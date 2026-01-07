Американские военные завершили операцию по захвату нефтяного танкера Marinera в Северной Атлантике. Береговая охрана США высадила десант на борт судна, которое более двух недель уходило от преследования через океан.

U. S. European Command/x.com

Европейское командование Вооруженных сил США опубликовало в социальной сети официальное заявление, подтверждающее задержание.

Согласно этому сообщению, министерство юстиции, министерство внутренней безопасности и министерство обороны «задержали» судно в Северной Атлантике за нарушение американских санкций.

История с танкером уходит корнями в противостояние вокруг поставок иранской и венесуэльской нефти.

Судно, известное ранее под названием Bella 1, фигурирует в санкционных списках министерства финансов США с июня 2024 года.

Согласно официальному пресс-релизу американского казначейства, компания-владелец Louis Marine Shipholding Enterprises S. A. была внесена в санкционный список за перевозку грузов в интересах принадлежащей «Хезболле» компании и за оказание материальной поддержки иранскому Корпусу стражей Исламской революции.

Бегство через Атлантику

Погоня началась в ночь с 20 на 21 декабря, когда корабль береговой охраны США попытался остановить Bella 1 в Карибском море. Судно направлялось к берегам Венесуэлы для загрузки нефтью. По информации CNN, танкер шел под флагом Гайаны. Американские власти считали его недействительным, а судно — «безгосударственным» согласно нормам международного права.

Экипаж отказался допустить представителей береговой охраны на борт. Танкер резко изменил курс и направился в открытую Атлантику. Так началось преследование, растянувшееся на тысячи морских миль.

В последующие дни, как сообщал The Wall Street Journal, команда нанесла на борт изображение российского триколора, а по радиосвязи заявила, что судно находится под защитой России. К 1 января в Российском морском регистре судоходства появилась запись о новом судне — Marinera с портом приписки Сочи.

По данным аналитической компании Windward, подобная тактика стала частью более широкой тенденции. За последние полгода более дюжины танкеров из «теневого флота», перевозящих подсанкционную нефть, перешли под российский флаг. В декабре этот процесс резко ускорился после того, как американские военные начали активно перехватывать суда у берегов Венесуэлы.

Блокада Венесуэлы и «теневой флот»

Операция против Marinera стала частью масштабной кампании давления администрации Дональда Трампа на Каракас. В декабре 2025 года президент США объявил о введении морской блокады против подсанкционных танкеров, курсирующих к венесуэльским берегам.

Первым захваченным судном стал танкер Skipper, остановленный 10 декабря недалеко от побережья Венесуэлы. Это судно находилось под санкциями с 2022 года за предполагаемое участие в сети контрабанды иранской нефти. Спустя десять дней береговая охрана поднялась на борт панамского танкера Centuries, перевозившего около 1,8 миллиона баррелей венесуэльской нефти.

Эти действия вызвали серьезное беспокойство в отрасли. По оценкам экспертов, которые приводит The Wall Street Journal, танкерное сообщение с венесуэльскими портами оказалось фактически парализовано. Страх перед захватом заставил многие суда оставаться на рейде или полностью отключать транспондеры.

После того как американские военные 3 января захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ситуация обострилась еще сильнее. По данным The New York Times, как минимум 16 танкеров попытались прорвать блокаду, маскируя свое местоположение или отключая передатчики системы автоматической идентификации.

Администрация Трампа обосновывает свои действия борьбой с наркотрафиком и нарушением санкционного режима. Однако представители Управления ООН по правам человека осудили блокаду, заявив, что США нарушают фундаментальные нормы международного права.

Аналитики указывают, что Вашингтон никогда не ратифицировал Конвенцию ООН по морскому праву, а его действия в венесуэльском случае создают прецедент, которым могут воспользоваться другие государства для задержания судов в международных водах.

Реакция Москвы и российские военные корабли

В новогоднюю ночь российская сторона направила дипломатическую ноту в Государственный департамент США с требованием прекратить преследование.

6 января МИД России выступил с официальным заявлением: «В настоящее время наше судно осуществляет плавание в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом Российской Федерации и в полном соответствии с нормами международного морского права», — говорилось в документе.

Российские дипломаты выразили недоумение по поводу повышенного внимания к «мирному судну» со стороны американских и иных натовских военных.

Более того, как сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на американские официальные источники, Россия направила к танкеру корабли военно-морского флота, включая подводную лодку. Эту информацию подтвердили два представителя американской администрации в интервью агентству Reuters.

Увы, российские военные суда не успели дойти до момента высадки американского десанта на палубу танкера.

Администрация Трампа российские претензии слушать не хочет. Американские чиновники настаивают на том, что в момент первой попытки абордажа танкер использовал недействительный флаг и являлся «безгосударственным судном».

Операция над Северной Атлантикой

К моменту захвата танкер находился к югу от Фарерских островов, примерно в двух тысячах километров к западу от континентальной Европы. По данным сервисов отслеживания судов, Marinera двигалась на северо-восток со скоростью около восьми узлов.

Аналитики предполагали, что танкер мог направляться в Мурманск — главный незамерзающий порт России в Арктике, через который осуществляется значительная часть операций «теневого флота». Альтернативным маршрутом был проход через Балтийское море.

Американская сторона готовилась к операции несколько дней. По информации издания The Aviationist, на британские авиабазы были переброшены специальные авиационные подразделения, включая конвертопланы CV-22B Osprey из 7-й эскадрильи специальных операций и вертолеты 160-го авиационного полка специального назначения.

Газета The Times сообщала об участии британского противолодочного самолета Boeing Poseidon MRA1.

7 января данные системы AIS зафиксировали резкое изменение курса танкера на южное направление. Вскоре после этого RT опубликовало кадры, на которых виден приближающийся к судну вертолет.

Как подтвердил журналист Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на официальные источники, американские военные поднялись на борт до прибытия российских кораблей сопровождения.

Параллельно суда береговой охраны США перехватили в Карибском море еще один нефтяной танкер — M Sophia, использовавший камерунский флаг.

U. S. European Command/x.com

Marinera стала третьим захваченным танкером в рамках венесуэльской кампании, а с учетом M Sophia — уже четвертым.

Однако именно этот случай отличается беспрецедентным масштабом операции: преследование через весь Атлантический океан, направление российских военных кораблей для сопровождения судна. Воодушевленные бескровным захватом Мадуро, американцы решили попробовать свои силы на российском корабле. Последствия этого инцидента для российско-американских отношений еще предстоит оценить.

Китай, крупнейший покупатель венесуэльской нефти, уже выразил недовольство действиями Вашингтона. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала американские претензии на венесуэльские нефтяные ресурсы «классическим актом запугивания» и напомнила о полном суверенитете Венесуэлы над своими природными богатствами.

Что до реакции официальных американских лиц, то министр энергетики Крис Райт заявил, что Соединенные Штаты намерены «бессрочно» установить значительный контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы.

«В дальнейшем мы будем продавать продукцию, добываемую в Венесуэле», — заявил Райт на энергетической конференции Goldman Sachs недалеко от Майами.