15 января бундесвер начал разведывательную операцию в Гренландии с участием 13 солдат.

Иван Шилов ИА Регнум

Другие страны также направили на остров свои войска: 15 французов, пара норвежцев, по одному англичанину и эстонцу… Таким образом, общий контингент европейских подкреплений, направленных на помощь Гренландии и ее датской метрополии составил аж целый сводный взвод. Достаточно, чтобы продемонстрировать символическую поддержку союзника по НАТО, но явно мало для того, чтобы впечатлить воинственного Дональда Трампа.

И вот буквально всего пару дней спустя пафосно анонсированный ввод войск европейских союзников Дании, задуманный как выражение солидарности и демонстрация присутствия, бесславно завершился.

Немецкие войска были тихо отозваны из Гренландии всего два дня спустя — как «успешно выполнившие свою задачу».

«Что это было? , — Вопрошают удивленные представители германской общественности. — Неужели нас только что больно щелкнули по носу наши дорогие американские партнеры, указав Германии ее истинное место на мировой геополитической шахматной доске, а мы делаем вид, будто ничего особенного не произошло?»

И да и нет.

«На Гренландию — «Хох!», с Гренландии — «Ох!..“»

Нет, потому что кое-кто в бундесвере и правительстве ФРГ все же предполагал, чем может закончиться подобная «демонстрация флага», а потому в мандате отделения немецких разведчиков была прямо прописана «исследовательская миссия в Гренландии с 15 по 17 января».

Так что формально, по бумагам, «исследовательская операция» была проведена просто безукоризненно.

Сомнительно, конечно, что в реальности вымотанные длительным рейсом со сменой часовых и климатических поясов, а также двумя пересадками в Копенгагене и Рейкьявике солдаты были просто физически способны выполнять на полярном острове какую-то миссию, да еще и исследовательскую. Маловероятно, что они успели хотя бы как следует выспаться после перелета.

По сведениям инсайдеров в бундесвере, солдаты, летавшие в Гренландию, были просто взбешены своим бесполезным вояжем.

Мало того, что их задача в Арктике была абсолютно формальной и бессодержательной: немецкие военные всегда очень болезненно реагируют на то, когда политики используют их в демонстрационных целях чтобы символически «пометить территорию».

Как ни крути, тот факт, что Германия выводит свой символический контингент с Гренландии всего через два дня — аккурат после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины для стран, которые выступают против его курса в отношении полярного острова, для широкой публики выглядит именно как немецкая капитуляция перед угрозами главы Белого дома.

Такие нехорошие ассоциации у честных бюргеров, регулярно платящих налоги и исправно голосующих, выбирая из двух и более кандидатов, в новом, 2026 году возникают уже второй раз.

В Германии еще не успели отойти от обтекаемого заявления Фридриха Мерца, последовавшего за американским рейдом на Каракас, в котором канцлер высказался в том духе, что «у ФРГ в настоящее время нет однозначной позиции по данному вопросу».

Некоторые эксперты считают подобное поведение фатальным для международного имиджа Германии. Фактически конформистская позиция Берлина в отношении Трампа является отказом Германии от независимой внешней политики. Реакция Франции и Великобритании выглядит гораздо более жесткой. По крайней мере — на словах.

В заложниках у Вашингтона

Аргументы экономистов понятны.

Германия не может позволить себе вводить пошлины для своей и без того стагнирующей экономики.

Но факт остается фактом: европейцы практически не имеют никаких рычагов воздействия на Вашингтон и полностью зависят от воли заокеанских партнеров в вопросах как международной безопасности, так и двусторонней торговли.

Особенно в энергетическом секторе.

Учитывая небывало холодную зиму и отказ от российских энергоносителей, уровень заполненности немецких газохранилищ по состоянию на 19 января составляет 42,72%.

Если циклон, принесший с собой в европейскую часть России небывалые морозы, двинется на запад, ситуацию в немецкой энергетике с полным на то правом можно будет описывать как катастрофическую.

Так что партнеры по трансатлантической солидарности, ныне контролирующие поставку в ФРГ львиной доли сжиженного природного газа, фактически держат Германию в заложниках.

