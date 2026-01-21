С начала года внимание мира захвачено Венесуэлой, Ираном и Гренландией, хотя, за исключением похищения Николаса Мадуро, там еще ничего существенного не произошло. А вот в Сирии происходят реальные перемены.

Иван Шилов ИА Регнум

Почти 10 лет весь северо-восток страны находился во власти курдов. Защищаясь от боевиков ИГИЛ* и пользуясь поддержкой коалиции США, они выстояли и даже взяли под свой контроль арабские регионы Заевфратья.

Курдские вооруженные силы YPG, позже интегрированные в «Сирийские демократические силы» (SDF), очень беспокоили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сначала под предлогом борьбы против ИГИЛ*, а затем уже и без предлога он провел три военные операции против YPG, вытеснив их из Эль-Баба, Африна и части территорий в Хасаке и Ракке.

Но полную победу Эрдоган праздновать не мог.

Ведь США продолжали курировать курдов, сохраняя на их территориях военные базы. К тому же протурецкая вооруженная оппозиция параллельно боролась и с армией Башара Асада, которого поддерживали Россия и Иран.

Всё поменялось после переворота в Дамаске в декабре 2024 года. Приход к власти Ахмеда аш-Шараа, ориентированного на Анкару, объединил территории, подконтрольные ранее оппозиции и режиму Асада. И курды оказались под прицелом.

С переменным успехом поддерживаемая Турцией армия Сирии вела наступление против YPG, а временами аш-Шараа разговаривал с командующим SDF Мазлумом Абди об интеграции его армии в сирийскую.

Но окончательного успеха Дамаск не одержал. Подписанное в марте прошлого года соглашение так и осталось на бумаге.

И вот в середине января 2026 года ситуация вновь изменилась.

Армия Дамаска пошла в наступление и заставила курдов отвести войска за реку Евфрат. Аш-Шараа установил контроль над арабскими провинциями Ракка и Дейр-эз-Зор с ключевыми нефтегазовыми месторождениями (70% добычи) и тюрьмами с 10 тыс. боевиков ИГИЛ*.

16 января аш-Шараа подписал декрет о культурной автономии курдов: их язык становится государственным, его разрешается изучать в школах, сами они получают гражданство. А через два дня Дамаск договорился с YPG и SDF о полной интеграции курдского населения во власть и ВС Сирии.

Между тем территории под контролем SDF сократились в разы. Раньше они владели полностью землями на северо-востоке от реки Евфрат, а сейчас — небольшими кусочками на севере (Айн-эль-Араб) и северо-востоке (Эль-Камышлы).

В Турции уже радуются успеху.

Спустя 10 лет Эрдоган почти положил конец перспективам курдского сепаратизма в Сирии. Для него это вопрос национальной безопасности.

Ведь если бы курды получили свою государственность в Сирии, уже имея ее де-факто в Ираке, то следующей под прицелом оказалась бы сама Турция. Рабочая партия Курдистана (РПК) — это брат-близнец сирийской PYD.

Турецкие власти в прошлом году — спустя 40 лет противостояния — смогли уговорить лидера РПК Абдуллу Оджалана распустить ее. Бойцы партии сложили оружие и были эвакуированы за рубеж.

В Ираке Эрдоган дружит с правительством Нечирвана Барзани и не дает поднять голову РПК.

В Иране курдов меньше, чем в трех других странах, но падение тамошнего режима могло дать им шанс. Именно поэтому глава турецкого МИД Хакан Фидан солидаризировался с Али Хаменеи, а MIT (Национальная разведывательная организация Турции) передала официальному Тегерану данные о курдских боевиках в Иране.

Хотя у аш-Шараа хватало своих стимулов, чтобы решить вопрос с курдами, интегрировать их в свое правительство и армию, триггером процесса выступала Турция.

Ведь еще сразу после переворота в Дамаске Фидан четко дал понять: если новая власть не разоружит YPG и SDF, за него это сделают Вооруженные силы Турции. Одним из решающих стал последний визит турецкой делегации в столицу Сирии в декабре 2025 года. Перед вылетом Фидан пригрозил курдам, что терпение Анкары кончается.

Сразу после январских событий, в результате которых SDF покинули значительные территории, Эрдоган связался с аш-Шараа и выразил поддержку территориальной целостности Сирии.

Анкара усиливает помощь Дамаску в борьбе с терроризмом, поддерживает соглашение от 18 января, но опасается провокаций. «Очевидно, что после нынешнего этапа любые провокации в Сирии будут равносильны самоубийству», — пригрозил Эрдоган.

Турецкие проправительственные СМИ не скрывают гордости.

Обозреватель газеты Hürriyet Ханде Фират пишет, что автономия курдов «фактически подошла к концу». События в Сирии она называет «тихой победой Анкары», достигнутой благодаря ее «невидимой руке».

Фират отмечает, что MIT играла активную роль в зонах конфликта, собирала разведданные и участвовала в дипломатических контактах. А в конце текста добавляет:

«Президент Эрдоган был проинформирован напрямую и дал указания. Процесс управлялся из Бештепе (резиденция Эрдогана в Анкаре. — Прим. ред.), а не с места событий».

Тем временем оппоненты Эрдогана из стана Народно-республиканской партии (CHP) призывают не заниматься шапкозакидательством.

Экс-депутат Мустафа Балбай на страницах Cumhuriyet пытается объяснить, что без участия Вашингтона всего этого не случилось бы, ведь соглашение Дамаска и SDF было подписано «под эгидой США».

И это так. Посредниками тогда выступали глава Центкома США Брэд Купер и посол США в Турции Том Барак. 17 января Купер добился от аш-Шараа остановки боевых действий в Алеппо и Табке.

Балбай призывает правительство «прекратить свои триумфаторские заявления и вместо этого разработать ориентированную на мир региональную стратегию, в рамках которой США не будут постоянно вмешиваться».

По его мнению, Белый дом пытается переформатировать регион на основе доктрины Большого Ближнего Востока, цель которого — расшатать Иран:

«Могут ли недавние события в Сирии быть связаны с возможной операцией против Ирана? События в Сирии показывают, что правила игры меняются. Как только Иран становится целью, задача оказывается в том, чтобы ничто другое это не затмило».

Возможно, автор намекает на то, что американский президент Дональд Трамп закрыл глаза на работу Турции с курдами в Сирии, чтобы сконцентрировать силы на Иране. А может, Трамп в обмен потребует от Турции лояльности в операциях против Исламской Республики?

В любом случае подводить окончательные итоги рановато. Лидер курдов Мазлум Абди уже обвинил аш-Шараа в предательстве. Силы SDF готовятся к сопротивлению.

Турции выгодно, чтобы интеграция курдов шла более мирно. Ведь в случае полномасштабных боев с участием ВС Турции настроение Трампа может испортиться. Как это было в 2019 году, когда после начала операции «Источник мира» Трамп призвал Эрдогана «не быть дураком» и пригрозил «разрушить турецкую экономику».

*Террористическая организация, запрещенная в России