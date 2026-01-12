Январские каникулы позади, а вместе с праздничным настроением у многих россиян испарились и деньги. Свежих данных по расходам пока нет, но, по данным ВЦИОМ, на прошлогодние зимние праздники семья тратила в среднем 64 439 рублей.

Иван Шилов ИА Регнум

Теперь, когда каникулы закончились, приходит время подсчитывать потери и думать, как дотянуть до получки.

Праздник ценой в зарплату

Новый год в России — это не просто ночь с боем курантов и бокалом шампанского, а целый сезон подготовки, который начинается ещё в ноябре и набирает силу к середине декабря. Подарки родным, друзьям, коллегам и учителям детей, продукты для праздничного стола, новые наряды, билеты на ёлки и спектакли, украшения для дома — список расходов бесконечен.

На встречу 2026 года россияне планировали потратить чуть меньше, чем годом ранее, — около 60 тысяч рублей. Аналитики связывают это с общей экономической неопределённостью и более взвешенным подходом к планированию семейного бюджета.

Однако между планами и реальностью — пропасть: практика показывает, что почти половина россиян в итоге тратят больше запланированного. Эмоции берут верх над расчётами, а маркетинговые акции и предновогодний ажиотаж делают своё дело.

Структура новогодних расходов выглядит следующим образом: около 13 тысяч рублей уходит на праздничный стол, почти 22 тысячи — на подарки близким, и главная статья трат — порядка 25 тысяч рублей на досуг. Театры, рестораны, катки, поездки за город или в другие регионы — именно на впечатления россияне готовы тратить больше всего.

При этом социологические опросы фиксируют интересную вещь: меньше всего люди готовы экономить на подарках близким и праздничном столе, хотя именно досуг съедает самую большую часть бюджета.

Отдельную проблему создаёт кредитная нагрузка. Желание устроить «настоящий праздник» толкает людей к заёмным средствам. По данным исследования финансовой платформы Webbankir, свыше 21% россиян заявили о готовности взять кредит или заём для проведения праздников.

Почти 8% уже сделали это к моменту опроса, ещё около 13% планировали обратиться в банки или микрофинансовые организации в ближайшее время.

Многие признаются, что испытывают финансовый стресс при подготовке к Новому году — и это при том, что праздник должен приносить радость, а не тревогу.

К праздничным тратам добавляются особенности январского календаря. В 2026 году в первом месяце всего 15 рабочих дней — остальное приходится на новогодние каникулы и выходные.

Для работников с окладом это не критично, но для тех, кто получает сдельную или почасовую оплату, январь означает ощутимое снижение дохода.

Ситуацию усугубляет график выплат: декабрьская зарплата часто приходит раньше срока, в двадцатых числах декабря, создавая иллюзию дополнительных средств, которые легко потратить на праздничные нужды.

А вот январская зарплата, напротив, может задержаться из-за длинных выходных, и разрыв между поступлениями оказывается непривычно большим. Да еще и на фоне повышенных трат.

«Январь традиционно становится финансово сложным месяцем для российских семей, и этот год не исключение, — комментирует ситуацию для ИА Регнум экономист Герман Алексеев. — Структура новогодних трат говорит о том, что для россиян Новый год — это прежде всего время впечатлений и эмоций, на которых экономить не хочется».

Эксперт также обращает внимание на тревожную тенденцию с кредитованием праздничных расходов: «Использование кредитных инструментов для праздничных расходов — рискованная стратегия. Кредитная карта создаёт иллюзию «бесплатных» денег, особенно если есть грейс-период.

Но статистика показывает, что значительная часть заёмщиков не укладывается в льготный период и начинает платить проценты, порой весьма существенные. Потребительские кредиты на подарки и застолья — ещё более тревожный знак, свидетельствующий о системных проблемах с финансовым планированием».

Как восстановить бюджет

Если праздники уже позади, а финансовая ситуация оставляет желать лучшего, паниковать не стоит. Восстановление бюджета — процесс управляемый, хотя и требующий дисциплины. Главное — не пытаться решить все проблемы разом и не впадать в крайности.

