6 января в Париже прошел саммит т. н. коалиции желающих — трех десятков западных государств, которые поддерживают Киев. И, если судить по западным же заголовкам, прошел он хорошо.

PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Важно, что сегодня у коалиции есть содержательные документы. Это не просто слова. Есть конкретное содержание: совместная декларация всех стран коалиции и трехсторонняя декларация Франции, Великобритании и Украины», — заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По факту договорились о следующем. Страны-участницы заявили о готовности предоставить Украине юридически и политически обязывающие гарантии безопасности.

«По двум важным направлениям достигнуто взаимопонимание: определены границы предоставления гарантий безопасности и формы поддержки Украины после заключения мирного договора», — заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Причем, по словам спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, США тоже будут частью этой системы гарантий. «Эти протоколы безопасности призваны <…> предотвратить любые нападения, любые дальнейшие нападения на Украину, и <…>, если нападения всё же произойдут, они призваны защитить страну», — заявил он.

Кроме того, стороны договорились создать многонациональные силы по Украине. О последнем конкретно говорится в документе, подписанном Францией, Великобританией и Украиной.

«Мы подписали декларацию о намерениях по размещению войск на территории Украины в случае заключения мирного соглашения», — заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав это «важнейшей частью наших обязательств по поддержке Украины в долгосрочной перспективе».

При этом по формату размещения союзники разошлись. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что после окончания боевых действий Франция может отправить на Украину «несколько тысяч солдат… для мониторинга ситуации на российско-украинской границе».

Однако Стармер говорит о куда более широком присутствии. По его словам, «после прекращения огня Великобритания и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят защищенные объекты для хранения оружия и военной техники в целях обеспечения обороноспособности Украины».

Однако заявление о достижении договоренностей выглядит по меньшей мере странно.

«Я до сих пор не понимаю их логики в принятии политических решений, как это всё можно нафантазировать и подписывать уже не по первому кругу сотни соглашений по безопасности и закупкам сотнями истребителей на несуществующие деньги, а также на мифическое согласие России на все эти заявления», — пишет глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

И действительно, одним из базовых российских требований всегда было отсутствие всяких войск и военной инфраструктуры стран — членов НАТО на территории, подконтрольной киевскому режиму. Их не должно быть ни в формате экспедиционного корпуса, ни в формате миротворческого контингента, ни под каким-либо еще соусом.

Москва не раз давала понять, что это требование даже не обсуждается. Британцы и французы же сейчас делают вид, что Россию попросту не слышат.

Однако у этого сюрреализма в исполнении Парижа и Лондона есть своя логика. «Все эти заявления направлены исключительно на подрыв переговорного процесса. Они не заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был урегулирован на основе тех предложений, которые были сделаны американской стороной без учета интересов европейцев», — объясняет ИА Регнум бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Отсюда и громкие обещания в формате, изначально неприемлемом для Москвы. Причем именно обещания — без всяких обязательств. «Декларация, подписанная по итогам саммита, является ни к чему не обязывающим документом. Это всего лишь декларация о намерениях», — продолжает Спиридон Килинкаров.

Отсюда и расширенное толкование этих обещаний со стороны Стармера — чтобы вызвать максимальное раздражение у Москвы.

Отсюда и специфическая позиция американцев. Да, Стивен Уиткофф на словах заявил о согласовании параметров гарантий, однако итоговое коммюнике саммита не подписал. По всей видимости потому, что американская сторона отчаялась получить какой-то конструктив со стороны европейцев.

Отсюда и несогласованная позиция самих европейцев. Из всей «коалиции желающих» участвовать в провокации по срыву переговоров согласились фактически лишь британцы и французы.

А, например, Италия в лице премьер-министра Джорджи Мелони категорически отказалась размещать войска. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц — который еще недавно позиционировал свою страну чуть ли не как главную защитницу Европы от России — занял крайне неопределенную позицию.

Да и внутри франко-британской коалиции, судя по всему, тоже зреет предательство. Если Британия действительно жестко настроена на срыв переговоров, то президент Франции, судя по всему, пытается добиться лишь включения себя в переговорный процесс.

Он не раз уже посылал сигналы о том, что с Владимиром Путиным нужно начинать диалог — и, видимо, сейчас хочет заставить Москву и Вашингтон пригласить Париж за стол переговоров.

Именно поэтому саммит «коалиции» в Париже на самом деле окончился ничем — совместными фантазиями, угрозами, фактическим расколом и ничего не значащими документами.

Впрочем, Зеленский даже такой куцый итог все равно готов представить как «победу». «Он продолжает манипулировать общественным мнением, рассказывая о том, что гарантии согласованы на 100 процентов и что все готовы их дать», — говорит Спиридон Килинкаров.

Поэтому украинское население будет продолжать жить в мире розовых фантазий, а Россия — освобождать территории военным путем.