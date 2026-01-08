Каникулы заканчиваются, а в углу комнаты стоит она — понемногу осыпающаяся ёлка с начинающими желтеть иголками. Что с ней делать?

Сергей Фадеичев/ТАСС

Вынести к мусорным бакам кажется самым простым решением. Но экологи предупреждают, что это худший из возможных вариантов. Рассказываем, куда девать новогоднее дерево, чтобы оно принесло пользу, а не превратилось в экологическую проблему.

Почему нельзя просто выбросить

Каждый январь дворы российских городов превращаются в кладбища новогодних деревьев. Ёлки торчат из контейнеров, лежат рядом с ними, а то и вовсе валяются у подъездов. Между тем такой способ избавления от праздничного символа — не просто неэстетичный, но и противозаконный.

Новогодние деревья выбрасывать в обычные контейнеры запрещено, напоминает эколог Светлана Ковалевская в беседе с ИА Регнум: «Вариант просто выкинуть в мусорный контейнер — это неправильный вариант, ведь ёлки — это крупногабаритный тип отходов, поэтому их стоит выбрасывать только в специально отведённые места».

Проблема не только в размерах. Хвойное дерево, оказавшееся на свалке, становится источником целого ряда неприятностей. Сухие ёлки в мусорных контейнерах нередко выступают причиной пожаров — особенно в праздничные дни, когда кто-нибудь неосторожно бросает туда непотушенную петарду. Хвоя вспыхивает мгновенно и разжигает пламя с удвоенной силой.

Специалист по устойчивому развитию, руководитель «Экопроекта Тайга» Елена Мироненко в разговоре с ИА Регнум обращает внимание на другой аспект: «Выбрасывать ёлку в обычный мусорный контейнер однозначно не стоит. Это крупный и неудобный для коммунальных служб отход: ёлка занимает много места, мешает вывозу отходов и в итоге всё равно уезжает на мусорный полигон».

Там, по словам эксперта, дерево просто разлагается с выделением парниковых газов — вместо того чтобы принести хоть какую-то пользу.

Эколог Анастасия Власова, также пообщавшаяся с ИА Регнум, указывает, что в естественных условиях хвойное дерево разлагается примерно за 30 лет и за это время продукты распада успевают переработать животные, бактерии и микроорганизмы. На свалке же этот процесс растягивается на еще больший срок.

Куда нести и как подготовить

К счастью, в крупных российских городах давно работают программы по сбору и переработке новогодних деревьев. В Москве, например, уже много лет проходит акция «Ёлочный круговорот»: пункты приёма открываются в первых числах января и работают до конца февраля, а иногда и до начала марта.

Жителям других регионов стоит обращаться к федеральной карте пунктов приёма, которую ведёт Российский экологический оператор. Там можно найти ближайшую точку сбора практически в любом крупном городе страны.

Практические рекомендации по подготовке дерева к сдаче даёт Ковалевская. Помимо снятия игрушек и украшений — кусочки пластика или стекла могут навредить животным — эксперт советует распилить ёлку на несколько частей для удобства транспортировки:

«Чтобы иголки не рассыпались по всей квартире и в подъезде, оберните такую вязанку бумагой или плёнкой, простынёй или скатертью».

Что происходит с деревьями после сбора? Их измельчают в специальных дробилках и превращают в древесную щепу. Дальнейшее использование зависит от региона, но чаще всего щепа отправляется на благоустройство городских территорий. Ею мульчируют почву вокруг растений, отсыпают тропинки в парках, засыпают клумбы в межсезонье.

Часть передают в зоопарки, конюшни и приюты для животных — там она служит подстилкой.

В прошлом сезоне москвичи сдали более 48 тысяч елей, сосен и пихт. Из них произвели свыше 200 кубометров щепы — весьма внушительное количество, которое иначе оказалось бы на свалках.

Можно напрямую обратиться в зоопарки и зооуголки. «Есть шанс, что там будут рады живым ёлкам без игрушек и мишуры», — советует Мироненко.

Некоторые животные охотно поедают хвою, другие используют ветки для игр или в качестве своеобразных зубных щёток. Сотрудники зоопарков обустраивают еловыми лапами вольеры, создавая зверям укромные уголки для отдыха.

Что делать, если сдать некуда

Не у всех есть возможность добраться до пункта приёма — особенно если речь идёт о небольших городах или сельской местности. В таком случае эксперты советуют проявить изобретательность.

Самый очевидный вариант для владельцев печей или каминов — использовать ёлку как дрова. Можно устроить и обычный костёр на даче, если позволяют правила пожарной безопасности.