Герман Алексеев рекомендует начать с честной инвентаризации: «Первый и ключевой шаг для восстановления бюджета — анализ расходов за декабрь и начало января. Многие люди примерно представляют, сколько потратили, но точных цифр не знают. А между тем именно детальный разбор помогает увидеть реальную картину и понять, где произошёл основной перерасход.

Выделите 20–30 минут на разбор трат, используя банковские приложения или выписки. Разделите расходы на обязательные и импульсивные — это поможет понять, какие траты были действительно необходимы, а какие стали результатом эмоций или маркетингового давления».

Следующий шаг — составление реалистичного бюджета на ближайшие недели. «Важно спланировать не на месяц вперёд, а на четыре — шесть недель, до момента, когда финансовая ситуация стабилизируется, — советует экономист.

— В этот бюджет нужно заложить все обязательные платежи: коммунальные услуги, кредиты, транспорт, базовые продукты. Обязательно предусмотрите небольшой резерв на непредвиденные ситуации — хотя бы 5–10% от общей суммы. Без этого любой неожиданный расход снова выбьет из колеи».

Сам факт ведения учёта расходов оказывает мощный психологический эффект. «Исследования показывают, что люди, которые начинают фиксировать свои траты, сокращают необязательные расходы на 20–25% даже без специальных усилий. Просто потому, что начинают осознавать, куда уходят деньги. Это работает лучше любых запретов и ограничений», — отмечает Алексеев.

Отдельное внимание следует уделить регулярным платежам, которые часто остаются незамеченными. «Неиспользуемые подписки на стриминговые сервисы, приложения, онлайн-кинотеатры — всё это стоит пересмотреть. Проверьте тарифы на мобильную связь и интернет: возможно, вы платите за опции, которыми не пользуетесь.

Эти суммы кажутся небольшими по отдельности, но за год набегают существенные деньги. Январь — отличное время для такой ревизии», — говорит экономист.

Для тех, кто вышел из праздников с долгами, Алексеев даёт отдельные рекомендации: «Если есть задолженность по кредитным картам, её нужно закрывать в первую очередь — ставки по ним обычно самые высокие. Если долгов несколько, начните с самого дорогого в обслуживании.

Параллельно стоит проверить условия рефинансирования: в начале года банки нередко предлагают выгодные программы, позволяющие снизить процентную ставку или объединить несколько кредитов в один с более комфортным платежом».

При этом эксперт категорически предостерегает от радикальной экономии: «Главный принцип — экономия должна быть системной, а не чрезмерной. Я часто вижу, как люди после праздников решают «затянуть пояса» и отказывают себе буквально во всём. Это путь в никуда.

Резкие ограничения редко бывают эффективными в долгосрочной перспективе. Жёсткий режим экономии демотивирует, вызывает стресс и в итоге приводит к срыву — человек «награждает» себя за страдания очередной импульсивной покупкой, и всё начинается сначала.

Гораздо эффективнее сократить расходы умеренно — на 15–20% по основным категориям — и сохранить небольшой бюджет на простые удовольствия. Это позволит выдержать дистанцию».

Хороший повод для финансовой гигиены

Несмотря на все сложности, январь можно рассматривать не только как испытание, но и как возможность. Начало года традиционно ассоциируется с переменами, новыми целями и привычками — и финансовая сфера не исключение.

«Январь — это не только испытание для кошелька, но и отличная возможность навести порядок в личных финансах, — резюмирует Герман Алексеев.

— Я вижу позитивную тенденцию: россияне становятся более осознанными потребителями. Люди учатся считать деньги и расставлять приоритеты. Это не повод для пессимизма, а признак взросления финансовой культуры общества».

Кризисный момент можно использовать как точку входа в системное управление личными финансами. Если январская встряска станет поводом для формирования полезных привычек — вести учёт расходов, планировать крупные траты заранее, создавать резервный фонд, — то к следующему Новому году можно подойти совершенно иначе.

Без стресса, без кредитов, с чётким пониманием своих возможностей и приоритетов.

«Праздник от этого станет только лучше — ведь радость, не омрачённая финансовой тревогой, ощущается совсем по-другому», — подчёркивает Алексеев.