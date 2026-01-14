В начале января 2026 года британское правительство оказалось в центре дипломатического скандала, который мог бы показаться сюжетом политического триллера.

Иван Шилов ИА Регнум

Как известно, не успев остыть после военной операции в Венесуэле, президент США Дональд Трамп объявил об «абсолютной необходимости» присоединения Гренландии.

Его заявления, сопровождавшиеся угрозами с рассуждениями о «легком или жестком пути», взорвали европейскую прессу и заставили британских военных начать планировать невообразимое: развертывание британских войск на крупнейшем острове мира, чтобы удержать его от американских амбиций.​

Американская мечта о ледяной империи

История претензий Трампа на Гренландию началась не вчера. Еще в 2019 году, во время первого президентского срока, он предлагал Дании купить автономную территорию, получив категорический отказ.

Однако в 2025–2026 годах риторика резко эскалировала.

После захвата Николаса Мадуро в Венесуэле Трамп заявил, что нуждается в Гренландии с точки зрения национальной безопасности, а его советник Стивен Миллер публично поставил под сомнение само право Дании на суверенитет.​

Важность Гренландии для США объясняется несколькими факторами.

Во-первых, это стратегическое положение: остров контролирует Северный Атлантический путь, на нем размещена американская военная база Туле.

Во-вторых, там есть богатейшие запасы редкоземельных металлов, нефти и газа, которые становятся доступнее из-за таяния льдов.

В-третьих, играет роль геополитическая конкуренция: Трамп считает, что если США не возьмут Гренландию, это сделают Россия или Китай.​

Позиция Лондона: между лояльностью и выживанием

Реакция британцев на ультиматум Трампа оказалась довольно острой.

Премьер-министр Кир Стармер публично встал на сторону Дании, заявив: «Я поддерживаю ее, и она права относительно будущего Гренландии». В телефонном разговоре с Трампом он изложил свою позицию, подчеркивая, что будущее острова — это исключительно прерогатива Гренландии и Королевства Дания.​

Министр иностранных дел Йветт Купер была еще более категорична в парламенте: «Гренландия является частью Королевства Дания. Будущее Гренландии — это дело гренландцев и датчан, и никого больше».

Министр обороны Джон Хили подтвердил, что безопасность Гренландии гарантируется НАТО, и отверг идею о необходимости дополнительных военных миссий.​

За публичной твердостью скрывается прагматизм.

Как сообщает The Telegraph, британские военные чиновники уже провели переговоры с Германией и Францией о возможной военной миссии в Гренландии. Планы включают развертывание солдат, военных кораблей и самолетов под эгидой НАТО, чтобы убедить Трампа отказаться от спорных планов аннексии.

Идея состоит в том, чтобы напрямую не оспаривать реалистичность заявлений Трампа о российско-китайской угрозе в Арктике, а использовать их как предлог для наращивания собственного военного присутствия европейцев в Гренландии.

Дебаты 8 января в Палате лордов показали глубину озабоченности.

Представители верхней палаты парламента спрашивали правительство, не станет ли аннексия Гренландии одной из самых опасных поворотных точек для безопасности Великобритании и Европы с 1945 года.

Государственный министр Дженни Чепмен на такую прямолинейную формулировку ответила уклончиво, подчеркивая, что решения должны принимать гренландцы и Королевство Дания, но не отрицала, что обсуждает с США «все варианты».​

Ухудшение отношений: когда союзник становится угрозой

Отношения между США и Великобританией достигли критической точки.

В британских СМИ тема Гренландии рассматривается через призму системного кризиса трансатлантических отношений. The Independent пишет о шоке европейских официальных лиц, которые год пытались деликатно убедить Трампа отказаться от территориальных претензий к члену НАТО и ЕС.

The Guardian и BBC подчеркивают, что угрозы Трампа поставили под угрозу сам союз НАТО.​ А в британском парламенте Трампа уже называют «серьезной угрозой миру».

В Палате общин лидер оппозиции Кеми Баденок 6 января спросила Стармера: «Если Трамп атакует Гренландию, не будет ли это концом НАТО?». Премьер ответил уклончиво, но подтвердил, что обсуждает с Трампом вопросы безопасности. ​

Даже в правительстве растет разделение. По данным издания Observer, там озвучено мнение, что «особые отношения» Британии и США «мертвы и похоронены».

Гипотетический сценарий: изоляция Канады

Если США действительно аннексируют Гренландию, геополитическая карта Северной Америки изменится кардинально.

Канада окажется фактически окружена американской территорией с трех сторон: с юга — континентальные США, с северо-запада — Аляска, с северо-востока — Гренландия. Это изолирует Оттаву от прямого выхода к северной Атлантике и сделает канадские морские пути полностью зависимыми от доброй воли Вашингтона. ​

Контекст усложняется тем, что Канада, согласно своей Конституции, остается доминионом Соединенного Королевства, то есть формально главой государства является король или королева Великобритании. т.е. в первую очередь контроль над Гренландией изолирует Канаду от заокеанской метрополии.

Претензии Трампа на канадские ресурсы — нефть, газ, редкоземельные металлы — становятся прямым вызовом не только Оттаве, но и Лондону.

Трамп уже заявлял о желании сделать Канаду «51-м штатом», а его угрозы Гренландии могут быть первым шагом в этом направлении.

Если США контролируют Гренландию, они получают стратегический рычаг давления на Канаду, которая оказывается в геополитической ловушке. Это делает разговоры о референдуме и самоопределении Гренландии не просто региональной проблемой, но и угрозой самому существованию британского влияния в Северной Америке.​

В этом же контексте следует рассматривать уже стартовавшую подготовку референдума о самоопределении важнейшей канадской провинции Альберта.

Дымовая завеса

Так или иначе, в настоящий момент говорить о скорой аннексии острова преждевременно.

Не исключено, что фокус Трампа на Гренландии — это классическая дымовая завеса, так как у президента США есть гораздо более реальные и достижимые цели в Западном полушарии. ​

Венесуэла, где США уже провели военную операцию и захватили Мадуро, стала первой жертвой. Мексика, по словам Трампа, может быть следующей из-за «наркокартелей». Никарагуа и Панама также находятся в зоне риска.

Все эти страны гораздо ближе и уязвимее для американского военного вмешательства, чем Гренландия с ее 57 000 жителей и суровым климатом. ​

С высокой долей вероятности Трамп использует Гренландию как инструмент давления на Европу в целом и Данию — в частности, требуя больших инвестиций в арктическую безопасность.

Угрозы аннексии позволяют ему выторговать лучшие условия для американских компаний, доступ к ресурсам и укрепление позиций в Арктике без реального военного конфликта.

Между тем основное внимание и ресурсы США будут направлены на Латинскую Америку, где интересы Вашингтона гораздо острее.​