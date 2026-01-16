Глава евродипломатии, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас оказалась в центре стыдной ситуации — её уличили в пропаганде алкоголизма.

Иван Шилов ИА Регнум

Однако она далеко не первая: ранее героями алкогольных скандалов оказывались и другие эстонские политики, в том числе один из предшественников Каллас в премьерском кресле.

Для Эстонии пьянство населения превращается в серьезную проблему. Власти пытаются бороться с ней, поднимая акцизы на алкоголь, но к услугам эстонцев есть соседняя Латвия, где выпивку можно купить по дешевке.

Не допустили к далай-ламе

По мнению Каи Каллас, как пишет Politico, глобальные события приняли такой оборот, что сейчас самое время приложиться к бутылке.

Такое заявление еврокомиссар по дипломатии сделала на встрече с лидерами фракций Европарламента. Эстонка сказала им, что хотя она сама, дескать, и не любительница пропустить стаканчик, но сейчас, возможно, самое время «начать пить», учитывая события, творящиеся по всему миру.

Судя по всему, Каллас хотела горько пошутить, но шутка эта ударила ее соотечественников по больному месту — для Эстонии алкоголизм населения стал серьезной проблемой: «квасят» все, невзирая на социальный статус.

Совсем недавно местные политики попали в другой скандал, связанный с алкоголем.

В конце прошлого года делегация эстонских парламентариев отправилась в Индию, чтобы встретиться в городе Дхарамсала с так называемым «правительством Тибета в изгнании», а также с далай-ламой.

Для Таллина этот визит имел важное символическое значение, поскольку Эстония, отношения которой с Китаем трудно назвать дружественными, считает Тибет «оккупированной территорией».

В 2024 году, когда представители «тибетского правительства» посетили Таллин с «официальным визитом», Китай выразил резкий протест. Что не помешало членам эстонского парламента навестить в 2024-25 гг. «правительство Тибета» с двумя ответными визитами.

В ноябре 2025-го в Дхарамсалу отправились депутаты парламента от партии «Эстония 200» Юку-Калле Райд и Марек Рейнаас, их коллега по партии Кадри Напритсон-Акуна, советница министра внутренних дел, а также парламентарии Маргит Сутроп (Партия реформ) и Анти Пооламетс (Консервативная народная партия).

С самого начала этой поездки настроение политиков было весьма веселым. Их можно понять: а кто бы отказался слетать в Индию за счет налогоплательщиков?

На радостях они так усердно пили и курили, что при встрече с тибетцами те мгновенно уловили исходящий от гостей жуткий перегар.

В результате тибетцам пришлось пойти на прямое нарушение дипломатического протокола и сообщить гостям, что в таком виде на встречу с далай-ламой идти нельзя.

«Мы понимаем, что в вашей культуре принято много пить и курить: но вы должны учитывать, что далай-лама очень стар и не переносит запаха застоявшегося алкоголя и табачного дыма. Не могли бы вы проявить уважение и в этот день не употреблять алкоголь и не курить?» — попросили тибетцы.

В результате Рейнаас, Напритсон-Акуна и Райд в официальной части визита вовсе не участвовали — видимо, так и не успели протрезветь.

Кто-то из свидетелей конфуза слил «жареные» факты» в газету Õhtuleht, предавшую их гласности.

Оскандалившиеся политики стали оправдываться.

Так, Напритсон-Акуна написала в социальных сетях, что якобы на самом деле она в этом визите не участвовала, а взяв отпуск, оплатила поездку в Индию самостоятельно. Мол, узнав, что другие эстонские политики тоже направляются в Индию, она решила ехать с ними за компанию.

«Мне совсем не стыдно», — написала чиновница. По ее мнению, некий «завистник» слил «искаженную информацию», поскольку испытал досаду, видя, какой популярностью Юку-Калле Райд пользуется у тибетцев.

