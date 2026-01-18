Пришедший январь оказался щедр на погодные катаклизмы. Снежная стихия накрыла огромные территории — Камчатку и Краснодар, Москву и Хабаровский край, а заодно добралась до Европы и Северной Америки.

Сергей Карпухин/ТАСС

Парализованный транспорт, оборванные линии электропередачи, человеческие жертвы — такого начала года синоптики не припомнят за последние десятилетия.

«Фрэнсис» в Москве

Столичный регион встретил новый год рекордными сугробами. Балканский циклон, получивший имя «Фрэнсис», обрушился на Москву и Подмосковье в первые дни после праздничных каникул.

Только за одни сутки 9 января в городе выпало более 21 миллиметра осадков — этот показатель превзошёл рекорд почти полувековой давности, зафиксированный в 1976 году.

Высота снежного покрова приблизилась к историческим максимумам. На станции МГУ к 12 января зафиксировали 49 сантиметров, на Балчуге — 45, на территории ВДНХ сугробы выросли до 43 сантиметров.

Аэропорты московского авиаузла работали с серьёзными перебоями. 9 января были задержаны 48 рейсов более чем на два часа, ещё 14 отменили полностью. В аэропорту Шереметьево на какое-то время вовсе приостановили приём воздушных судов.

Пассажиры некоторых авиакомпаний провели в салонах самолётов по четыре часа, так и не дождавшись вылета. Особенно тяжело пришлось тем, кто возвращался с новогодних каникул, так как пик праздничных перевозок наложился на разгул стихии.

На расчистку улиц власти вывели около 130 тысяч человек и более 15 тысяч единиц спецтехники. Для сотрудников, работающих в экстремальных условиях, организовали пункты обогрева и полевые кухни.

Учёные связывают небывалый разгул стихии с изменением климата. Циклон сформировался над акваторией Средиземного моря, где образовались тёплые и насыщенные влагой воздушные массы. Двигаясь на север, они столкнулись с холодным арктическим воздухом над территорией России — такое взаимодействие и породило интенсивные осадки.

Камчатка в режиме чрезвычайной ситуации

На другом конце страны ситуация оказалась ещё драматичнее. Охотоморский циклон принёс на полуостров сильнейшие за тридцать лет снегопады. В Петропавловске-Камчатском за 12–13 января выпало больше половины месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в столице региона достигла 133 сантиметров, а в соседнем селе Сосновка — 163 сантиметров.

Сугробы достигли вторых этажей жилых зданий, засыпав подъезды и заблокировав двери квартир. Некоторые жители покидали свои дома через окна первых этажей. Чтобы пробраться в магазин или аптеку, людям приходилось протискиваться через узкие снежные тоннели.

На полках некоторых магазинов образовался дефицит продуктов: логистика оказалась парализована. К расчистке завалов подключились спасатели, студенческие отряды и волонтёры.

Для двух жителей Петропавловска-Камчатского стихия обернулась трагедией. Один мужчина погиб под сошедшей с кровли наледью по дороге с работы. Другой скончался, когда снежная масса обрушилась на него в момент очистки автомобиля.

После этих трагедий власти ввели режим чрезвычайной ситуации. К 17 января интенсивность снегопада начала снижаться, однако вместе с тем пришло похолодание, грозящее гололёдом.

От Владивостока до Астрахани

Дальний Восток принял на себя серьёзный удар стихии. Во Владивостоке 10 января прошёл снегопад, который синоптики назвали самым мощным с 2006 года. Пробки в городе достигли десяти баллов, несколько крупных ДТП парализовали движение, авиарейсы пришлось переносить.

Николаевский район Хабаровского края переживает настоящее бедствие — на него обрушился уже пятый за эту зиму циклон, принёсший рекордное за последнее десятилетие количество снега.

К середине января район оказался фактически отрезан от мира: прекратили работу аэропорт и ледовая переправа, автобусы не вышли на маршруты из-за нулевой видимости. Введён режим чрезвычайной ситуации, школы переведены на дистанционное обучение.

Юг России испытания снегом тоже не избежал. Краснодарский край ещё в новогодние праздники накрыло мощными осадками. Основной удар пришёлся на Белореченский и Апшеронский районы, а также на Армавир.

