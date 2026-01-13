В ночь с 13 на 14 января Россия отмечает Старый Новый год — праздник, само название которого звучит как парадокс. Для большинства иностранцев это словосочетание — чистая бессмыслица. Для нас — повод ещё раз собраться за столом, когда главная новогодняя суета уже позади, а ёлка ещё стоит.

Иван Шилов ИА Регнум

Праздник появился после перехода страны на григорианский календарь в 1918 году. После 31 января 1918 года наступило сразу 14 февраля — страна в буквальном смысле перепрыгнула через две недели. Церковь же сохранила юлианское летоисчисление.

В России возникла уникальная ситуация: светское общество живёт по одному календарю, а церковная жизнь строится по другому. Этот разрыв и породил феномен Старого Нового года.

Кто и как отмечает

По данным ВЦИОМ, отмечают Старый Новый год 58% россиян. Хранителями традиции чаще оказываются люди старшего поколения: среди россиян 60+ праздник отмечают 66%, тогда как молодёжь до 35 лет в половине случаев его пропускает.

Географически активнее всего празднуют в Сибири и на Дальнем Востоке — там Старый Новый год отмечают 64–65% жителей. Сдержаннее относятся к празднику на Северо-Западе, где его игнорирует больше половины опрошенных.

Вечером 13 января большинство устраивает застолье в компании близких родственников, друзей или любимого человека. Снова телевизор, снова оливье и снова бокал игристого — классический набор для 36% россиян.

Люди загадывают желания, жгут бенгальские огни. Некоторые признаются, что гадают или раскладывают карты Таро — Старый Новый год приходится на последние дни святок, и эта практика никуда не делась.

Траты на праздник выходят относительно скромные. У большинства на застолье уходит от двух до пяти тысяч рублей. Ещё 12% выделяют больше 10 тысяч, а 9% не тратят ничего — у них осталось достаточно продуктов с 31 декабря.

Перед Старым Новым годом в России традиционно растёт спрос на мандарины, шампанское и шоколадные конфеты в коробках, отмечают в «Чек Индекс».

Что готовят и почему

Старый Новый год — это прежде всего застолье. Но не такое, как 31 декабря: камернее, «домашнее», без фейерверков за окном. И со своим набором блюд, у каждого из которых — своя история.

Кутья — главное ритуальное блюдо. Если на Рождество её готовят постной, то на Старый Новый год — «щедрой», «богатой»: с маслом, сливками, мёдом, орехами и сухофруктами. Основа — рис, пшеница или ячмень.

Кутья символизирует достаток, плодородие и обновление. Крупу отваривают до готовности, добавляют распаренный изюм, курагу, измельчённые орехи и заправляют мёдом. В некоторых семьях кладут мак, в других — сливочное масло. Подают холодной, и она неизменно занимает центральное место на столе.

Вареники с сюрпризами — ещё одна традиция вечера. В начинку вместе с картошкой, капустой или творогом прячут мелкие предметы. Монетка сулит деньги (берегите зубы!), фасоль — пополнение в семье, нитка — путешествие, лавровый лист — карьерный рост. Лепят вареники всей семьёй, едят осторожно. Традиция связана с тем, что день Василия Великого приходился на период святочных гаданий.

Блюда из свинины — обязательный элемент. «Свинья считалась символом плодовитости и благосостояния, — поясняет в беседе с ИА Регнум Екатерина Котова, культуролог и руководитель департамента «Межкультурные коммуникации» Учебного центра ассоциации специалистов по этикету. — Традиция подавать к столу «кесарейского поросёнка» связана с памятью Василия Кесарийского (Великого), которого чествуют в этот день».

На столе могут быть буженина, холодец, жаркое, домашняя колбаса, свиные рулеты. В зажиточных семьях раньше запекали поросёнка целиком — сегодня это редкость, но свинина в том или ином виде присутствует почти всегда.

Ну и куда без блинов и пирогов? Пироги пекут с мясом, капустой, грибами, рыбой. Холодец из свинины или говядины на косточках подают с хреном — он символизирует достаток и основательность.

От посевания до тихих посиделок

В разных частях страны Старый Новый год отмечают по-своему, и региональные различия сохраняются веками.

На юге России — в станицах и сёлах — традиция посевания местами сохраняется до сих пор. Утром 14 января мальчики и юноши обходят дома, разбрасывая зерно из рукава или мешочка: «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем!» — приговаривают они, желая хозяевам богатого урожая, здоровья и достатка. За это полагается угощение — пироги, сладости, мелкие деньги.

В Поволжье встречаются щедровки — обрядовые песни с пожеланиями благополучия. Молодёжь ходит по домам, поздравляет хозяев, поёт короткие песни с припевом «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье!». Издревле считалось, что через ряженых духи предков благословляют хозяев, поэтому щедровальников встречали радушно.

В Центральной России и на Русском Севере праздник чаще проходит в семейном кругу, без обходов и обрядов — щедрый стол, разговоры, тихий домашний вечер.

Россия в своей календарной раздвоенности не одинока. Старый Новый год отмечают везде, где сильны позиции православия: в Сербии, Черногории, Северной Македонии его называют «Сербским Новым годом» или Православным Новым годом.

«Как уроженка Малороссии, могу сказать, что здесь традиция жива и до сих пор отмечается самым что ни на есть старым способом, — делится Екатерина Котова. — Дети поют щедровки и посевают утром 14 января — точно так же, как это делали их прадеды».

Почему праздник не исчезает

Старый Новый год не имеет официального статуса, не включён в календарь выходных, не поддерживается государством. И тем не менее его отмечает большинство.

Поскольку Русская православная церковь живёт по юлианскому календарю, сохраняется сам календарный повод: Новый год по старому стилю приходится на 14 января. Для многих семей это часть истории — то, что отмечали родители, бабушки и деды.

Праздник ведь и в самом деле занимает удобную нишу: новогодние каникулы уже закончились, рабочие будни ещё не вступили в полную силу. 13 января выходит последним в череде январских дней, когда можно позволить себе застолье без зазрений совести.

Старый Новый год — необычный праздник, праздник-парадокс. Он напоминает, что традиции бывают сильнее календарей. В ночь с 13 на 14 января можно ещё раз загадать желание, слепить вареники с сюрпризами, собраться с теми, кого не успел увидеть в главную новогоднюю ночь, — и почувствовать: время — штука условная.