Другой способ — заготовить из хвои мульчу для будущего дачного сезона. По словам Светланы Ковалевской, такое покрытие из еловых иголок будет полезно для земли под посадку. Мульча поможет в борьбе с сорняками, сохранит влагу и напитает растения полезными элементами.

Хранить собранную хвою несложно: достаточно сложить её в банку и убрать в тёмное прохладное место — на балкон или в кладовку. Анастасия Власова добавляет, что ветками можно укрывать землю у корней растений — это защитит их от сорняков и вредителей в холодное время года.

С точки зрения экологии идея «вернуть ёлку природе» выглядит логичной. «Если рассуждать чисто экологически, в природе упавшее дерево — это не мусор, а ресурс. Оно обращается валежником, питанием для грибов, микроорганизмов и насекомых и со временем полностью включается в природные циклы», — рассуждает Мироненко.

Однако важен масштаб. То, что допустимо как единичное действие одного человека, становится проблемой, когда превращается в массовую практику. Если миллионы людей после праздников повезут ёлки в леса и парки, это создаст серьёзную нагрузку на экосистемы.

При отсутствии других возможностей этот вариант всё же приемлем, считает Светлана Ковалевская: «Если вы положите просто в глухом лесу ель, то вреда будет гораздо меньше, чем если выбросите в контейнер, там шансов на разложение гораздо больше, чем на полигоне».

При желании можно даже закопать разрубленное дерево — так оно быстрее превратится в компост и обогатит почву. Единственная сложность: копать мёрзлую землю в январе — удовольствие сомнительное.

А может, вообще без живой ёлки?

Пока одни ломают голову, куда девать отслужившее дерево, другие задаются вопросом: а стоит ли вообще на следующий год покупать живую ель? Может, искусственная экологичнее?

Расчёты показывают: чтобы искусственная ёлка сравнялась с живой по совокупному воздействию на окружающую среду, её нужно использовать не менее 20 лет. По этой причине, а также из-за возможности утилизации живая ель считается более экологичным вариантом.

Впрочем, если пластиковое дерево уже есть дома, выбрасывать его точно не стоит — нужно пользоваться им как можно дольше.

Ещё критичнее к искусственным ёлкам относится Мироненко: «Мы много лет рассказываем о более экологичных альтернативах новогодней ёлке и, например, не рекомендуем покупать новые искусственные деревья». При их производстве используются пластики, которые могут содержать токсичные соединения — и несколько лет выделять их в воздух жилого помещения.

Сдать старую искусственную ёлку на переработку, кстати, не получится. Разделить металлический каркас и пластиковые «иголки» технически невозможно. Поливинилхлорид, из которого чаще всего делают хвою, практически не перерабатывается.

Какие же альтернативы предлагают специалисты? Самый экологичный путь — нарядить живое дерево, не срубая его. Это подходит владельцам частных домов с елью или сосной во дворе.

Можно также купить дерево в горшке с последующей пересадкой в грунт весной — хотя приживаются такие ёлочки, прямо скажем, не всегда.

Ещё один вариант — еловые ветки, собранные с валежника или упавших деревьев. Но тут Мироненко сразу предупреждает: «Мы категорически не рекомендуем срезать лапник с живых деревьев: такие повреждения часто приводят к гибели хвойных, и по экологическому ущербу это может не отличаться от вырубки дерева».

Если ёлки для продажи выращивают в специальных питомниках, то лапник любители обычно заготавливают прямо в лесу — и каждое погибшее дерево наносит урон экосистеме.

Любопытно, что в разных странах проблему новогодних деревьев решают по-разному.

В Германии по городам курсируют специальные грузовики, собирающие ёлки прямо у домов, рассказывает Власова. В Швеции из сухих деревьев делают топливные брикеты и удобрения, часть идёт на корм лосям, а некоторое сырьё даже используют в производстве лекарств.

«В отдельных случаях в Швеции ёлки используют для восстановления городских водных экосистем, создавая из них очаги жизни для водорослей и рыб», — упоминает Мироненко. Правда, оговаривается эксперт, это точечные научно обоснованные решения для конкретных водоёмов, а не практика, которую можно масштабировать.

Американцы подошли к вопросу прагматично: ёлочная щепа становится наполнителем для кошачьих туалетов, а из спилов мастерят сувениры.

Так или иначе, любой способ утилизации лучше, чем мусорный контейнер. Переработка даёт новогоднему дереву вторую жизнь — пусть и в виде щепы для парковых дорожек или подстилки в зоопарке. А это куда достойнее, чем десятилетиями гнить на свалке, отравляя атмосферу метаном.