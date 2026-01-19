Скоротечные боевые действия последних дней перевернули ситуацию в северо-восточных районах Сирии.

После оставления позиций в Алеппо сторонники Сирийских демократических сил (СДС), состоящих преимущественно из курдов, попытались отступить для перегруппировки, однако были настигнуты правительственными войсками.

Хитростью и подлогом Дамаску удалось загнать курдов в соглашение о прекращении огня и их интеграции в вооруженные силы страны.

Однако за рамками скоротечных переговоров осталось немало острых вопросов, которые в перспективе могут всколыхнуть Сирию повторно.

Контролируемое бегство

После оставления курдских кварталов Алеппо те отступили в юго-западную часть провинции Ракка. Новая «граница» между СДС и правительственными силами стабилизировалась к 17 января — и, согласно договоренностям, должна была оставаться такой вплоть до завершения переговоров.

Однако уже на следующий день Дамаск совершил неожиданный бросок, взяв под контроль почти 40 поселений к востоку от реки Евфрат, отрезав часть провинции Дейр-эз-Зор.

Юго-западный фланг СДС оказался под ударом сразу с нескольких сторон, и курды были вынуждены спешно оставлять позиции и переправляться на другой берег Евфрата.

Стоит отметить, что неоценимый вклад в развал курдского фронта внесли бывшие сторонники «Военного совета Дейр-эз-Зора» (состоящего преимущественно из кочевых арабов).

Ранее эта структура была союзником СДС, но после неудачного путча 2023 года оказалась разгромлена, а ее лидеры были арестованы или изгнаны в соседние страны.

Теперь же, почувствовав приближение правительственных сил, «Военный совет» вновь взялся за оружие и помог Дамаску захватить четыре крупнейших нефтегазовых месторождения Сирии — Коноко, Кафра, Аль-Омар и Таним.

А еще через день, 18 января, правительственные войска заняли плотину Тишрин и взяли город Эль-Хасака (фактическую столицу СДС) в клещи, тем самым поставив на грань окончательного разгрома сирийских курдов, за времена гражданской войны добившихся не просто де-факто автономии, но и контролировавших при помощи американцев и арабских племенных ополчений значительные нефтяные и аграрные ресурсы Сирии.

В решающий момент от курдов отвернулись даже США — Вашингтон хоть и осудил склонность Дамаска решать вопросы силой, не предпринял ничего, чтобы сдержать нарастающее наступление на позиции. Будущее «курдского проекта» в Сирии зависело исключительно от самих курдов.

На этом фоне главнокомандующий СДС Мазлум Абди спешно отправился в Дамаск, чтобы уговорить временного президента Ахмеда аш-Шараа остановить операцию.

И это ему удалось: правда, ценой подписанного в тот же день соглашения об окончательной интеграции СДС в ряды Сирийских вооруженных сил.

Зыбкие победы

На коротких переговорах инициатива почти полностью принадлежала Дамаску, о чем свидетельствует общий тон новой редакции соглашения между СДС и сирийскими властями. Часть «красных линий», которые руководители СДС отстаивали в течение последнего года, были стерты.

Среди прочего требование курдов сохранить в составе новых вооруженных сил как минимум три укомплектованные бригады (с собственными командирами) не было услышано; вместо этого солдаты и офицеры СДС будут введены в структуру сирийского минобороны порознь, а курдские подразделения будут серьезно разбавлены представителями других фракций.

Кроме того, в качестве встречного условия Дамаск установил процедуру проверки биографий командиров формируемых бригад — и увольнение из вооруженных сил тех офицеров, что поддерживали тесный контакт с Рабочей партией Курдистана, ливанской «Хезболлой» и другими «нерукопожатными» группировками и движениями.

Это серьезно уменьшает «кадровый резерв» курдских сил и выводит заметную часть высокопоставленных командиров СДС на политическую пенсию.

Схожим образом сложилась и расстановка сил на земле: населенные курдами районы де-факто получили от Дамаска автономию — но серьезно урезанную. Губернатор Эль-Хасаки будет назначаться Дамаском, а все выдвинутые СДС кандидаты в госорганы должны будут получить одобрение центральных властей.

