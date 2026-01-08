Администрация Дональда Трампа начала 2026 год первой серьёзной попыткой вернуться к «доктрине Монро» в новом прочтении.

Иван Шилов ИА Регнум

США провели большой пиратский рейд в столице Венесуэлы и выкрали президента страны. А теперь готовы пользоваться шоковым эффектом, чтобы в условиях воцарившейся неразберихи заставить как можно больше государств Западного полушария принять волю Вашингтона.

Впрочем, есть сомнения в том, что это в конечном счёте у Белого дома получится.

Операция по захвату Мадуро вряд ли могла быть проведена без участия представителей венесуэльских элит.

Уже после американского вторжения выяснилось, что занявшая пост президента Делси Родригес вела переговоры с представителями США в Катаре. Она пообещала им строить «мадуризм без Мадуро» — аналог «социализма с человеческим лицом» — и заодно привлекать американские инвестиции в страну.

Команда Трампа наверняка будет требовать от старой-новой власти в Венесуэле сокращения кооперации с Кубой, Ираном и Китаем.

Венесуэла является основным поставщиком топлива для Кубы, без этого импорта экономическая ситуация на острове будет сильно ухудшаться.

При этом венесуэльская нефть в основном шла на экспорт в Китай. Но в общих объёмах закупок она составляла лишь 6–7% от того, что требуется Поднебесной. Выпадение этих объёмов не станет для Китая катастрофой.

Американские корпорации вроде Chevron ещё в период каденции Джо Байдена получили лицензии на добычу нефти в Венесуэле. Однако серьёзных вложений они не делали: остаются риски ужесточения санкций, к тому же венесуэльская нефть — трудноизвлекаемая.

Сейчас Белый дом рисует красивую картинку получения контроля над масштабными залежами нефти. Но уйдут годы на то, чтобы их освоить.

В Вашингтоне разработали 18-месячный план восстановления экономики Венесуэлы, для чего понадобятся обширные инвестиции из США. Впрочем, такие планы тут же наткнулись на волну недовольства, особенно среди представителей MAGA-фракции американской политики.

Стив Бэннон — популярный блогер и идеолог трампизма — предложил для начала восстановить улицы Бруклина, по которым возили Мадуро. А то они зачастую выглядят не лучше, чем трущобы Каракаса.

США спустили триллионы долларов на превращение Ирака и Афганистана в «ближневосточные Швейцарии». Однако итог оказался крайне негативным. С тех пор у американского общества сформировалась аллергия на любые попытки устраивать операции по смене режимов.

Около 70% американцев выступили против конфликта с Венесуэлой. Лишь трети населения США понравился арест Мадуро. И подавляющее большинство электората опасаются чрезмерного вовлечения в дела Венесуэлы, пока бесконечные кризисы внутри Америки никак не решаются.

Рейтинги Трампа по итогам ночной операции с захватом Мадуро, конечно, подросли на 2–3 пункта, но в целом продолжают колебаться в районе 40%.

Если в конечном счёте ничего в Венесуэле не поменяется, то оппоненты Трампа назовут прошедшую операцию полным провалом нынешней администрации. Демократы уже вовсю используют антивоенную карту против Трампа, почти ежедневно обвиняя его в нарушении международного права и военных преступлениях.

В конгрессе в качестве ответа грозят устроить новый шатдаун в феврале, парализовав работу американского правительства. К тому же обсуждается принятие «акта о военных полномочиях», который не дал бы Трампу продолжать эскалацию против Венесуэлы без отмашки законодательной власти. Её даже не поставили в известность о готовящейся операции.

Госсекретаря Марко Рубио и военного министра Пита Хегсета дополнительно обвиняют во лжи под присягой, за что предусмотрено наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

В перспективе Трампу явно придётся помиловать многих членов своей команды. Но и это уже не является панацеей — достаточно вспомнить, как нынешняя администрация создала прецедент, аннулировав все указы о помиловании времён Байдена.

Ничто не мешает демократам сделать такой же ход после 2028 года, если они придут к власти. И особенно в случае хаотизации ситуации внутри Венесуэлы.

