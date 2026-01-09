Для некоторых владельцев домашних животных новогодние каникулы запомнились совсем не радостными событиями. Пока одни наслаждались красочными залпами в небе, другие в панике искали своих четвероногих друзей, сбежавших от грохота фейерверков.

Антон Вергун/РИА Новости

Только за прошлогодние праздники в России потерялось более 6700 собак и кошек — цифра, которая заставляет задуматься о цене нашего веселья.

Страх, который мы не понимаем

Резкий взрыв петарды, раскатистое эхо салюта — то, что для человека является привычным атрибутом празднования, для животного превращается в источник настоящего ужаса. Кинолог Рубен Петросян в беседе с ИА Регнумотмечает, что «животные больше боятся не салютов, а эффекта неожиданности и резкости, громкости шума».

Люди привыкли к салютам как к культурному явлению, мы знаем, что это временно и безопасно. Для животных же внезапный грохот — сигнал опасности. Громкий звук включает древние механизмы выживания: бей или беги. И чаще всего собака выбирает второе.

Есть сторона проблемы, о которой владельцы даже не подозревают. Кинолог объясняет: когда после резкого звука собака начинает паниковать, человек инстинктивно пытается ее успокоить — гладит, говорит мягким голосом «не бойся, всё хорошо». Казалось бы, что может быть естественнее?

Однако собака воспринимает эти действия совершенно иначе. «А собака это считывает, как «молодец, мне нравится твоя реакция"», — поясняет Петросян. Так формируется устойчивая модель поведения, которую потом крайне сложно изменить.

Тем не менее не все животные одинаково реагируют на шум. Большую роль играет социализация щенка в раннем возрасте. Если малыш регулярно сталкивался с различными громкими звуками — грохотом, музыкой, бытовым шумом — он с большей вероятностью спокойно переживет и новогодние залпы.

Интересно, что охотничьи породы, особенно подружейные собаки, зачастую вообще не обращают внимания на фейерверки. Это связано с их рабочим предназначением и специфической селекцией.

А вот утверждать, что какие-то конкретные породы более чувствительны к шуму, специалист не берется: в любой породе встречаются особи с повышенной эмоциональной реакцией.

Подготовка как спасение

Защитить питомца от стресса можно и нужно. И начинать следует заранее. Одна из эффективных методик — постепенная десенсибилизация. Специалист советует использовать аудиозаписи с грохотом фейерверков, включая их на минимальной громкости в спокойной обстановке.

«Понемногу увеличивайте громкость в течение нескольких недель», — объясняет он принцип работы. Важно сочетать прослушивание с чем-то приятным для собаки: кормлением, игрой, лаской. Так у питомца формируются положительные ассоциации, и звук салюта перестает быть сигналом тревоги.

Когда праздники уже на пороге, стоит пересмотреть привычный режим. График прогулок лучше сдвинуть на те часы, когда вероятность залпов минимальна — раннее утро или поздний вечер в будние дни.

Перед выходом на улицу следует обязательно проверять амуницию: ошейник должен сидеть плотно, но не душить, карабины — исправно работать. Важность двойной страховки невозможно переоценить: необходимы основной поводок плюс дополнительный ошейник с адресником и трекером.

«Если адресник или трекер на основном ошейнике и ошейник порвется или собака из него во время паники выскользнет, то на собаке не останется данных», — предупреждает Петросян.

Маршрут прогулки тоже имеет значение. В опасные дни лучше не удаляться далеко от дома: если собака все-таки сорвется, инстинкт может привести ее обратно к знакомому подъезду.

Дома тоже нужно создать условия для максимального комфорта. Лежанку стоит переставить подальше от окон и балкона, туда, где звуки с улицы приглушены. В моменты, когда ожидаются фейерверки, поможет фоновый шум — работающий телевизор или радио частично перекроют грохот снаружи.

Для особо чувствительных животных существуют специальные снуды и наушники, глушащие резкие звуки.

А вот с успокоительными препаратами нужно быть предельно осторожными. Самостоятельный подбор седативных средств может обернуться трагедией. Любые успокоительные должен назначать ветеринар, подбирая дозировку индивидуально.

Действуем немедленно

Несмотря на все меры предосторожности, ежегодно тысячи собак убегают в панике от праздничных залпов. Первые часы после исчезновения критически важны, и действовать нужно по двум направлениям одновременно.

Акцентируя внимание на этом, волонтер Анастасия Епифанцева в беседе с ИА Регнум подчёркивает, что физический поиск и распространение информации должны идти параллельно: «Эти вещи следует делать как можно быстрее и обязательно одновременно».

Пока один член семьи или знакомый остается у дома (собака может вернуться сама и ждать у подъезда), другие прочесывают окрестности. Испуганное животное, как правило, ищет укрытие, будь то подвалы, пространство между гаражами, место под припаркованными машинами — все эти места нужно проверить в первую очередь.

При пропаже надо быстро запустить информационную кампанию: разместить объявления в тематических группах соцсетей, чатах собачников, районных пабликах. К посту обязательно прикрепить фотографии питомца с разных ракурсов, описание внешности, одежды, особенностей поведения и контакт владельца.

Не стоит пренебрегать и старым добрым методом — расклейкой объявлений в районе пропажи.

Петросян отмечает важность привлечения к поискам как можно большего числа людей. Чем шире охват, тем выше вероятность, что кто-то заметит потерявшееся животное и свяжется с хозяином.

Техника на страже

В эпоху цифровых технологий у владельцев появились дополнительные инструменты для защиты питомцев. Здесь нельзя не вспомнить про набирающее популярность чипирование — процедуру, при которой под кожу животного вводится микрочип с уникальным номером и данными владельца.

Говоря о ценности этой технологии, кинолог поясняет, что если по каким-то причинам на собаке не останется ничего информативного — порвется ошейник, потеряется адресник — чип станет последней надеждой на возвращение домой.

Правда, процесс может занять больше времени, ведь кто-то должен не просто обнаружить животное, но и доставить его в ветеринарную клинику, где есть сканер.

Подтверждая полезность чипирования с точки зрения волонтеров, Епифанцева подчёркивает: «Это очень сильно помогает скорее найденным питомцам».

Когда неравнодушные люди находят потерявшуюся собаку, первое, что они делают — везут ее в ближайшую клинику для проверки чипа. Считывание занимает секунды, после чего можно сразу связаться с владельцем.

Чипирование не отменяет других мер безопасности — это лишь дополнительная страховка. Идеальный вариант: качественная амуниция, адресник с актуальным номером телефона, трекер и чип. Комплексный подход дает максимальную защиту.

По оценкам, за время уходящих каникул владельцы опять недосчитаются около 7 тысяч животных. Сколько из них вернётся домой — неизвестно, но волонтеры знают, что далеко не все истории заканчиваются счастливо. Каждый яркий залп в небе — это потенциальная трагедия для чьей-то семьи.

Решение находится не только в отказе от фейерверков, а и в ответственности владельцев. Подготовка, внимательность, знание особенностей своего питомца — это тот минимум, который может спасти животное от стресса и опасности.

А для тех, у кого собака или кошка уже пропали, самое важное — не опускать руки и продолжать поиски, используя все доступные методы.