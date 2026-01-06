Мадуро защищает адвокат Ассанжа, а судить его будет 92-летний враг Трампа
Около получаса — столько длилось первое судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американским спецназом в своей постели в ночь на 3 января.
Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в понедельник принял редкое по своему характеру дело: на скамье подсудимых — действующий глава государства и его супруга Силия Флорес.
В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда США захватили панамского лидера Мануэля Норьегу.
Ещё до появления Мадуро в зале раздался характерный звон кандалов. Венесуэльского президента ввели в наручниках на лодыжках. На нём были тюремные брюки цвета хаки, оранжевая рубашка, поверх неё — синяя, на ногах — оранжевые казённые тапочки. В ушах — наушники для синхронного перевода.
Его жена выглядела хуже: на лбу повязка, под глазом синяк, по словам адвокатов — перелом или сильный ушиб рёбер, полученный при захвате.
Войдя в зал, Мадуро поздоровался с присутствующими: «Buenos días!» — и пожелал всем счастливого Нового года, а также обернулся и помахал рукой.
«Я военнопленный»
Когда судья попросил подтвердить личность, Мадуро ответил спокойно, по-испански: «Сэр, я Николас Мадуро. Я президент Республики Венесуэла и нахожусь здесь похищенным с 3 января. Меня захватили в моём доме в Каракасе».
На протяжении всего заседания венесуэльский лидер держался невозмутимо, активно делал записи в блокноте и уточнил у судьи, можно ли оставить его себе.
Оба супруга не признали себя виновными. «Я невиновен. Я порядочный человек», — заявил Мадуро. Флорес назвала себя «полностью невиновной». Президент также подчеркнул, что впервые видит обвинительное заключение и не знает своих прав.
Под конец заседания из зала раздался выкрик: мужчина заявил, что Мадуро «заплатит» за свои преступления.
Позже он представился журналистам как 33-летний Педро Рохас и рассказал, что сам провёл 4 месяца в венесуэльской тюрьме при режиме Мадуро. «Я похищенный президент и военнопленный», — крикнул в ответ венесуэлец по-испански, глядя прямо на Рохаса.
Четыре пожизненных срока
Обвинительное заключение на 25 страницах содержит 4 пункта: наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина в США, хранение пулемётов и взрывных устройств, а также заговор для их применения.
По версии обвинения, Мадуро и его окружение сотрудничали с наркокартелями для переброски тысяч тонн кокаина в Штаты. Максимальное наказание — 4 пожизненных срока.
Отдельно в документах фигурируют обвинения в отдаче приказов о похищениях, избиениях и убийствах должников и конкурентов по наркоторговле.
Флорес, помимо прочего, обвиняется в получении взяток на сотни тысяч долларов ещё в 2007 году за организацию встреч между крупным наркоторговцем и руководством антинаркотического ведомства Венесуэлы.
Примечательно, что апрельская оценка американской разведки, основанная на материалах 18 агентств, не обнаружила координации между правительством Венесуэлы и бандой «Трен де Арагуа» — картелем, о связях с которым говорится в обвинении.
До начала процесса Мадуро содержится в федеральном следственном изоляторе MDC Brooklyn — том самом, где сидит рэпер Пи Дидди и где ранее находился организатор педофильских вечеринок Джеффри Эпштейн.
Престарелый судья
Процесс ведёт Элвин Хеллерстайн — 92-летний федеральный судья, назначенный на должность ещё Биллом Клинтоном в 1998 году.
Выпускник Колумбийского университета, ветеран армейского аудиторского корпуса, он провёл немало громких разбирательств: от исков после терактов 11 сентября до дела о плагиате песни Шакиры и процессов, связанных с Харви Вайнштейном.
Для администрации Трампа судья выглядит неудобным. В апреле 2025 года Хеллерстайн заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов, признав применение «Закона о враждебных иностранцах» XVIII века неконституционным.
Ранее он отклонял попытки перевести в федеральную юрисдикцию уголовное дело против Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс — там президентский иммунитет защитил бы подсудимого.
Интересы Мадуро представляет Барри Поллак — тот самый адвокат, который защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Поллак уже заявил, что намерен подать многочисленные ходатайства, напомнив о статусе своего подзащитного как главы суверенного государства и его праве на иммунитет. Норьега в своё время пытался использовать тот же аргумент — безуспешно.
Освобождения под залог защита пока не просит — запрос будет подан позднее. Судья сообщил супругам об их праве на консульский визит венесуэльских дипломатов, и оба попросили им воспользоваться.
Следующее заседание назначено на 17 марта. По оценкам американских СМИ, сам процесс начнётся не раньше 2027 года — пока идёт лишь обмен доказательствами и предварительные процедуры.
У здания суда тем временем собрались две толпы: одни праздновали задержание венесуэльского лидера с плакатами в поддержку Трампа, другие протестовали с венесуэльскими флагами и требованиями освобождения Николаса Мадуро. Полиции даже пришлось выставить дополнительные заграждения.