Белый дом понимает, что для него существуют очень большие риски. Есть угроза превращения Венесуэлы в большое «Гаити», где власть действительно получат наркобароны. А возможный гуманитарный кризис приведёт к потоку беженцев в США.

Так что пока команда Трампа решила сдать назад — она не поддержала оппозицию и стала отрицать наличие планов продолжать военную операцию, непопулярную внутри Америки.

Вместо этого «ястребы» Белого дома теперь сосредотачиваются на угрозах другим странам. Под горячую руку попали все «типичные подозреваемые» — Колумбия и Мексика, где у власти левые, а также Гренландия вкупе с Данией.

Однако что в принципе способны сейчас осуществить США в отношении этих стран?

Вряд ли стоит ждать операцию по краже президента Колумбии Густаво Петро — он и так досиживает последние месяцы на посту главы государства. В Колумбии действительно имеется серьёзная проблема с картелями, но многие из них «крышуются» американскими спецслужбами, поэтому с ними жёстко и не борются.

События в Венесуэле могут вызвать взлёт антиамериканских настроений на всём пространстве к югу от США. И будет очень иронично, если результатом станут очередные победы левых на президентских выборах и в Колумбии, и в Бразилии.

Нынешний тренд роста популярности латиноамериканских правых, которым удалось выиграть в Чили, Боливии и Эквадоре, может быть перебит действиями Трампа.

В Мексике позиции правящих левых сил сейчас очень сильны, что и показали итоги прошедших в прошлом году выборов.

Белый дом постоянно грозит устроить интервенцию на север Мексики для борьбы с картелями, но до сих пор ничего предпринято не было. Ведь тогда придётся проводить серьёзную операцию, которая обернётся большими жертвами среди американских военных.

Они столкнутся с партизанской войной, а приграничные районы США превратятся в зону бесконечных боевых действий.

И наконец, в течение ушедшего 2025 года особняком стоял вопрос Гренландии.

На острове уже и выборы прошли, на которых победили противники кооперации с Америкой. И все опросы общественного мнения показывают, что 80% жителей Гренландии против включения в состав США.

Однако Белый дом вновь и вновь возвращается к этой теме, надеясь хоть сейчас за счёт новой повестки убедить гренландцев поменять свою позицию.

Им опять предлагают заключить договор о свободной ассоциации с США. Такое соглашение подписывалось с Американскими Виргинскими островами, которые в 1916 году выкупили у Дании за 25 миллионов долларов (600–700 миллионов на сегодняшние деньги).

В случае отказа от «сотрудничества» Дании угрожают военными действиями в отношении Гренландии. Однако вероятность такого сценария невысока.

В теории гренландцев могут «купить» обещаниями обширных американских инвестиций. Но для начала нужно будет «показать деньги», которых у Америки на фоне бюджетного кризиса может и не оказаться.

Все попытки Белого дома вновь сделать Западное полушарие своей сферой влияния наталкиваются на вполне привычные проблемы — острый раскол внутри США, финансовые трудности, усталость американцев от безудержного милитаризма.

Впереди Трампа ждёт шумный процесс над Мадуро с постоянными акциями протеста и неожиданными поворотами. Нельзя исключать даже оправдательного вердикта — минюст США уже сдаёт назад и убирает обвинения о причастности Мадуро к вымышленным картелям.

Юристам Трампа не впервой проигрывать в судах, такое в 2025 году происходило многократно. Хотя подобный сценарий в контексте «дела Мадуро» станет настоящей пощёчиной для всех «ястребов» в Белом доме.

Новоиспечённый мэр-социалист Нью-Йорка Зохран Мамдани с ходу выступил против ареста венесуэльского президента и его заключения в Бруклине.

Демократы станут устраивать всё больше митингов с приближением выборов в конгресс.

Возможности нынешней администрации устраивать большую геополитическую перетряску будут быстро таять. Вот Трамп и действует кавалерийскими наскоками — ни на что другое времени у него уже нет.