При этом полицейские подразделения «Асайиш», работавшие в составе СДС, тоже оказались не у дел — надзор за тюрьмами и лагерями беженцев, а также общую координацию правоохранительной деятельности берет на себя сирийское МВД.

Рассчитывать на формирование собственной «карманной армии» по аналогии с иракской «Пешмергой» лидеры СДС пока не могут.

Разумеется, Дамаск не забыл по настоятельной рекомендации из Вашингтона немного «подсластить пилюлю» и даровать курдам ряд символических побед. Так, например, президентской канцелярией были изданы приказы, разрешающие преподавание курдского языка в школах — впервые за более чем 60 лет.

Кроме того, было заявлено о предоставлении всем курдам сирийского гражданства без введения процедур дополнительной фильтрации. Последнее особенно важно с учетом того, что как минимум 300 тысяч человек не имели на руках никаких документов, а в подконтрольные СДС районы Сирии за десятилетие перебрались немало выходцев из других государств, где курды составляют меньшинство.

Наконец Навруз (мартовский праздник Нового года с зороастрийскими корнями. — Прим. ред.) получил статус государственного праздника.

Новые риски

Несмотря на то, что курды, на первый взгляд, достаточно выгодно разменяли территориальный контроль и получили больше свобод и возможностей, чем имели в период пикового могущества Рожавы, на фоне урезания самостоятельности в конфедерации обозначился явный идеологический раскол.

Часть лидеров не поняла и не приняла столь явную сдачу позиций и пообещала продолжить борьбу уже в личном качестве.

Ослаблением противника не преминули воспользоваться сторонники жесткого подавления «расползания Сирии», коих в правительстве по-прежнему немало.

Так, сразу после обнародования пунктов соглашения между Дамаском и руководством СДС министерство обороны Сирии объявило о прекращении огня. Однако, несмотря на это, бои на бывших курдских территориях продолжились.

Остановившись на занятых рубежах, Дамаск бросил вперед иррегулярные силы — в том числе так называемую «Арабскую племенную армию» (АПА), состоящую из ополченцев-бедуинов и имеющую с курдами личные счеты.

Это ожидаемо спровоцировало дополнительную напряженность на местах.

Например, попытка бойцов АПА атаковать конвой СДС в городе Эль-Хасака и поджечь транспортные средства курдов обернулась началом масштабной «контртеррористической операции» в местном округе в прилежащих деревнях.

Согласно данным сирийских СМИ, число жертв превысило 120 человек, часть из которых — лица, не принадлежащие к АПА.

С учетом того, что бедуины уже пообещали обидчикам кровную месть, велик риск повторения массовых этнических чисток — аналогичных тем, что происходили с участием бедуинов в населенной друзами Эс-Сувейде в 2025 году — но уже в отношении курдов.

Кроме того, открытым остается вопрос, каким образом Дамаск поблагодарит «Военный совет Дейр-эз-Зора», столь своевременно поднявший восстание в курдских тылах и обеспечивший возвращение ключевых ресурсных баз под правительственный контроль.

Список запросов бедуинов велик — от выдачи им зачинщиков расправы над руководством Совета в 2023 году до одностороннего переселения курдов из районов, в которых преобладает арабское население, и передачи кочевым вождям части доходов от торговли нефтегазовыми ресурсами. Хотя Дамаск еще не решил, в какой мере удовлетворит запрос, ссориться с новыми лоялистами у него резона нет.

Текущее положение дел кратно повышает риск появления новых очагов сопротивления в послевоенной Сирии.

Ослабленные, но не до конца разобщенные курды, в случае усиления давления на них со стороны новых лоялистов, вполне могут возобновить сопротивление; тем более что за рамкой «пакта Абди — аш-Шараа» осталось немало авторитетных командиров.

«Теневым спонсором» остатков курдского сопротивления вполне может выступить Израиль.

Тель-Авив заинтересован в сохранении «точек напряженности» внутри Сирии, позволяющих оправдывать усиление присутствия ЦАХАЛ на Голанских высотах и в районе Друзских гор, а потому вряд ли упустит столь соблазнительную возможность.

Тем более что военные идеологи, близкие к премьер-министру Биньямину Нетаньяху, неоднократно предлагали тому обратить внимание на потенциал курдских командиров и «своевременно использовать» его для укрепления позиций Израиля в регионе.