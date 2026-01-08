После амбициозного, но плохо организованного путча южных йеменских элит, поддерживаемых ОАЭ, Саудовская Аравия нанесла ответный удар.

Иван Шилов ИА Регнум

Совместно с местными лоялистами саудовцы фактически уничтожили проэмиратскую экосистему в Йемене.

Впрочем, с точки зрения Абу-Даби, говорить о поражении пока рано. Даже после падения южан у Эмиратов остались способы обеспечить «демонстрацию флага» в этой стране.

Ссора старых товарищей

Конфликт между вчерашними союзниками в Йемене начался в декабре 2025 года — когда поддерживаемый ОАЭ Южный переходный совет (ЮПС) под предлогом проведения контртеррористической операции обратил оружие против вчерашних партнеров — лояльных Саудовской Аравии северян.

И произошло это с формального согласия Абу-Даби: шейхов перестал устраивать баланс сил внутри Йемена, сложившийся явно не в пользу южан, и они воспользовались шансом переделить местную собственность.

Расчет Абу-Даби был амбициозен, но в то же время прост — просаудовские элементы, измотанные многолетней войной с поддерживаемыми Ираном хуситами, не представляли серьезной угрозы на поле боя и уж тем более не ожидали удара в спину от союзников.

Кроме того, с годами их поддержка Саудовской Аравией почти полностью перешла в дипломатическую плоскость.

В ОАЭ посчитали, что в случае обострения обстановки Эр-Рияд не захочет возвращать войска в Йемен, откуда незадолго до этого вывел их с большим трудом и репутационными потерями, а потому пойдет на сделку на условиях Абу-Даби.

И в первое время схема действительно работала. Южане смогли быстро сломить сопротивление северян и практически вышли к «историческим границам» Южного Йемена, формальное возрождение которого (под именем «Государство Южная Аравия») они провозгласили еще в 2016 году.

Южане устремились к богатым нефтеносным районам страны и к йеменско-саудовской границе, чтобы окончательно отрезать местных лоялистов от спонсоров.

Однако, как показали дальнейшие события, предсказать поведение Эр-Рияда аравийские соседи не смогли.

Ответный удар

Саудовская операция началась 30 декабря 2025 года, формальным поводом для нее стала участившаяся переброска вооружений из ОАЭ в Южный Йемен.

Аравийская бронетехника, более полутора недель находившаяся у границы как жест сдерживания, вошла на территорию Йемена, обратив закрепившихся здесь солдат ЮПС в бегство.

А после того, как саудовская авиация в ночь на 1 января нанесла удары по порту Мукалла, ключевой артерии снабжения южан, уничтожив накопленную там технику и склады с боеприпасами, стало ясно, что миндальничать с ними никто не собирается. И формальным оттеснением южных подразделений от саудовской границы дело тоже не ограничится.

Параллельно с этим Эр-Рияд выдвинул Абу-Даби публичный ультиматум: эмиратские военные советники должны были оперативно покинуть Йемен и прекратить поддержку южан. В противном случае они станут законными целями для саудовской армии.

В ОАЭ к тому моменту уже поняли, что фатально просчитались при подготовке операции, а потому согласились на предложенные условия: уже 3 января 2026 года их военное присутствие в материковом Йемене сошло на нет. А силы ЮПС фактически остались один на один с саудовской военной машиной.

Попытки договориться

После того как Эмираты демонстративно умыли руки, южан охватила паника: фронт обрушился, а созданные в отвоеванных провинциях временные администрации развалились. Часть коллаборационистов оперативно сдалась на милость победителей.

За неполную неделю под контроль Саудовской Аравии и примкнувших к ним местных сил (включая формально независимые племенные милиции) перешло более 90% взятых южанами территорий.

К исходу дня 7 января под их контролем остался лишь небольшой клочок земли на юго-западе страны — без выхода к морю, зажатый с разных сторон просаудовскими и проиранскими силами.

На этом фоне в Эр-Рияд устремились «посланники мира» из числа высокопоставленных представителей ЮПС. Южане надеялись если не полностью замять конфликт, то хотя бы пойти на территориальный размен и заморозить статус-кво на новых рубежах.

Однако саудовские царедворцы их делегацию не приняли, намекнув, что будут говорить только с инициатором переворота, председателем ЮПС Айдарусом аз-Зубайди.

Правда, достучаться до него южанам не удалось — в самый ответственный момент лидер «Государства Южная Аравия» пропал с радаров и, по имеющимся данным, сбежал в ОАЭ. После чего был оперативно объявлен предателем и вычеркнут из политических списков.

Правда, считать это концом его политической карьеры всё же рано. Не исключено, что аз-Зубайди скоро вновь появится на йеменской политической сцене, но уже в новом статусе и с новым кругом сторонников.

Ценные активы

Несмотря на фактическое поражение проэмиратских сил в Йемене, у Абу-Даби по-прежнему есть возможности диктовать свою волю в регионе Красного моря.

Тем более что саудовская военная операция проходит исключительно на суше, в то время как ценные острова (Абд-эль-Кури, Перим, острова архипелага Сокотра), где создана разведывательная и вспомогательная инфраструктура, включая площадки для пуска БПЛА, находятся вне зоны боевых действий.

Контроль над местными объектами, несмотря на формальный вывод вооруженных сил ОАЭ из Йемена, остается за Абу-Даби и его «карманными» ополчениями, например, «Соколами Сокотры», которые сотрудничали с ЮПС, но не встали на их сторону во время неудавшегося наступления.

В результате даже после разгрома южан Эмираты сохранили возможность контролировать обстановку в Баб-эль-Мандебском проливе.

Помимо этого, ОАЭ наращивают присутствие в автономном регионе Пунтленд (Сомали). «Стержневым» объектом здесь является авиабаза Босако, которая использовалась как перевалочный пункт при снабжении сепаратистов в Судане, а после вывода эмиратских войск из Йемена стала еще и пунктом сбора бежавших из страны лоялистов.

Что касается будущего ЮПС, то этот проект Эмираты, вероятнее всего, предпочтут закрыть как можно скорее. Несколько попыток создать на территории Йемена карманное государство не увенчались успехом, а вскормленные Абу-Даби местные элиты раскололись при первой же угрозе извне.

Куда вероятнее, что ОАЭ впредь воздержатся от попыток взять реванш в материковой части Йемена — по крайней мере, пока не успокоится Эр-Рияд.