справедливость, символизируя масштабный конфликт между личной жизнью знаменитостей и аппетитом британской прессы к сенсационным разоблачениям.

Предыстория конфликта: два триумфа

История противостояния принца Гарри и британской прессы отнюдь не начинается с настоящего процесса.

Это третий наступательный ход в многолетней битве за справедливость. Предшествующие два судебных дела демонстрируют, что герцог Сассекский способен не только генерировать жалобы, но и добиваться конкретных, ощутимых побед в британских судах.

В декабре 2023 года принц Гарри подал иск против издательства Mirror Group Newspapers (MGN), которое выпускает Daily Mirror, Sunday Mirror и The People.

Этот процесс имел историческое значение: впервые за 130 лет член британской королевской семьи лично явился в судебный зал в качестве свидетеля и дал показания под присягой.

Судья Тимоти Фэнкорт, проанализировав 33 статьи из исковых требований, признал, что в 15 из них информация была получена путём взлома телефона или других противоправных методов сбора данных. За это нарушение принц получил компенсацию в размере 140 600 фунтов стерлингов.

Более того, между сторонами было достигнуто общее мировое соглашение, в результате которого MGN согласилось выплатить дополнительные существенные суммы компенсации и взяла на себя все судебные издержки.

Но юридический успех в отношении MGN был лишь прелюдией к более грандиозной победе.

В январе 2025 года, буквально за несколько дней до начала текущего судебного разбирательства, издательство News Group Newspapers (NGN), которое контролирует газету The Sun и владело ныне закрытым News of the World, пошло на мировое соглашение с принцем Гарри и его соистцом Томом Уотсоном.

Сумма расчётов превысила 10 миллионов фунтов стерлингов, хотя основная её часть была выделена на покрытие судебных издержек.

Что наиболее значимо — News Group Newspapers впервые в своей истории дала официальное признание в незаконных действиях: компания выступила с «полным и категорическим» извинением, официально признав «серьёзное вторжение» в приватную жизнь принца в период с 1996 по 2011 год.

Это было монументальное признание долгие годы ускользавшей от правосудия влиятельной газетной империи Руперта Мёрдока.

Два этих судебных триумфа создали прецедент.

Они продемонстрировали, что принц располагает доказательствами, способными убедить британские суды в незаконности медийных практик, и что он готов инвестировать необходимые ресурсы для достижения справедливости.

Судьба Daily Mail обретает в этом контексте роль финального испытания стойкости издательства.

Повод: систематическое вторжение в частную жизнь

Когда судья Мэтью Никлин поднял молоток, зал наполнился атмосферой исторического значения.

Принц Гарри предстал перед правосудием вместе с шестью другими видными фигурами британской культурной жизни: музыкантом сэром Элтоном Джоном и его «супругом»* Дэвидом Фёрнишем, актрисами Элизабет Хёрли и Сейди Фрост, активисткой баронессой Дорин Лоуренс и политиком сэром Саймоном Хьюзом.

Все они выступают против издательства ANL с серьёзными и детально документированными обвинениями в систематическом нарушении их конституционного права на приватность.

Исковое заявление охватывает длинный период — с 1993 по 2018 год. Согласно доводам истцов, издательство прибегало к целому арсеналу незаконных методов сбора информации.

В их перечне — перехват голосовых сообщений на мобильных телефонах, подслушивание телефонных разговоров через наземные линии, установка «жучков» в автомобилях и жилищах, поддельное получение медицинских записей и финансовых данных, а также привлечение коррумпированных сотрудников правоохранительных органов для получения служебной информации.

Применительно к принцу Гарри речь идёт о четырнадцати статьях в газетах, которые, по утверждению его адвокатов, были созданы именно с использованием этих незаконных методов.

Сердце дела: доказательства и обвинения

Суть обвинений, выдвигаемых против ANL, лежит на стыке уголовно наказуемых действий и гражданско-правовых нарушений.

Адвокат истцов Дэвид Шербёрн, выступая в суде, детализировал механизм предполагаемого злоупотребления. Он указал на «явное, систематическое и устойчивое использование противоправных методов сбора информации» со стороны издательства, охватывающее как минимум два десятилетия и вовлекавшее наемных частных сыщиков, журналистов газет и, вероятно, руководителей издательства.​

Дело принца Гарри содержит специфические детали, которые создают образ активного вторжения в его частную жизнь.

В материалах суда приводятся факты, согласно которым приватные сыщики, нанятые Daily Mail, отслеживали маршруты полётов его бывшей подруги Челси Дэви, получая доступ к списку её авиабилетов.

В своем письменном показании герцог рассказал, что практики издательства были «ужасающим» вторжением в дела его семьи, создавшим в ней «колоссальное напряжение».

Именно здесь раскрывается глубокая личная мотивация принца: он напрямую связывает деятельность таблоидов с разрушением семейного единства, нарастанием напряжённости внутри королевского дома и собственным решением покинуть Британию ради переезда в Калифорнию.

Ответ таблоида: стадия отрицания и контратака

Представители издательства Associated Newspapers Limited ответили на обвинения с характерной для них боевой позиции.

