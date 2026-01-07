Начало 2026 года для сотен тысяч жителей Берлина явно не задалось. В ночь на 3 января представителями левацко-радикальной организации Vulkangruppe был совершен теракт на кабельном мосту через канал Тельтов недалеко от электростанции Лихтерфельде.

IMAGO/www. imago-images.de/Global Look Press

В результате десятки тысяч домов и многие предприятия до сих пор частично остаются без электричества. В зимнюю погоду также отключились мобильная связь, интернет, отопление и горячая вода. Клиники работали на аварийном электроснабжении, детские сады и школы оставались закрытыми.

Полностью электроснабжение в немецкой столице, если верить прогнозам профильных служб, будет восстановлено не раньше 8 января.

Однако, если верить открытому письму Vulkangruppe, опубликованному на сайтах левого толка, всё это — не более чем побочный ущерб в справедливой борьбе против хищнического и социально безответственного капитализма.

В письме террористы называют свою бессмысленную акцию «актом самообороны» и «частью глобального сопротивления разрушению климата, цифровизации, искусственному интеллекту, военной промышленности и капиталистическим экономическим структурам».

Целью, по словам экстремистов, было нанесение удара по ископаемой энергетике и «имперскому образу жизни» зажиточных обществ. В длинных пассажах критикуются богатство, государственные институты и политическая элита.

В письме содержится прямой призыв к дальнейшему саботажу и приносятся извинения «небогатым нуждающимся в помощи» пострадавшим, оказавшимся случайными жертвами.

Немецким спецслужбам Vulkangruppe, которую относят к эко-анархистскому спектру, известна довольно давно, с 2011 года. На счету организации множество подобных акций, среди которых предыдущие атаки на берлинскую электросеть и нападение на завод Tesla в Бранденбурге.

Три года назад казалось, что власти поймали двух членов Vulkangruppe. В одну из ночей февраля 2023 года полицейские задержали мужчину и женщину возле железнодорожной станции Берлин-Адлерсхоф.

Двое берлинцев в возрасте около 30 лет имели при себе канистру с топливом и радиостанции. Полицейские определили их как левых экстремистов и предположили, что предотвратили поджог.

Но поскольку дуэт предполагаемых террористов хранил молчание, а полиция не смогла доказать их принадлежность к Vulkangruppe, из-за недостатка доказательств они были оправданы в суде.

Фантомные боли немецкой политики

Среди немецкого правящего класса принято яростно клеймить любые проявления «правого экстремизма», едва лишь слабый намек на них появляется в германском политическом поле.

Под определение «правого экстремизма» в современной ФРГ зачастую попадают довольно безобидные вещи вроде вывешивания на улицах национальных флагов, критики незаконной миграции и несогласия оплачивать собственными налогами содержание в комфортабельных тюрьмах и психбольницах убийц-террористов с Ближнего Востока и из Средней Азии, ответственных за убийства ни в чем не повинных немецких женщин и детей.

Законопослушные бюргеры такую гиперчувствительность привычно списывают на сложности национальной истории и относятся к ней с сочувствием и пониманием.

При этом о настоящих проявлениях правого экстремизма вроде забивания толпой скинхедов-неонацистов представителей иных этнорелигиозных групп — турок, арабов или африканцев — не слышно уже как минимум последние двадцать лет.

Однако на проплаченные государством и ассоциированными с ним институтами митинги против «правого экстремизма» в Германии политики за считаные минуты собирают тысячи людей.

Но стоит произойти явному теракту, совершённому леваками, немецкие политики и лидеры мнений дружно отворачиваются в сторону и делают вид, что ничего особенного не произошло.

Когда теракт левых экстремистов оставил десятки тысяч людей без света в неотапливаемых квартирах в новогоднюю ночь, реакцию политиков леволиберального толка, особенно их молодых лидеров, имеющих миллионы подписчиков в социальных сетях, можно было описать как «оглушительное молчание».

