2026 год во внешней политике США начался очень бурно. Но на фоне международной шумихи происходят и беспрецедентные события внутри самих Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пиратский рейд на Каракас с захватом президента Венесуэлы, блокада Кубы, угрозы аннексии Гренландии и операции против Ирана — и всё это за считанные недели наступившего года. Но при этом саму Америку сотрясают многочисленные протесты против антимигрантских рейдов, устраиваемых Дональдом Трампом.

А президент США тем временем ещё и открыл новый фронт войны в финансовом секторе. Впервые в истории министерство юстиции США заводит официальное расследование в отношении Федеральной резервной системы.

ФРС создавалась в 1913 году как де-факто банковский картель, который получил полномочия заниматься эмиссией доллара. После Великой депрессии в Америке не осталось банков, которые бы не входили в систему ФРС. Штаты поделены на 12 частей, в каждом из которых есть свой региональный федрезерв, управляемый советом директоров из представителей банков.

Всё это увенчивается центральным советом директоров, располагающимся в Вашингтоне. В него входят экономисты, список которых предлагается Белым домом и утверждается в сенате.

В США формально принято возвеличивать «независимость» ФРС от исполнительной власти и популистов в конгрессе. Мол, монетарная политика всегда проводится по науке, а не исходя из сиюминутных политических интересов.

Впрочем, такой подход вряд ли выдерживает серьёзную критику. Ведь руководство ФРС утверждают те же самые политики, хоть им зачастую и приходится консультироваться с мнением банкиров на Уолл-стрит.

В определённые периоды — например, в эпоху каденции Ричарда Никсона — Белый дом очень активно давил на ФРС, требуя понижать ставки. В другие времена предполагалось делать это непублично, чтобы не вызывать скандала.

Трамп же решил не ограничивать себя никакими приличиями.

Ещё на своём первом сроке нынешний хозяин Белого дома постоянно ругал в соцсетях главу ФРС Джерома Пауэлла. Хотя именно Трамп предложил назначить того руководителем Федрезерва в 2017 году.

В период первой каденции Пауэлл пытался повышать ключевую ставку и избавляться от избыточных активов на балансе ФРС, продавая их на рынке.

Это привело к небольшому банковскому кризису осенью 2019 года, который имел перспективы вылиться в нечто очень серьёзное.

Но тут разразилась пандемия, которая моментально затмила собой всё остальное.

В течение нескольких лет Федрезерв держал ставки на нулевом уровне и заливал триллионы долларов необеспеченной наличности на рынки. Это привело к невиданному пузырю на фондовом и ипотечном рынках, а в дальнейшем, когда пандемия пошла на спад, и к колоссальному инфляционному шоку.

Рост цен в США в моменте достигал пиковых значений более чем за полвека.

С тех пор уровень инфляции сдал назад, но цены не просели, а так называемый «кризис стоимости жизни» продолжается.

В этот период отношение к ФРС существенно ухудшилось среди всех представителей политического класса США — как республиканцев, так и демократов.

Тем не менее Джо Байден не стал менять Пауэлла на посту главы Федрезерва, он лишь назначил ему в заместители экономистку левых взглядов Лаэль Брейнард. Брейнард была сторонницей ещё более бесконтрольной эмиссии. Предполагалось, что она заменит Пауэлла, если демократы выиграют выборы 2024 года.

Впрочем, этого не произошло, и после переизбрания Трамп по привычке продолжил поносить Пауэлла и ФРС почём зря.

А Илон Маск во время недолгого пребывания в Белом доме даже предлагал устроить аудит Федрезерва и сократить количество работающих там сотрудников.

Их насчитывается порядка 24 тысяч: ФРС — во многом «государство в государстве», у неё даже имеется своя полиция. Уволить кого-либо оттуда тоже проблематично, Федрезерв не финансируется напрямую правительством США. Он существует на деньги, которые получает с процентов от купленных казначейских и ипотечных бумаг на рынке.

Подобная бюрократическая казуистика позволяет ФРС избегать избыточного надзора со стороны как конгресса, так и Белого дома.

В этой ситуации команда Трампа решила прибегнуть к силовому сценарию.

Против ФРС просто-напросто заводится уголовное дело.

Основанием стала давно тянущаяся эпопея с реновацией штаб-квартиры Федрезерва в Вашингтоне. Началась она ещё на первом сроке Трампа и продолжается более семи лет. Исходные бюджеты уже очень сильно раздулись, итоговая стоимость наверняка достигнет 3 миллиардов долларов. Сроки завершения строительных работ тоже постоянно сдвигаются из-за всевозможных технических проблем.

Такие долгострои — всегда удобный повод обвинить заказчиков и исполнителей в некомпетентности, преступной халатности и коррупции.

Белый дом уличает ФРС в расточительстве средств и неспособности в срок сдать объект. Он ещё и постоянно мозолит глаза Трампу, ведь строительство идёт в столице США. Ну а Трамп как девелопер часто намекает на то, что он бы уже давно всё сделал гораздо лучше.

Реальные причины, конечно, лежат далеко за плоскостью неудачной реновации здания ФРС.

Белый дом надеется в рамках процесса устроить переформатирование нынешней структуры, принимающей ключевые решения по денежно-кредитной политике США.

Пауэлл — уже хромая утка, его полномочия истекают в мае 2026 года. Ему на смену Трамп назначит кого-то из своих нынешних экономических советников. Среди потенциальных кандидатов называются Кевин Хассетт и Кевин Уорш.

Но Трамп, очевидно, опасается, что они могут пойти по стопам Пауэлла и проводить политику, которая не нравится исполнительной власти.

Поэтому нынешним уголовным делом им стараются заранее отправить чёткий сигнал — мол, если будете играть не по правилам Трампа, то и вас может ждать уголовное дело. А поводы найдутся.

Заодно можно растоптать репутацию Пауэлла, который на низкой ноте уходит в отставку.

Впрочем, последствия судебных войн Белого дома и ФРС могут оказаться долгоиграющими и непредсказуемыми.

В поддержку Федрезерва сходу выступили финансовая олигархия с Уолл-стрит, а также многие центробанки западного мира, в их числе ЕЦБ и Банк Англии. Инвесторы заговорили о дальнейшем падении спроса на казначейские бумаги США, если Трампу удастся устроить масштабный разгром ФРС.

В последние годы во всём мире уже и так наблюдается настоящая «золотая лихорадка» — центробанки многих стран активно скупают золото, которое представляется гораздо более безопасным активом, чем американские гособлигации или доллары. Спрос на золото со стороны государств находится на самом высоком уровне с послевоенного 1950 года.

А это уже создаёт проблемы на долговом рынке США — приходится занимать по процентным ставкам, довольно высоким по американским меркам.

На обслуживание госдолга нынче уходят рекордные 1,2 триллиона долларов в год. Оно превращается в одну из главных статей расходов бюджета США и превосходит, например, траты на оборонную сферу.

Отсюда и проистекают требования Трампа как можно быстрее понижать ключевую ставку, чтобы избежать коллапса долговой пирамиды закредитованных до упора муниципалитетов, крупных корпораций и американского правительства.

Возможно, после пересменки в ФРС мы увидим и возвращение практик заливания денег в экономику, лишь бы остановить рост безработицы внутри США и купировать угрозу стагнации с рецессией. Хоть это может вновь раскрутить маховик инфляции.

Нынешнее руководство Федрезерва уверено, что нашло некую золотую середину и баланс на своих экономических «качелях».

Но Трампа их подход не устраивает, так что в ближайшее время ждём полнейшей разбалансировки ФРС на фоне уголовных дел и перетряски столетней системы финансового управления США.