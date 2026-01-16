Бывший лидер уже де-факто не существующего Южного переходного совета Йемена (ЮПС) генерал-майор Айдарус аз-Зубайди, из-за самоуправства которого поссорились ОАЭ и Саудовская Аравия, продолжает мутить воду в Йемене и вокруг него.

Иван Шилов ИА Регнум Айдарус аз-Зубайди

Почти на неделю пропав из эфира южанин внезапно вышел на связь, призвав своих сторонников «бороться за свободу Юга до конца». Этим он не только еще больше испортил отношения между Эр-Риядом и Абу-Даби, но и вовлек в перепалку новые страны, до того следившие за происходящим в Йемене лишь номинально.

Опасные заблуждения

Считается, что именно аз-Зубайди стоял у истоков «контртеррористической операции», под видом которой южане попытались захватить спорные провинции Йемена.

И именно он убедил ОАЭ, что поддерживаемые Саудовской Аравией северяне утратили боеспособность, контролируют критически важные провинции лишь номинально, а местное население только и ждет прихода эмиратских прокси.

Более того, аз-Зубайди постоянно сообщал о критическом снижении участия саудитов в йеменских делах, ссылаясь в том числе на закрытые обсуждения, что шли в президентском совете (состоящем преимущественно из северян).

Не имея альтернативных источников информации в силу того, что все южане в Совете были представлены исключительно креатурой аз-Зубайди, Абу-Даби в конечном счете поверил, что ему подвернулся уникальный шанс подмять под себя просаудовские племена и поколебать позиции Эр-Рияда в Йемене. А потому согласовал южанам их блицкриг.

В итоге получилось с точностью до наоборот: Саудовская Аравия вмешалась в конфликт очень быстро. И, более того, напрямую — ударив по мятежникам с моря, воздуха и земли.

А спустя несколько дней поддерживавшие южан племенные ополчения перешли на сторону саудитов и помогли зажать вчерашних сюзеренов в клещи. Южный проект оказался на грани краха.

Побег в гриме

Критическое несоответствие докладов аз-Зубайди реалиям на земле дорого ему обошлось: Эмираты решили закрыть проект «Государство Южная Аравия», который готовили почти десять лет, и прекратили снабжение южан.

Присутствовавшие в стране эмиратские советники были оперативно отозваны на родину. В результате ЮПС остался в одиночестве против растущей просаудовской коалиции.

Правда, в последний момент Эмираты все же решили забрать аз-Зубайди с собой. По всей видимости, посчитав, что северяне с молчаливого одобрения Эр-Рияда превратят арест бывшего лидера южан в политическое шоу и еще сильнее подмочат репутацию Эмиратов.

Интересно, что бежать в Абу-Даби аз-Зубайди пришлось стремительно, оставив в Йемене большую часть имущества и сбережений.

Кроме того, экс-глава ЮПС якобы был вынужден гримироваться под рядового ополченца, чтобы не стать жертвой самосуда своих же подчиненных. Последнее, впрочем, не подкреплено ничем кроме анонимных заявлений бывших южных командиров.

Интересно, что экс-глава ЮПС до сих пор отрицает факт бегства. И более того, усиленно пытается убедить сторонников, что все это время готовил контрудар, призывая их выйти на протесты «во имя Юга». Правда, новая кампания протекает крайне вяло, а призывы остаются по большей части не услышанными.

Затяжной вояж

До ОАЭ аз-Зубайди долетел не сразу. На какое-то время его пристанищем стал автономный регион Пунтленд в Сомали, где ОАЭ контролировали ряд военных объектов.

Сомалийские власти отреагировали на слухи о подселении опального лидера ЮПС болезненно, испугавшись распространения «йеменской вендетты» на территорию их страны, в которой своих проблем более чем достаточно.

В отместку за самоуправство Могадишо разорвал все имевшиеся соглашения с ОАЭ в области безопасности и обороны. Такое решение было мотивировано в том числе тем, что через сомалийские хабы Абу-Даби снабжает сепаратистов в Судане, чем расшатывает стабильность в Африке.

И хотя имя аз-Зубайди не фигурировало ни в одном из заявлений, поводом для размолвки явно стала именно его фигура. Поскольку о «суданских рейсах» с баз ОАЭ в Сомали в Могадишо знали едва ли не с первых дней.

Свою лепту в раскрутку критической кампании внесла Саудовская Аравия, не упустившая шанса еще раз поддеть оппонентов. Эр-Рияд поддержал решение Могадишо и пообещал в случае чего «помочь отстоять справедливость».

