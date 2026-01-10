В новогодние каникулы россияне традиционно выходят на горки, катки и лыжные склоны. Вместе с очередями на подъёмники растёт и поток пациентов в травмпунктах — переломы, ушибы, сотрясения мозга.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Какие развлечения бьют рекорды по травматизму и как уберечь себя и детей от печальных последствий праздничного отдыха?

Скорость болида, управляемость нулевая

Надувные «ватрушки» за последние годы превратились в один из главных источников зимних травм. И проблема в том, что люди воспринимают тюбинг как безобидную забаву, куда более безопасную, чем горные лыжи. На деле всё ровно наоборот.

«Тюбинги представляют большую угрозу — они хорошо скользят, иногда разгоняются до очень больших скоростей, но обладают очень малой управляемостью», — предупреждает врач-травматолог Александр Васильев в беседе с ИА Регнум. Даже взрослый человек не всегда способен совладать с «ватрушкой» и избежать столкновения с препятствием, что уж говорить о ребёнке.

Характер повреждений нередко оказывается тяжёлым: переломы бедренной кости, костей голени, компрессионные переломы позвоночника. Повышенную опасность представляют черепно-мозговые травмы — на неконтролируемой скорости удар головой о дерево или ограждение может закончиться трагически.

«Это самый неуправляемый снаряд», — подтверждает в интервью ИА Регнум лыжный инструктор Вероника Иванова. Она рекомендует использовать тюбинги только на специально оборудованных склонах: «Желательно, чтобы там был желоб, задающий направление, а также длинный выкат для остановки, огороженный сеткой».

Проблема в том, что такие условия — редкость. Большинство городских горок не приспособлены для скоростного спуска: короткий выкат упирается в забор, дорогу или деревья. Дети катаются вперемешку со взрослыми, траектории пересекаются. Всё это чревато травматизмом.

На катке и на склоне

Коньки, горные лыжи, сноуборд — у каждого вида активного отдыха своя «травматическая карта». На катках, по наблюдениям Васильева, преобладают переломы голени — большеберцовой и малоберцовой костей.

Типичная ситуация выглядит так: неудачное торможение, падение на вытянутые руки — и вот уже перелом предплечья. К этому добавляются черепно-мозговые травмы и порезы, когда, например, острое лезвие конька при падении задевает соседа.

Горнолыжные курорты имеют свою специфику. Здесь ломают и руки, и ноги, получают травмы позвоночника разной степени тяжести. Сноубордисты чаще страдают от повреждений запястий — при падении инстинктивно выставляют руки вперёд.

Главная ошибка новичков, которую отмечает Иванова, — выбор склона и скорости, не соответствующих уровню подготовки. Человек, едва освоивший «плуг», выходит на красную трассу, потому что друзья позвали или «скучно на зелёной». Результат предсказуем.

Переходить на синюю трассу можно только тогда, когда уверенно выполняешь правильные дуги на параллельных лыжах. Правильные — значит, похожие на половинки круга, а не хаотичные виляния из стороны в сторону.

Незнание правил FIS — международного кодекса поведения на склонах — ещё один фактор риска. Многие даже не подозревают, что такие правила существуют. Отсюда — столкновения, подрезания, травмы по цепочке.

«Чаще всего неверно выбирают скорость и не соблюдают дистанцию», — констатирует Иванова.

Опасные заблуждения

Особняком среди прочих проблем стоит позднее обращение за медицинской помощью. Если родители обычно реагируют на детские травмы быстро, то взрослые, особенно мужчины, склонны недооценивать серьёзность повреждений.

По словам травматолога Васильева, такие пациенты приходят, когда сами понимают: это не просто ушиб и не обычный синяк. «Чаще всего это переломы без смещения», — уточняет врач. Кость сломана, но визуально это незаметно — ну болит и болит, само пройдёт. Не проходит. А время упущено, и лечение становится сложнее.

Самые опасные травмы с точки зрения последствий — черепно-мозговые и повреждения позвоночника с затрагиванием спинного мозга. Именно они чаще всего приводят к инвалидности. И именно от них защищает шлем, который многие считают излишеством.

На катке необходимы шлем, наколенники, нарукавники. На тюбинге — как минимум шлем. «Это не может полностью защитить от получения травм, но может снизить риск тяжёлых повреждений», — подчёркивает травматолог. При катании на горных лыжах и сноуборде защита обязательна безоговорочно.

Инструктор Иванова называет шлем и маску необходимым минимумом для любого лыжника: «Скорость на лыжах может достигать 70–90 км/ч. С такой скорости падение без шлема будет максимально опасным».

Шлем спасает и при столкновениях, когда кто-то из катающихся неправильно рассчитал траекторию. Маска же помогает видеть рельеф склона в любую погоду — все неровности, бугры, участки льда.

Почему тогда многие катаются без шлема, раз это так опасно? Кто-то считает это «немодным», кто-то — неудобным. Кто-то просто не задумывается о последствиях до первого серьёзного падения.

Что делать и чего не делать

Отдельного внимания заслуживает вопрос первой помощи. Если человек получил травму на склоне или горке, главное правило — не навредить.

«Не стоит лишний раз перемещать пострадавшего — не нужно сразу хватать, начинать трясти, пытаться ставить на ноги», — предостерегает травматолог. Без медицинского образования невозможно оценить степень повреждений, а неаккуратное движение при травме позвоночника может привести к необратимым последствиям.

Что тогда делать? Укрыть пострадавшего чем-то тёплым, чтобы не допустить переохлаждения, вызвать «скорую» и ждать.

Если пострадавший в сознании и может двигаться самостоятельно, Иванова советует отойти или отползти к краю трассы, чтобы не оказаться на пути других катающихся. Если встать не получается — подать знак, привлечь внимание, попросить вызвать спасателей.

Для родителей, планирующих зимний отдых с детьми, важно трезво оценивать риски. Желание порадовать ребёнка, прокатить с «самой крутой» горки — понятно. Но Васильев напоминает: если горка заканчивается деревьями, если она слишком крутая, если выкат короткий — это почти гарантия травмы.

«Нужно взвесить все «за» и «против», помня о том, что взрослый человек не всегда может справиться с управлением, а ребёнок тем более», — подчёркивает врач.

Начинать обучение горным лыжам можно с трёх лет, но максимально эффективно — с пяти-шести. В этом возрасте ребёнок дольше удерживает внимание и лучше понимает инструкции. Главное — не торопиться и не пропускать этап занятий с инструктором.

«Всегда проще научиться с нуля правильно, чем переучиваться», — замечает Иванова. Самостоятельное обучение по видеороликам — путь к закреплению ошибок, которые потом обернутся падениями и травмами.

Зимние развлечения — это удовольствие, которое должно заканчиваться хорошими воспоминаниями, а не гипсом. Шлем, адекватная оценка своих возможностей, выбор оборудованных трасс и горок — несложные правила, способные сохранить человека целым и невредимым.