За подчиненную вступился министр иностранных дел Игорь Таро, также член «Эстонии 200» (к слову, по иронии некогда он работал московским корреспондентом той самой газеты Õhtuleht).

«Наш порядок предоставления отпусков предусматривает, что во время отдыха от работы нужно расслабляться. Обычно это сопровождается хорошей едой и вином — иначе получишь выговор», — написал он в комментариях.

Юку-Калле Райд со своей стороны заявил, что их оболгали: никто из членов делегации во время встреч с далай-ламой или членами «тибетского правительства и парламента» не был пьян и не курил.

Он, правда, не смог отрицать самого факта возлияний, но утверждал, что участники делегации выпивали во внерабочее время и в неофициальной обстановке.

Так или иначе, все участники истории отделались лишь испугом несмотря на мощный резонанс в СМИ.

Горячие эстонские парни

Похожий скандал с эстонской зарубежной делегацией произошел в октябре 2017 года. Тогда эстонский Фонд развития бизнеса отправил 34 сотрудника во главе с бывшим премьер-министром Таави Рыйвасом в Малайзию на международную конференцию по предпринимательству.

После окончания официальных мероприятий часть делегатов отправилась в бар. Разгорячившись от спиртного, члены эстонской делегации принялись грубо домогаться до женщин — известно как минимум о троих пострадавших.

Один из гостей при этом вылил на собеседницу напиток, пояснив: «Я хотел, чтобы ты стала мокрой». Другой пьяный эстонец толкнул стоявшую рядом с ним женщину в бассейн.

Когда происшествие стало достоянием гласности, Рыйвас (кстати, он, как и Кая Каллас, состоит в рядах эстонской Партии реформ) выступил с официальным извинением за поведение коллег. Но вскоре выяснилось, что и сам экс-премьер вел себя ничуть их не лучше.

Одна из женщин, присутствовавших в том баре, сообщила, что Рыйвас нагло к ней приставал. Щекотливость ситуации была и в том, что всего пару месяцев назад он обвенчался с известной в Эстонии певицей Луизой Вярк — их свадьба стала главной темой местных таблоидов. При этом в поездку в Куала-Лумпур они отправились вместе.

И вот, когда супруга отлучилась на пляжи Бали, Таави Рыйвас распоясался и, потеряв под влиянием винных паров самоконтроль, начал домогаться до одной из девушек. Ею оказалась этническая эстонка, работавшая в малайзийском представительстве одной из эстонских фирм.

По словам девушки, они сначала танцевали, а потом Рыйвас утащил ее в сторону.

«Он начал очень агрессивно меня целовать. Он задрал мне платье и хватал меня руками», — жаловалась пострадавшая.

Когда Рыйвас на следующий день протрезвел, он принял меры к тому, чтобы эта история не всплыла. Бывший премьер надавил на начальство этой девушки — и от нее потребовали молчания. Но стыдная ситуация все равно стала достоянием гласности, и эстонские СМИ с наслаждением начали ее смаковать.

По итогам скандала Рыйвасу пришлось оставить пост вице-спикера парламента.

Алкаши на таллинских скамейках

По данным на начало 2025 года, потребление спиртного в Эстонии составляло 11 литров чистого алкоголя на взрослого человека в год: это пол-литра водки, или две с половиной бутылки вина в неделю.

В чрезмерном употреблении спиртного были уличены около 20% населения страны в возрасте до 64 лет.

Примечательно, что в 2000 году в Эстонии на одного взрослого приходилось 7,6 литра чистого алкоголя, а через 7 лет этот показатель был уже вдвое выше. Тогда правительство принялось решать вопрос: был введен запрет на продажу выпивки с 22:00 до 10:00, а акциз на алкоголь вырос на 20%. Потребление стало падать.

Впоследствии в 2018 году были введены ограничения на рекламу алкоголя, а магазины убрали его с видных мест.

