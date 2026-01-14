Канада в ловушке: захват Гренландии как часть геополитического сценария
В начале января 2026 года британское правительство оказалось в центре дипломатического скандала, который мог бы показаться сюжетом политического триллера.
Как известно, не успев остыть после военной операции в Венесуэле, президент США Дональд Трамп объявил об «абсолютной необходимости» присоединения Гренландии.
Его заявления, сопровождавшиеся угрозами с рассуждениями о «легком или жестком пути», взорвали европейскую прессу и заставили британских военных начать планировать невообразимое: развертывание британских войск на крупнейшем острове мира, чтобы удержать его от американских амбиций.
Американская мечта о ледяной империи
История претензий Трампа на Гренландию началась не вчера. Еще в 2019 году, во время первого президентского срока, он предлагал Дании купить автономную территорию, получив категорический отказ.
Однако в 2025–2026 годах риторика резко эскалировала.
После захвата Николаса Мадуро в Венесуэле Трамп заявил, что нуждается в Гренландии с точки зрения национальной безопасности, а его советник Стивен Миллер публично поставил под сомнение само право Дании на суверенитет.
Важность Гренландии для США объясняется несколькими факторами.
Во-первых, это стратегическое положение: остров контролирует Северный Атлантический путь, на нем размещена американская военная база Туле.
Во-вторых, там есть богатейшие запасы редкоземельных металлов, нефти и газа, которые становятся доступнее из-за таяния льдов.
В-третьих, играет роль геополитическая конкуренция: Трамп считает, что если США не возьмут Гренландию, это сделают Россия или Китай.
Позиция Лондона: между лояльностью и выживанием
Реакция британцев на ультиматум Трампа оказалась довольно острой.
Премьер-министр Кир Стармер публично встал на сторону Дании, заявив: «Я поддерживаю ее, и она права относительно будущего Гренландии». В телефонном разговоре с Трампом он изложил свою позицию, подчеркивая, что будущее острова — это исключительно прерогатива Гренландии и Королевства Дания.
Министр иностранных дел Йветт Купер была еще более категорична в парламенте: «Гренландия является частью Королевства Дания. Будущее Гренландии — это дело гренландцев и датчан, и никого больше».
Министр обороны Джон Хили подтвердил, что безопасность Гренландии гарантируется НАТО, и отверг идею о необходимости дополнительных военных миссий.
За публичной твердостью скрывается прагматизм.
Как сообщает The Telegraph, британские военные чиновники уже провели переговоры с Германией и Францией о возможной военной миссии в Гренландии. Планы включают развертывание солдат, военных кораблей и самолетов под эгидой НАТО, чтобы убедить Трампа отказаться от спорных планов аннексии.
Идея состоит в том, чтобы напрямую не оспаривать реалистичность заявлений Трампа о российско-китайской угрозе в Арктике, а использовать их как предлог для наращивания собственного военного присутствия европейцев в Гренландии.
Дебаты 8 января в Палате лордов показали глубину озабоченности.
Представители верхней палаты парламента спрашивали правительство, не станет ли аннексия Гренландии одной из самых опасных поворотных точек для безопасности Великобритании и Европы с 1945 года.
Государственный министр Дженни Чепмен на такую прямолинейную формулировку ответила уклончиво, подчеркивая, что решения должны принимать гренландцы и Королевство Дания, но не отрицала, что обсуждает с США «все варианты».
Ухудшение отношений: когда союзник становится угрозой
Отношения между США и Великобританией достигли критической точки.
В британских СМИ тема Гренландии рассматривается через призму системного кризиса трансатлантических отношений. The Independent пишет о шоке европейских официальных лиц, которые год пытались деликатно убедить Трампа отказаться от территориальных претензий к члену НАТО и ЕС.
The Guardian и BBC подчеркивают, что угрозы Трампа поставили под угрозу сам союз НАТО. А в британском парламенте Трампа уже называют «серьезной угрозой миру».
В Палате общин лидер оппозиции Кеми Баденок 6 января спросила Стармера: «Если Трамп атакует Гренландию, не будет ли это концом НАТО?». Премьер ответил уклончиво, но подтвердил, что обсуждает с Трампом вопросы безопасности.
Даже в правительстве растет разделение. По данным издания Observer, там озвучено мнение, что «особые отношения» Британии и США «мертвы и похоронены».
Гипотетический сценарий: изоляция Канады
Если США действительно аннексируют Гренландию, геополитическая карта Северной Америки изменится кардинально.
Канада окажется фактически окружена американской территорией с трех сторон: с юга — континентальные США, с северо-запада — Аляска, с северо-востока — Гренландия. Это изолирует Оттаву от прямого выхода к северной Атлантике и сделает канадские морские пути полностью зависимыми от доброй воли Вашингтона.
Контекст усложняется тем, что Канада, согласно своей Конституции, остается доминионом Соединенного Королевства, то есть формально главой государства является король или королева Великобритании. т.е. в первую очередь контроль над Гренландией изолирует Канаду от заокеанской метрополии.
Претензии Трампа на канадские ресурсы — нефть, газ, редкоземельные металлы — становятся прямым вызовом не только Оттаве, но и Лондону.
Трамп уже заявлял о желании сделать Канаду «51-м штатом», а его угрозы Гренландии могут быть первым шагом в этом направлении.
Если США контролируют Гренландию, они получают стратегический рычаг давления на Канаду, которая оказывается в геополитической ловушке. Это делает разговоры о референдуме и самоопределении Гренландии не просто региональной проблемой, но и угрозой самому существованию британского влияния в Северной Америке.
В этом же контексте следует рассматривать уже стартовавшую подготовку референдума о самоопределении важнейшей канадской провинции Альберта.
Дымовая завеса
Так или иначе, в настоящий момент говорить о скорой аннексии острова преждевременно.
Не исключено, что фокус Трампа на Гренландии — это классическая дымовая завеса, так как у президента США есть гораздо более реальные и достижимые цели в Западном полушарии.
Венесуэла, где США уже провели военную операцию и захватили Мадуро, стала первой жертвой. Мексика, по словам Трампа, может быть следующей из-за «наркокартелей». Никарагуа и Панама также находятся в зоне риска.
Все эти страны гораздо ближе и уязвимее для американского военного вмешательства, чем Гренландия с ее 57 000 жителей и суровым климатом.
С высокой долей вероятности Трамп использует Гренландию как инструмент давления на Европу в целом и Данию — в частности, требуя больших инвестиций в арктическую безопасность.
Угрозы аннексии позволяют ему выторговать лучшие условия для американских компаний, доступ к ресурсам и укрепление позиций в Арктике без реального военного конфликта.
Между тем основное внимание и ресурсы США будут направлены на Латинскую Америку, где интересы Вашингтона гораздо острее.