Компания категорически отвергает все обвинения, называя их «бредятиной», «абсолютно абсурдной» и лишённой всяких фактических оснований. Адвокат Энтони Уайт выступил с решительной защитой, охарактеризовав позицию истцов как «жалкую» и утверждая, что все статьи, на которые ссылается принц Гарри, были собраны через вполне законные источники. ​​

Линия защиты ANL строится на нескольких ключевых элементах.

Во-первых, издательство указывает на то, что круг общения знаменитостей, включая принца Гарри, чрезвычайно проницаем, изобилует утечками информации от друзей, коллег и персонала.

Согласно этой логике, нет никаких оснований предполагать, что журналисты Daily Mail прибегали к незаконным методам, ведь информация могла быть легко получена от разговорчивых представителей этих кругов.

Во-вторых, ANL утверждает, что информация была получена от авторизованных источников, включая официальных пресс-секретарей королевского дома и самих персон.

В-третьих, издательство настаивает на том, что выплата больших сумм частным сыщикам невозможна из-за наличия строгих внутренних аудитов: крупные денежные переводы были бы выявлены внешними аудиторами и не остались бы незамеченными в бухгалтерских книгах.

Важно отметить, что ANL выдвигает также технический аргумент, касающийся исковой давности.

Издательство утверждает, что иск был подан слишком поздно, поскольку большинство предполагаемых нарушений произошли много лет назад. Однако суд отклонил этот довод еще в 2023 году, признав, что истцы могли быть введены в заблуждение относительно методов, использованных издательством, а также по причине появления новых доказательств.

Возможные исходы: между справедливостью и беззаконием

Исход этого процесса окажет существенное влияние не только на самого принца Гарри, но и на медийный ландшафт всей Британии.

Если судья признает доказательства убедительными и вынесет решение в пользу принца Гарри и его соистцов, последствия будут ошеломительными.

Во-первых, ANL понесёт огромный репутационный ущерб, будучи официально осужденным судом за системное и длительное нарушение прав человека.

Во-вторых, размер финансовых возмещений может быть значительным — десятки миллионов фунтов стерлингов.

В-третьих, такое решение даст «зеленый свет» другим жертвам таблоидных практик, которые смогут претендовать на компенсации.

И что самое главное — победа истцов откроет дорогу требованиям системных реформ в медийной индустрии Британии, что может привести к новому общественному расследованию и усилению регулятивного надзора.

Если же суд встанет на сторону ANL, это будет значить, что теория «проницаемых социальных кругов» признается судом как достаточное объяснение источников информации.

В этом случае издательство получит существенное моральное и юридическое преимущество, укрепив свой имидж как организации, способной защитить себя даже против члена королевской семьи.

Это могло бы также препятствовать будущим исковым требованиям против других медийных организаций на основе обвинений в использовании одних и тех же частных сыщиков.

Оценка шансов сторон: чешуя правосудия

При анализе текущей ситуации шансы сторон представляются предметом сложного судебного расчёта.

С одной стороны, принц Гарри имеет серьезный прецедент: две предыдущие победы против Mirror Group и News Group создают образ систематических медийных нарушений в британской таблоидной индустрии.

Однако есть и серьёзные препятствия.

Ключевой свидетель — частный сыщик Гэвин Бёрроус — первоначально признал участие в незаконной деятельности, но позже отрёкся от своего признания, утверждая, что его свидетельское заявление было подделано. Это создаёт брешь в доказательственной базе истцов.

Далее многие документальные доказательства отсутствуют: ANL утверждает, что массированное удаление электронных писем произошло в соответствии с корпоративной политикой избавления от данных, хотя истцы предполагают преднамеренное уничтожение доказательств.

Влияние на королевскую семью: усиление распрей

Судебное разбирательство против ANL не может быть рассмотрено в отрыве от его влияния на репутацию и единство британской королевской семьи.

Юридические поединки Гарри давно стали яблоком раздора в королевской семье.

Многолетние судебные баталии существенно способствовали отчуждению Карла III от его младшего сына. Каждый новый процесс, каждое появление принца на свидетельском месте усугубляет трещину в отношениях.

Более того, мемуары принца, документальные фильмы и интервью, в которых он описывает своё восприятие медийных атак и недостаток поддержки со стороны семьи, рассматриваются некоторыми членами королевского дома как предательство и публичное унижение британских институтов.​

И чем больше грязных подробностей взаимодействия двора, полиции и прессы всплывёт в процессе, тем сильнее может пострадать образ монархии.

Исторический момент на пути к справедливости

Каким бы ни был исход этого девятинедельного процесса, ясно одно: принц Гарри уже оставил неизгладимый отпечаток на британской медийной культуре.

Его действия вдохновили других жертв таблоидного произвола, продемонстрировав, что даже самые могущественные средства массовой информации могут быть привлечены к ответственности.

А для самого принца, независимо от решения суда, этот процесс представляет собой точку конца его длительного судебного марафона с британской таблоидной прессой — финального акта его личного восстания против системной медийной несправедливости.

* Движение ЛГБТ+ признано в России экстремистским и запрещено