Однако вопреки ожиданиям потребление вновь начало расти. А почему? А потому что власти снизили акциз на 25%. Соответственно, спиртное стало дешевле, и потребление выросло.

При этом специалистов особенно встревожил рост женского алкоголизма: им страдали 18% эстонских девушек.

На эстонском телевидении выступила женщина по имени Сирье, аптекарь по профессии, рассказавшая типичную историю: она пристрастилась по вечерам пропускать стаканчик пива или сидра «для лучшего сна» — но это было лишь началом.

Алкоголь в Эстонии легко доступен, и, по словам женщины, трудно его не замечать, даже если изо всех сил стараться не сорваться — идешь в магазин за хлебом и булкой, а выходишь оттуда еще и с пивом. В конце концов, она спилась до такой степени, что рассорилась с подросшими детьми, попыталась свести счеты с жизнью и угодила в реабилитационную клинику.

Обычная летом для Таллина картина — скопления алкоголиков на скамейках.

Тогдашний мэр города Евгений Осиновский в прошлом году назвал это «большой социальной проблемой». Градоначальник грустно констатировал: «Это наша общественная реальность».

Корень проблемы он видит в том, что алкомагазины в Эстонии доступны повсеместно: «Они у нас буквально на каждом углу. У местных самоуправлений нет никаких рычагов, чтобы это регулировать».

Мэр потребовал от правительства и парламента принять законы, которые сократят количество точек продажи выпивки и уменьшат их концентрацию.

Причины понятны

В итоге эстонское правительство обратилось к проверенному методу — в 2025 году опять повысили акциз на алкоголь, а заодно и налог с оборота. В результате продажи резко подорожавшей в цене алкогольной продукции в прошлом году вновь упали. Торговые сети не ожидают возобновления роста продаж и в ближайшие годы.

Но директор по продажам торговой сети Coop Оливер Рист предупредил, что из-за высоких цен потребители могут вновь переориентироваться на соседнюю Латвию.

Такое уже было — когда эстонское правительство повышало акцизы на выпивку в прошлый раз, эстонцы массово устремились за покупками к латышам.

Латвия, кстати, в свое время очень хорошо на этом подзаработала — в городе Валка и на прочих приграничных территориях возникла целая сеть алкомаркетов. Страждущие эстонские гости массово устремлялись туда и выносили выпивку целыми ящиками.

Судя по всему, скоро на эти магазины вновь обрушатся сверхприбыли.

Справедливости ради следует отметить, что в соседних Латвии и Литве уровень потребления алкоголя еще выше — эти две прибалтийские республики вообще вошли в пятерку самых пьющих стран мира.

Так что эстонцам, конечно, есть куда падать.

В Эстонии, как и в прочих странах Балтии, причины алкоголизма вполне объяснимы.

В стране — демографический кризис: по сравнению с годами «советской оккупации» рождаемость уменьшилась почти в 3 раза. В маленьком государстве в значительном количестве закрываются частные фирмы — от промышленных производств до предприятий общепита. Быстро растут тарифы на отопление.

Растет и экономическое неравенство: согласно статистике, 5% населения контролируют 95% частного имущества. Принятая в стране налоговая система носит регрессивный характер, то есть основная нагрузка ложится на людей с низкими доходами. Люди зачастую могут позволить себе лишь самое необходимое: к примеру эстонский автомобильный рынок в 2025-м сократился в 2 раза.

В стране нарастает эпидемия воровства из магазинов — голодные крадут продукты, которые им не по карману. В 2025 году количество магазинных краж и общий ущерб по сравнению с предыдущим годом увеличились примерно на 20%.

Оппозиционные политики давно уже предлагают уменьшить потребительские налоги (прежде всего налог с оборота, что снизит цены) и ввести прогрессивный подоходный налог. Однако власти отказываются идти на это, расплачиваясь падением рейтинга.

Неудивительно, что эстонцы, глядя на такие дела, все чаще прикладываются к бутылке. Особенно когда в мире стабильности нет.