В Белореченском районе под тяжестью мокрого снега обрушились крыши двух жилых строений. Десятки тысяч человек остались без электричества из-за оборванных линий.

12 января ливневый снегопад накрыл сам Краснодар. За несколько часов толщина белого покрова достигла 15 сантиметров, город сковали девятибалльные пробки.

Аэропорт кубанской столицы временно прекратил принимать и отправлять самолёты. В горных районах края сохраняется высокая лавинная опасность — власти ограничили въезд в горный кластер для машин без зимней резины.

В Геленджике под тяжестью снега падали деревья. В Новороссийске глава города призвал жителей набраться терпения и ограничить использование личного транспорта. В Анапе на заснеженной дороге перевернулась бетономешалка.

В Челябинской области из-за снижения среднесуточной температуры на 7 градусов ниже нормы было объявлено штормовое предупреждение. На Ямале прогнозируются аномальные морозы до минус 40 градусов. В Астраханской области ожидается гололёд, ночная температура на севере региона упадёт до минус 17 градусов.

Европа и Северная Америка: арктический холод не щадит никого

Зимняя стихия не ограничилась российскими территориями. Европа переживает одну из самых суровых волн холода за последние годы.

В начале января арктический воздух устремился на юг из-за формирования так называемого гренландского блока — области высокого давления, которая перенаправила полярные массы в сторону континента. Температура в ряде стран опустилась на 12–15 градусов ниже сезонной нормы.

Особенно досталось Балканским государствам — в Боснии, Хорватии, Северной Сербии и Южной Словении, где бушевали метели. Кое-где снежный покров превысил полметра, а в Западной Боснии и Северной Румынии накопилось до метра осадков.

Вдоль Адриатического побережья разгулялась бора — порывы ветра достигали 150 километров в час.

В столице Боснии — Сараево — женщина погибла под рухнувшей ветвью дерева, отяжелевшей от 40-сантиметрового слоя мокрого снега.

В Сербии ряд муниципалитетов ввели режим чрезвычайного положения, множество населённых пунктов несколько дней оставались без электричества.

В Албании разлившиеся реки вынудили эвакуировать сотни жителей, паводок унёс жизнь человека в портовом городе Дуррес.

Во Франции шторм «Горетти» обесточил около 380 тысяч домов, преимущественно в Северной Нормандии. Ночью порывы ветра достигали 216 километров в час, поваленные деревья обрушивались на жилые постройки. На дорогах юго-запада страны из-за гололёда погибли как минимум пять человек.

По ту сторону Атлантики снежный апокалипсис переживает Канада. 15–16 января на район Большого Торонто обрушился первый крупный буран сезона. За сутки в аэропорту Пирсон выпало 22 сантиметра снега, а в северном Скарборо неофициальные замеры зафиксировали до 53 сантиметров.

Мэрия Торонто объявила о «крупном снежном событии» и активировала план реагирования на чрезвычайные зимние ситуации. Почти все школы в регионе закрылись, прекратили работу детские сады и некоторые университеты.

Скоростная автомагистраль «Дон-Вэлли-Паркуэй» временно перекрывалась из-за аварий и гололёда. Утром температура с учётом ветра ощущалась как минус 22 градуса.

В Соединённых Штатах крупный зимний шторм продвигается от Высоких равнин к северо-востоку страны. Миллионы жителей от Монтаны до Канзаса столкнулись с порывами ветра до 130 километров в час. Такой ветер способен валить деревья, обрывать провода и переворачивать грузовики.

Штат Нью-Йорк и Новая Англия готовятся к снегопадам с накоплением до 15 сантиметров.

Метеорологи связывают нынешнюю волну холода с ослаблением полярного вихря — атмосферного образования, которое в обычном состоянии удерживает арктический воздух в высоких широтах.

В декабре произошло стратосферное потепление, дестабилизировавшее вихрь, и холодные массы устремились на юг. По прогнозам, морозная погода в Северной Америке и Европе может сохраняться до конца января.

Так что припорошило весь мир. И пока синоптики предупреждают о новых циклонах, коммунальные работники от Торонто до Владивостока продолжают неравную борьбу с белой стихией.