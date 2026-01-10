Пока россияне воспринимают валенки как привычную «бабушкину» обувь, западные модники делают на войлочных сапогах целое состояние. Американская цена выше российской примерно в пятьсот раз.

Александр Кондратюк/РИА Новости

Лос-анджелесский бренд 424 Inc выставил на продажу то, что в России стоит несколько сотен рублей, за астрономические полторы тысячи евро. Русскоязычный интернет отреагировал на эту новость смесью иронии и национальной гордости: дескать, переизобрели колесо.

За что же американские модельеры берут такие деньги? За право называть древнюю русскую обувь словом «felt boots» и продавать её состоятельным хипстерам, которые никогда не слышали о кукморских мастерах или ярославской фабрике валяной обуви.

При этом базовый принцип остаётся неизменным: войлочный сапог без единого шва, свалянный из натуральной овечьей шерсти.

Войлок, который покорил степи и царские дворцы

История валенок уходит корнями в глубокую древность. Археологи обнаружили изделия из валяной шерсти при раскопках Пазырыкского кургана на Алтае, и датируются эти находки четвёртым веком до нашей эры.

Технология валяния шерсти была хорошо знакома кочевым народам евразийских степей — они изготавливали из войлока покрытия для юрт, ковры, подстилки, стельки и чулки-вкладыши в кожаные сапоги.

На Русь эта технология проникла в период Золотой Орды через тюркские и монгольские племена. У казахов, например, плотные войлочные чулки назывались байпаками, и носили их под сапогами.

А вот цельнокатаные сапоги — собственно валенки — стали массовым явлением в России только в первой половине девятнадцатого века, когда наладилось промышленное производство.

До этого момента войлочная обувь оставалась роскошью. Собственные валенки были предметом гордости, их давали в приданое невестам и передавали по наследству. В крестьянских семьях одну пару нередко носили по очереди — настолько ценилась эта обувь.

Для изготовления требовалось от 4 до 7 килограммов шерсти, а сам процесс занимал много времени и требовал особых навыков, которые мастера хранили в секрете.

Войлочным сапогам благоволили и при дворе. Пётр I, по свидетельствам современников, считал их отличным средством от радикулита и похмелья. После бани и купания в проруби император требовал щей и валенок. Екатерина Великая спасалась в них от болей в ногах. Анна Иоанновна вместе с фрейлинами надевала валенки под бальные платья — и никто не видел в этом ничего зазорного.

К 1900 году на сапоговаляльных фабриках России производили уже полтора миллиона пар в год. Центрами промысла стали Калязинский уезд Тверской губернии, Семёновский уезд Нижегородской губернии, Кинешемский уезд Костромской губернии и село Кукмор в Казанской губернии.

Ярославская губерния с середины XVIII века славилась валяльным производством благодаря местному овцеводству — шерсть романовской породы овец до сих пор считается лучшим сырьём для изготовления валенок.

Почему войлочная обувь полезна для здоровья

Западные маркетологи, продвигая «felt boots» за полторы тысячи евро, делают ставку на экологичность и натуральность материала. И надо признать, что в этом они не лукавят. Овечья шерсть обладает уникальными свойствами, которые синтетические материалы воспроизвести не в состоянии.

Натуральный войлок сохраняет тепло при температурах до -40 градусов. При этом ноги в валенках не потеют — волокна шерсти обеспечивают естественную циркуляцию воздуха. Овечья шерсть способна впитывать до 33% влаги от собственного веса, оставаясь при этом сухой на ощупь. Для сравнения: хлопок впитывает лишь 8%, а синтетика практически не впитывает.

Но главное — в шерсти содержится ланолин, животный воск, который выделяют сальные железы овец. При температуре тела он растворяется и проникает через кожу, оказывая благотворное воздействие на мышцы, суставы и позвоночник. Ланолин обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами, его широко используют в производстве медицинских мазей и косметики.

Врачи подтверждают терапевтический эффект валяной обуви. Сухое тепло полезно при простудах, артритах, ревматизме и радикулите. Ворсинки шерсти при ходьбе массируют стопы, воздействуя на акупунктурные точки. А трение стопы о шерсть создаёт электростатическое поле, которое улучшает кровообращение. Неудивительно, что ещё Гиппократ рекомендовал заворачивать больных с пролежнями в овечьи шкуры.

Ещё один любопытный факт: целостность валенка критически важна для сохранения его полезных свойств. Модели со шнуровкой, замочками и декоративными вставками теряют терапевтический эффект. Так что классические серые «бабушкины» валенки с точки зрения пользы для здоровья выигрывают у дизайнерских версий с вышивкой и стразами.

Модные подиумы и австралийский след

Интерес западной публики к войлочной обуви возник не на пустом месте. Ещё в XIX веке валенки демонстрировали на международных выставках. На первом лондонском смотре 1851 года они вызвали у зрителей живой интерес — наряду с русскими пуховыми платками. В 1919 году традиционная обувь участвовала в выставке в Париже.

