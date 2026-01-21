Уже несколько дней Израиль обсуждает дерзкую бандитскую выходку.

Иван Шилов ИА Регнум

Несколько бедуинов, переодетых в форму израильских солдат, ограбили палестинского ювелира и попытались скрыться с добычей. Впрочем, были быстро пойманы.

За проходной, на первый взгляд, историей скрывается нечто большее, чем простая бедуинская смекалка. В ней смешались давние просчеты армейских офицеров, неудовлетворенность вчерашних партнеров Израиля и безнаказанность местного криминалитета.

Но куда важнее другое: у налетчиков уже появились последователи, которые пытаются учиться на ошибках предшественников, а прием с переодеванием взяли на вооружение вражеские разведки.

В стиле «милитари»

Основные события развернулись 13 января в Ад-Дахарии — небольшом палестинском поселении вблизи города Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Около двух часов по полудню на центральную улицу, где располагались торговые ряды, выехал джип оливкового цвета.

Из машины высадились трое вооруженных мужчин в камуфляже ЦАХАЛ и бронезащите. По громкоговорителю было объявлено, что в районе проводятся оперативные мероприятия и жителям следует соблюдать спокойствие, быть готовыми к проверке документов.

Убедившись, что зеваки сохраняют спокойствие, один из солдат вошел в ювелирную лавку, откуда через несколько минут вернулся с увесистой сумкой. Двое других все это время прочесывали улицу. Бросив сумку в багажник, солдаты загрузились в джип и уехали столь же быстро, как и появились.

Лишь спустя несколько минут местные по истошным крикам ювелира поняли, что стали свидетелями ограбления.

Налетчиков задержали в тот же день — они даже не успели покинуть район Западного берега или пересесть на новый транспорт. В багажнике обнаружили не только сумку с украденными драгоценностями и наличными, но и несколько единиц стрелкового оружия (пистолеты и винтовки), патроны и связку гранат.

Сопротивления при задержании они не оказали.

Банда бывших ополченцев

Несмотря на то, что израильские силовики старались не раскрывать деталей о личностях преступников, в том числе вымарав их имена из всех пресс-релизов (настаивая при этом, что все налетчики являются жителями бедуинской деревни Даха в Южном округе Израиля), арабский сегмент соцсетей быстро вычислил «героев». И попутно внес коррективы в обрывочные биографии, которые транслировались в официальных источниках.

Двое из задержанных бедуинов принадлежали к племени Тарабин и всего полгода назад воевали в рядах произраильских ополченцев в секторе Газа, в том числе участвовали в «зачистках» кварталов, куда кадровые военные ЦАХАЛ заходить опасались.

Один из экс-бойцов даже успел получить израильское гражданство — правда, в подлинности документов правоохранители сомневаются.

После прекращения боевых действий в Газе они, лишившись поддержки племени и опасаясь мести со стороны ХАМАС, перебрались в Южный округ, где перебивались случайными заработками.

Третий подозреваемый оказался жителем Негева и имел связи в местных криминальных кругах. Судя по всему, он и предложил ополченцам способ заработать легко и с минимальными рисками.

Сообщалось и о четвертом подозреваемом — бедуине из Южного округа, который играл роль водителя. Однако его в момент задержания в машине не оказалось, и задержан он был позже подельников.

Откуда реквизит для маскарада

Довольно быстро выяснилось, где предприимчивые налетчики достали комплекты формы.

Мундиры принадлежали 252-й Синайской дивизии ЦАХАЛ, чьи склады были ограблены бедуинами еще в 2018 году — было вынесено имущества на 300 тыс. шекелей (около 100 тыс. долларов).

Командование дивизии тогда предпочло замять инцидент и задним числом списать украденную амуницию. Посчитав, видимо, что бедуины растащат ее на отдельные элементы и она скоро придет в негодность. Однако несколько комплектов формы уцелели и спустя почти десять лет попали к злоумышленникам.

С оружием оказалось еще проще: его достали, используя связи в криминальных кругах и среди бывших бойцов произраильских милиций. Тем более что часть схронов, созданных на случай затяжной войны с ХАМАС, по-прежнему не была изъята израильскими армейцами.

Расчет операции был простым: израильтяне уже несколько месяцев вели на Западном берегу (в том числе вблизи Хеврона) контртеррористические мероприятия, и появление разъездов ЦАХАЛ перестало удивлять местных. Это давало налетчикам немалую фору.

По этой же причине было решено грабить именно ювелирную лавку — израильтяне (по согласованию с Рамаллой) имели право проводить операции и задержания по обвинению в отмывании средств без предварительного получения ордера, и внезапный визит армейцев к престарелому ювелиру выглядел именно как такая операция.

Бывшие бойцы произраильских милиций хотели насолить и вчерашнему нанимателю, бросившему их один на один с ХАМАС.

Ограбление палестинского ювелира бойцами ЦАХАЛ должно было спровоцировать напряженность и нанести ущерб имиджу израильской армии, попутно усложнив проведение операций в этих районах.

А если бы бандитам пришлось открыть огонь, дело вполне могло бы закончиться палестинским бунтом.

Опасения контрразведки

История с неудачным ограблением палестинского ювелира вполне могла бы стать разовой, если бы местный криминалитет не увидел в ней большой потенциал и не попытался провести «работу над ошибками».

Например, несколько дней назад полиция совместно с израильской спецслужбой ШАБАК задержала двух арабов, которые готовили операцию по ограблению супермаркета по той же схеме, что и ранее задержанные бедуины.

Кроме того, в Сахине (Северный округ Израиля) были задержаны семеро нелегалов арабского происхождения, передвигавшихся по городу на бронированном автомобиле.

При них была обнаружена винтовка М16 и 500 патронов к ней.

Участились и попытки похищения формы со складов ЦАХАЛ: служба внутренней безопасности за неделю рапортовала как минимум о трех таких случаях.

Однако настоящая угроза кроется в другом.

Под видом солдат и офицеров ЦАХАЛ вглубь страны могут проникнуть враждебные Израилю силы и нанести удар в глубоком тылу, нанеся тем самым куда больший ущерб, чем на начальных этапах «Войны 7 октября».

В израильской контрразведке убеждены: раз уловку бедуинов-налетчиков так легко повторяют обычные банды, проделать то же самое, но уже силами вымуштрованных ударных подразделений ХАМАС или «Хезболлы», противнику ничего не стоит.

Велик и риск того, что тактику «переодеваний» возьмет на вооружение Иран и начнет засылать в Израиль диверсантов под видом израильских солдат и офицеров.

Шпиономанский тезис подпитывается в том числе новостями с «невидимого фронта»: Тегеран усилил вербовку рядового состава ЦАХАЛ.

Более того, все чаще задерживаемые контрразведкой агенты из числа военнослужащих говорят о странных заданиях от кураторов. Те, в частности, просят их подробно описать, как сослуживцы подгоняют форму, или же достать пару комплектов «мадей Алеф», в которых те передвигаются за пределами военного объекта.

Руководство Израиля видит растущие риски и пытается выработать модель реагирования. Однако как фильтровать собственных же военнослужащих, в Тель-Авиве, судя по всему, не представляют.