Верный вассал бунтует

В послевоенной истории Германии всего лишь однажды официальная позиция немецких властей расходилась с повесткой, обозначенной в Вашингтоне, — война в Ираке, которую не поддержало правительство Герхарда Шредера, впервые нарушила трансатлантический консенсус.

С тех пор реакция Берлина на американские инициативы была довольно покладистой.

Даже в дискуссиях по Украине Германия и ее канцлер не дерзают резко расходиться с Трампом в оценке ситуации, дабы ненароком не спровоцировать гнев главы Белого дома.

Однако с политиками рангом пониже, не имеющими мандата говорить за всю Германию, это правило действует не столь жестко.

Так, федеральный министр финансов Ларс Клингбайль раскритиковал угрозы введения пошлин со стороны Дональда Трампа как шантаж и объявил о жесткой реакции со стороны ЕС.

«Германия и Франция едины в своем мнении: мы не поддадимся шантажу. Если Трамп не откажется от своих угроз ввести пошлины, Европа даст единый и четкий ответ. Этот ответ уже готовится», — дерзко заявил германский вице-канцлер на встрече со своим французским коллегой Роланом Лескюром 19 января в Берлине.

Федеральный министр финансов назвал три контрмеры, которые в настоящее время готовятся в ЕС.

Соглашение о тарифах, разработанное ЕС и США, теперь «заморожено», сказал Клингбайль. Европейские пошлины на импорт из США, приостановленные до 6 февраля, могут вступить в силу. Также министр финансов ФРГ сослался на «европейский набор инструментов», с помощью которого ЕС может реагировать на «экономический шантаж».

«Мы должны рассмотреть возможность применения этих мер», — подчеркнул заместитель главы правительства ФРГ.

Ранее федеральное правительство Германии отвергло угрозу введения штрафных пошлин со стороны президента США как «неприемлемую».

«Этими угрозами он усугубляет торговый конфликт. Мы также подготовим дополнительные экономические контрмеры, если это будет необходимо. И если это будет необходимо, то уже с февраля. По этому вопросу среди стран-членов Европейского союза существует широкое согласие», — заявил в Берлине пресс-секретарь правительства Штефан Корнелиус.

Президент Федеральной ассоциации немецкой промышленности (BDI) Петер Лейбингер также призвал ЕС действовать «единодушно и уверенно» в связи с угрозами введения пошлин.

«ЕС должен четко дать понять, что он является и остается незаменимым стратегическим партнером для США. Европа — крупнейший внутренний рынок в мире», — заявил Лейбингер.

Высказалась по актуальному поводу даже бывший министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ныне занимающая пост президента Генеральной Ассамблеи ООН.

«Своей таможенной политикой США наносят ущерб самим себе. То, что делает Трамп, — это также абсолютный удар по собственной экономике. США имеют огромный долг и абсолютно заинтересованы в продолжении торговли. Основанный на правилах порядок Организации Объединенных Наций подвергается агрессивному нападению. Его необходимо защищать, потому что Устав Организации Объединенных Наций — это наше страхование жизни», — подчеркнула она.

Трампу не страшно

В разделе комментариев на сайтах ведущих общественно-политических изданий Германии рядовые читатели отзываются о реакции Европы на агрессивную политику Трампа также совсем не комплиментарно.

«Европа реагирует как обычно. Саммиты, заявления о солидарности, моральное самоутверждение. [Председатель Еврокомиссии Урсула] Фон дер Ляйен пишет твиты о своей позиции, [председатель комитета бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес] Штрак-Циммерман призывает к жесткости, хотя на самом деле им нечего противопоставить Трампу ни в военном, ни в экономическом плане.

Объявленные ответные пошлины — это известный ритуал самоуспокоения. Европейские политики угрожают США инструментами, которые сами боятся использовать, потому что знают, насколько они зависимы», — пишет читатель на сайте Die Welt.

Реальность именно такова: ни у Германии, ни у Европы в целом в настоящее время нет никакой возможности противостоять экспансионистской политике Дональда Трампа.

Вряд ли грозная риторика немецких политиков может кого-то обмануть.