Однако настоящий ренессанс валенок связан с неожиданным конкурентом — австралийскими уггами. Когда угги ворвались на российский рынок в двухтысячных, их быстро окрестили «австралийскими валенками» из-за внешнего сходства. Популярность дорогой импортной обуви из овчины заставила российских дизайнеров обратить внимание на отечественный аналог.

В 2009 году Вячеслав Зайцев, которого западная пресса ещё в шестидесятых называла «Красным Диором», представил коллекцию валенок на выставке Collection Premiere Moscow. Показ прошёл под ту самую народную песню «Валенки, валенки, ой да не подшиты, стареньки». Модельер собственноручно расписал войлочные сапоги гуашью, украсил их жемчугом и драпировками.

Примечательно, что Зайцев занялся дизайном валенок ещё в 1963 году, когда работал на фабрике спецодежды в Бабушкине и создавал коллекцию для работниц сельского хозяйства. Тогда методический совет отверг «странную и несуразную» коллекцию, зато о ней написал журнал Paris Match.

Спустя почти полвека история повторилась с точностью до наоборот: на этот раз публика приняла коллекцию с восторгом, а показ имел живой отклик не только в России, но и за рубежом.

С тех пор дизайнерские валенки регулярно появляются на модных подиумах. Российские спортсмены выходили в них на церемонии открытия Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Студенты дефилировали в войлочных сапогах на универсиаде в Китае в 2009-м.

Современные мастера превращают традиционную обувь в арт-объекты, украшая её вышивкой в русском стиле, бисером, меховой отделкой и авторской росписью.

На волне интереса к экологичным материалам и традиционным ремёслам валенки нашли свою нишу и за рубежом. Заказчиками ярославской валяной обуви стали Италия и Финляндия, а один из французских журналов посвятил целый раздел национальной обуви из России.

Американские и британские покупатели заказывают войлочные сапоги на специализированных сайтах, где пара с ручной вышивкой стоит от ста до трёхсот долларов.

500 рублей против 1,5 тысяч евро: в чём разница

Возвращаясь к феномену бренда 424 Inc и его валенок за астрономические деньги. Лос-анджелесская марка, основанная Гильермо Андраде в 2015 году, специализируется на слиянии уличной и высокой моды. Смелые силуэты, графические детали, работа с культурными кодами — всё это привлекает аудиторию, которая ищет нечто большее, чем просто одежду.

Продавая войлочные сапоги по цене топового смартфона, американские маркетологи делают ставку на несколько факторов. Во-первых, экзотику: для западного покупателя валенки — это что-то из фильмов о России, такое же непонятное и притягательное, как матрёшки, самовары и шапки-ушанки.

Во-вторых, тренд на осознанное потребление и натуральные материалы. В-третьих, банальную ограниченность предложения: в отличие от угг, которые продаются на каждом углу, «настоящие русские felt boots» нужно ещё поискать.

При этом базовая технология остаётся неизменной. Шерсть очищают, разбивают до состояния пушистой массы, затем долго катают и буквально сваливают. Периодически войлок смачивают и снова катают.

Готовый валенок не имеет швов — весь сапог представляет собой единое целое, что и обеспечивает его уникальные теплоизоляционные свойства. Эта технология существует тысячелетия, и никакой американский бренд её не «переизобретал».

Что действительно отличает дизайнерские версии — так это подача. Стильная упаковка, красивая история, интеграция в модный контекст. Российские производители долгое время воспринимали валенки исключительно как утилитарную обувь для работы на морозе или для дачи. Западные конкуренты подошли к вопросу иначе. Они продают не обувь, а образ жизни, причастность к чему-то аутентичному и редкому.

Ирония ситуации очевидна. Страна, подарившая миру валенки, смотрит на собственное наследие как на пережиток, в то время как иностранцы видят в нём модный тренд и источник прибыли.

Возможно, история с американскими валенками за полторы тысячи евро станет поводом для переосмысления. В конце концов, за триста рублей на маркетплейсе можно купить не просто дешёвую обувь. Это несколько веков истории, народная мудрость, проверенные временем технологии и реальная польза для здоровья. Просто мы об этом подзабыли.

И пока городские модники выбирают между уггами и китайскими дутиками, жители деревень и посёлков продолжают использовать валенки по прямому назначению. В Сибири, на Урале, в деревнях средней полосы — везде, где зимы ещё настоящие, войлочная обувь остаётся незаменимой.

Вот только называют её там по-разному: в Нижнем Новгороде — чесанками и катанками, в Тверской области — валенцами, в Сибири — пимами. А суть одна и та же: тепло, удобно, на века. И никаких полутора тысяч евро.