Несмотря на то, что сомалийские власти контролируют автономные регионы весьма условно, и не смогли бы выдворить эмиратовских военных силой, намек ОАЭ поняли с первого раза и на обострение не пошли.

Бывшего лидера южан пытались эвакуировать в Сомалиленд — квазигосударственное образование, чьи территории некогда входили в состав Сомали. По всей видимости, рассчитывая временно передать списанного лидера под крыло израильтян, союзников Абу-Даби по «Соглашениям Авраама». Незадолго до этого Тель-Авив официально признал государственность Сомалиленда и уже успел обустроить здесь передовые пикеты.

Правда, израильтяне тоже оказались не слишком рады высокому гостю. Тем более, что в бытность главой ЮПС аз-Зубайди пытался набивать себе цену и всячески саботировал операции израильских спецслужб, что помешало последним создать в Йемене плацдарм против хуситов.

К тому же Израиль оказался не заинтересован участвовать в склоке Саудовской Аравии и ОАЭ, предпочитая пока сохранять нейтралитет. В результате Эмиратам ничего не оставалось как вывезти аз-Зубайди, который за неполную неделю сменил уже три страны, к себе.

Призрачные шансы

Несмотря на воинственные заявления возвращаться в Йемен аз-Зубайди не спешит. И вряд ли вообще сможет приехать туда в обозримом будущем: бывшие союзники по антихуситской коалиции считают его изменником. Причем, как северяне, так и некоторые южане — последние поплатились за авантюру экс-лидера ЮПС карьерами.

Руководство Йемена нацелено превратить «дело аз-Зубайди» в показательное судилище, дискредитировать его идеи и уничтожить тем самым саму основу южного движения за независимость.

Работа в этом направлении уже начата. Генеральный прокурор Йемена Кахер Мустафа на днях распорядился провести расследование в отношении аз-Зубайди и его ближайшего окружения.

Пакет обвинений более чем серьезный и включает в себя такие тяжелые статьи как подрыв военной, политической и экономической стабильности Йемена, использование «южного вопроса» в корыстных целях и срыв межйеменского урегулирования.

По совокупности статей аз-Зубайди на родине грозит как минимум пожизненное заключение.

Шансов спустить дело на тормозах мало. Тем более, что руководить расследованием поставили Фавзи Али Саифа Саида — северного политика-тяжеловеса и давнего противника аз-Зубайди.

Саид наделен широкими полномочиями вызывать и арестовывать подозреваемых без оглядки на звание и фамилию, а за его спиной стоит не только президент Йемена, но и Дом Саудов. Это делает его возможности практически безграничными.

Параллельно северяне нанесли удар по последнему рычагу влияния аз-Зубайди: из состава Президентского совета был выведен Фарадж Салмин аль-Бахсани, бывший вице-президент ЮПС и губернатор нефтеносной провинции Хадрамаут.

Впрочем, решение носило скорее бюрократический характер. Сам аль-Бахсани, как и его бывший шеф, сейчас находится на лечении в Эмиратах. И возвращаться на родину, судя по всему, не планирует.

Холодный мир

Пока между ОАЭ и Саудовской Аравией нарастает напряженность, проиранские хуситы наблюдают за конфликтом со стороны и предпочитают не вмешиваться.

Ни местные политики, ни лояльные движению лидеры мнений ни разу не прокомментировали столкновения северян и южан, равно как и не поддержали притязания ни одной сторон.

И этому есть простое объяснение: после столь резкого изменения баланса сил в Йемене де-факто осталось только два постоянных центра силы. Это поддерживаемые Ираном хуситы и снабжаемые Саудовской Аравией северяне, поглотившие часть сил и ресурсов юга. И оба примерно равновесны. Во всяком случае, пока.

По этой причине Сана предпочитает не обострять конфликт с Эр-Риядом — как и с местным легитимным правительством, вернувшимся в Аден после провала южного путча.

И хотя соблазн нанести по северянам упреждающие удары слишком велик, желающих повторить ошибки аз-Зубайди не находится. Так что благодаря авантюре южан в Йемене вновь установился «холодный мир».

Что до бывшего лидера ЮПС, то его карьера явно окончена: ОАЭ разочаровались в проекте «Государство Южная Аравия», и вряд ли будут пытаться его реанимировать.

Хотя опосредованное участие в политических делах Ближнего Востока беглец может сохранить: ОАЭ имеют свойство собирать «сбитых летчиков» подле трона.

Не исключено, что аз-Зубайди уготована такая же политическая пенсия, как опальному палестинскому безопаснику Мухаммаду Дахлану, который служит советником при дворе и консультирует шейхов Абу-Даби.