Родственники приехали на пару дней — и вот уже неделю живут в вашей квартире. Знакомая ситуация?

Global Look Press

Как гласит народная мудрость, на третий день гость начинает попахивать. И поэтому длинные январские выходные каждый год превращаются в испытание для тысяч семей.

Гости задерживаются, хозяева закипают, а сказать об этом вслух никто не решается. Почему же так трудно обозначить границы, и как дожить до конца каникул без скандалов?

Почему мы терпим до последнего

На праздниках от нас ждут определённого поведения: семья должна быть вместе, за одним столом, в атмосфере тепла и взаимопонимания. В эту картинку совершенно не вписывается фраза «вообще-то нам пора побыть одним». И мы молчим.

Как отмечает в беседе с ИА Регнум клинический психолог Мария Кухарская, праздничный период провоцирует своеобразный психологический откат.

«Мы на праздниках чуть откатываемся в детские роли, где границы размыты, а слово «надо» звучит громче, чем «хочу», — подчеркивает специалист. Отсюда и неспособность вовремя обозначить, что гостеприимство имеет свои пределы.

Дальше всё развивается предсказуемо: сначала радость встречи, потом легкое недоумение («они еще здесь?»), затем нарастающее раздражение, которое мы старательно прячем за улыбкой.

Сказать прямо — страшно. Включается целый набор страхов: обидеть, показаться неблагодарным, разрушить отношения. И вот мы уже терпим пятый день, седьмой, а в голове крутится только одно — когда же они, наконец, уедут.

Психолог Вероника Хлебова в беседе с ИА Регнум называет такую позицию детской. Взрослый подход предполагает разговор «на берегу». Обговорить сроки визита, распределить обязанности, даже составить примерную программу — всё это не признак холодности, а проявление уважения. К себе, к гостям, к отношениям в целом.

Когда ожидания совпадают с реальностью, поводов для раздражения становится в разы меньше.

Полотенце как повод для войны

Забавно, но крупные расхождения во взглядах на жизнь редко становятся причиной праздничных конфликтов. Зато неправильно сложенное полотенце или свет в коридоре, оставленный на ночь, способны довести до белого каления.

В этом нет никакой загадки, уверена Мария Кухарская. Бытовые мелочи — это территория контроля, и когда в нее вторгаются, психика реагирует мгновенно и резко. «Полотенце, свет, режим сна — когда в нее вторгаются, психика реагирует быстрее и жестче».

Вероника Хлебова добавляет важный нюанс: сам по себе триггер никогда не является настоящей причиной конфликта. Это лишь последняя капля, переполняющая чашу. «Человек что-то внутри держит, терпит, а потом на какой-то последней капле его «бомбанет», — описывает она типичный сценарий.

А еще приезд родителей одного из супругов нередко поднимает на поверхность старые нерешенные конфликты. То, что годами удавалось держать под контролем на расстоянии, вдруг становится невыносимым при ежедневном контакте. Какие-то детские обиды, непрощенные ситуации — всё это может всплыть в самый неподходящий момент.

Отдельная история — динамика внутри супружеской пары. Кухарская обращает внимание на то, что родственники одного из партнеров часто воспринимаются вторым как «чужая коалиция», и тогда напряжение смещается в отношения между мужем и женой.

Что делать, если они уже здесь

Допустим, договориться заранее не получилось. Гости приехали, дни идут, а просвета не видно. Как быть?

Прямой разговор всё еще возможен — и он необходим. Мягкие, но честные формулировки работают лучше всего. Ссылка на планы, возвращение к рабочему режиму, накопившаяся усталость — всё это вполне уважительные причины.

При этом Кухарская предупреждает: «Намеки без слов почти всегда читаются плохо». Рассчитывать на то, что родственники сами всё поймут по выражению вашего лица, наивно.

Хлебова солидарна с этим подходом. Разговор — единственный путь. И если вы едете в гости сами, спрашивать нужно прямо: на сколько дней удобно приехать, чем помочь, какие есть ограничения.

«Если ты едешь в гости, то ты приезжаешь на чужой ресурс. Всё, точка. Пользуешься чужим ресурсом — значит, нужно относиться к чужим границам с уважением», — резюмирует психолог.

Пока гости еще в доме, важно грамотно распределить пространство и время. Определить, где можно побыть одному; когда у всех общий досуг, а когда каждый занимается своими делами. Это снимает ощущение постоянного присутствия, которое изматывает даже самых терпеливых хозяев.

Если раздражение уже накопилось, но открытый конфликт не нужен, помогает временная дистанция. Выйти прогуляться, сходить в магазин, просто побыть в другой комнате — любой перерыв в контакте дает передышку. Попытки «дотерпеть до конца» обычно заканчиваются взрывом.

Когда один рад, а другой на пределе

Бывает и так: один супруг искренне счастлив видеть маму с папой, а второй считает дни до их отъезда. Здесь легко скатиться во взаимные обвинения: «Твоя мама меня достала» — «А ты никогда не любил моих родителей».

Кухарская предлагает сместить фокус. «Если один супруг рад гостям, а другой на пределе — это повод говорить не о гостях, а о поддержке внутри пары», — подчеркивает она. Формулировка «мне сейчас тяжело, мне нужна твоя помощь» продуктивнее, чем любые претензии к родственникам.

Важно помнить и про ресурс каждого человека. По замечанию Хлебовой, способность терпеть чужое присутствие напрямую зависит от внутреннего состояния. Трудоголик, который и без гостей живет на износ, сорвется гораздо быстрее того, кто умеет восстанавливаться.

«Чем менее вы наполнены какими-то деструктивными процессами, тем более терпеливым вы будете, в том числе с гостями», — отмечает психолог.

Что касается детей, которые расстраиваются из-за отъезда бабушки и дедушки, — их чувства не нужно ни заглушать, ни драматизировать. По мнению Хлебовой, проживание грусти расставания — полезный опыт: «Вся наша жизнь состоит из того, что нужно что-то проживать. И тренировка этого проживания, в том числе грусти расставания, — это очень хорошая тренировка». Ребенок погрустил, а потом жизнь продолжилась — и это нормально.

Есть и обратная сторона вопроса — роль самих гостей. Если в доме стало заметно тише, хозяева чаще уходят из компании, шутят реже обычного и как-то много вздыхают — пора делать выводы.

Лучшее, что может сделать гость в такой ситуации, — проявить автономность. Помогать по хозяйству, не нарушать сложившийся ритм дома, уважать чужие границы. Даже самые близкие люди устают друг от друга — и в этом нет ничего обидного.

Праздники заканчиваются. Оливье доедается, елка осыпается, гости разъезжаются. А отношения — остаются. И именно их стоит беречь, даже если для этого придется сказать что-то «неудобное».