Пока спецслужбы и полиция арестовывают безобидных городских сумасшедших из движения «рейхсбюргеров» и пытаются нарыть компромат на партию «Альтернатива для Германии», настоящие экстремисты спокойно действуют в самом центре немецкой столицы, ставя под угрозу жизни и здоровье сотен тысяч человек.

Как Берлин справляется с последствиями

Десятки тысяч домовладений по-прежнему остаются без электричества, а целые улицы по ночам погружены в темноту. Во многих домах и квартирах температура опустилась ниже +10°. Отопление не работает, мобильные телефоны разряжены, а запас свечей истощился.

Юго-запад города напоминает постапокалиптическое кино, в то время как жители других районов города живут обычной жизнью.

Меры, принятые районом и сенатом для борьбы с последствиями катастрофы, пока остаются скромными и во многом показушными: полевые кровати в столичной ратуше, возможность зарядить там смартфоны и планшеты, в отдельных случаях — легкие закуски и горячие напитки для пострадавших.

Для многих берлинцев, особенно пенсионеров, студентов или семей с низким доходом, этого явно недостаточно.

В то же время некоторые деятели местного сената наглядно продемонстрировали, что уровень политического класса в ФРГ в последние годы заметно просел, а на вершину политического олимпа зачастую выносит тех, чей интеллектуальный и профессиональный уровень явно недостаточен для компетентного управления на муниципальном, земельном и уж тем более федеральном уровне.

Так, например, сенатор по экономике и энергетике Франциска Гиффей, тонко прочувствовав политический момент, решила объявить, что нуждающиеся из пострадавших районов могут переехать в отели-партнеры сети Visit Berlin — по «выгодной цене» €70 за ночь.

Кроме того, как написала Гиффей позже, столичный сенат включает «аттракцион невиданной щедрости» и отказывается от взимания городского налога на проживание (7,5% от чистой стоимости номера).

Гиффей убеждена, что таким образом она создала простую и недорогую альтернативу для дрожащих от холода берлинцев, которые сутками вынуждены терпеть ледяной холод.

Чуть позже от столичного сената поступило разъяснение, что «акция отелей является исключительно предложением отелей-партнеров Visit Berlin, а не государственной мерой. Просто фрау Гиффей приветствовала то, что берлинская гостиничная индустрия тем самым оказывает конкретную помощь и демонстрирует солидарность».

Некоторые жители немецкой столицы, которых справедливо задело подобное отношение, задались вопросом: почему в то время, как для беженцев в Берлине из государственного бюджета за счет налогоплательщиков выделяются от €60 до €80 в сутки, берлинцы из пострадавших районов должны оплачивать гостиничные расходы из собственного кармана?

Вопрос честных бюргеров не праздный, поскольку за последние пять лет расходы на размещение беженцев в Берлине выросли более чем в три раза.

Правда, вечером 5 января медиа сообщили, что, по-видимому, расходы на проживание в отеле все-таки будут компенсированы при условии наличия счета из отеля и регистрации в Берлине.

Другие отельные сети немецкой столицы оперативно прочувствовали возможность приподнять имидж и начали активно снижать цены до планки в €40–50 за ночь.

«То, что пропагандирует фрау Гиффей, нельзя назвать выгодным предложением. Те, кто хочет остановиться в нашем отеле, могут в любое время обратиться к нам, указав при бронировании, что они из пострадавших районов, — тогда скидка будет предоставлена автоматически», — рассказывает представитель одной из берлинских отельных сетей.

Другие отельеры идут еще дальше. Например, операторы сети отельных апартаментов в центре Берлина заявили:

«Мы подумали, как мы можем помочь. Мы предоставляем незабронированные номера бесплатно. Наши апартаменты идеально подходят для семей с двумя-тремя детьми».

В то время как берлинский сенат и районная администрация отделываются символическими мерами, простые жители немецкой столицы предлагают пострадавшим места для ночлега, доставляют теплые обеды или бесплатно возят пострадавших по городу.