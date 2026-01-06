Около получаса — столько длилось первое судебное заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного американским спецназом в своей постели в ночь на 3 января.

Elizabeth Williams/AP/TASS Рисунок судебного художника. Президент Венесуэлы Николас Мадуро (слева) и его супруга Силия Форес (вторая справа) на первом судебном заседании

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в понедельник принял редкое по своему характеру дело: на скамье подсудимых — действующий глава государства и его супруга Силия Флорес.

В последний раз подобное случалось в 1990 году, когда США захватили панамского лидера Мануэля Норьегу.

Ещё до появления Мадуро в зале раздался характерный звон кандалов. Венесуэльского президента ввели в наручниках на лодыжках. На нём были тюремные брюки цвета хаки, оранжевая рубашка, поверх неё — синяя, на ногах — оранжевые казённые тапочки. В ушах — наушники для синхронного перевода.

Его жена выглядела хуже: на лбу повязка, под глазом синяк, по словам адвокатов — перелом или сильный ушиб рёбер, полученный при захвате.

Войдя в зал, Мадуро поздоровался с присутствующими: «Buenos días!» — и пожелал всем счастливого Нового года, а также обернулся и помахал рукой.

«Я военнопленный»

Когда судья попросил подтвердить личность, Мадуро ответил спокойно, по-испански: «Сэр, я Николас Мадуро. Я президент Республики Венесуэла и нахожусь здесь похищенным с 3 января. Меня захватили в моём доме в Каракасе».

На протяжении всего заседания венесуэльский лидер держался невозмутимо, активно делал записи в блокноте и уточнил у судьи, можно ли оставить его себе.

Оба супруга не признали себя виновными. «Я невиновен. Я порядочный человек», — заявил Мадуро. Флорес назвала себя «полностью невиновной». Президент также подчеркнул, что впервые видит обвинительное заключение и не знает своих прав.

Под конец заседания из зала раздался выкрик: мужчина заявил, что Мадуро «заплатит» за свои преступления.

Позже он представился журналистам как 33-летний Педро Рохас и рассказал, что сам провёл 4 месяца в венесуэльской тюрьме при режиме Мадуро. «Я похищенный президент и военнопленный», — крикнул в ответ венесуэлец по-испански, глядя прямо на Рохаса.

Четыре пожизненных срока

Обвинительное заключение на 25 страницах содержит 4 пункта: наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина в США, хранение пулемётов и взрывных устройств, а также заговор для их применения.

По версии обвинения, Мадуро и его окружение сотрудничали с наркокартелями для переброски тысяч тонн кокаина в Штаты. Максимальное наказание — 4 пожизненных срока.

Отдельно в документах фигурируют обвинения в отдаче приказов о похищениях, избиениях и убийствах должников и конкурентов по наркоторговле.

Флорес, помимо прочего, обвиняется в получении взяток на сотни тысяч долларов ещё в 2007 году за организацию встреч между крупным наркоторговцем и руководством антинаркотического ведомства Венесуэлы.

Примечательно, что апрельская оценка американской разведки, основанная на материалах 18 агентств, не обнаружила координации между правительством Венесуэлы и бандой «Трен де Арагуа» — картелем, о связях с которым говорится в обвинении.

До начала процесса Мадуро содержится в федеральном следственном изоляторе MDC Brooklyn — том самом, где сидит рэпер Пи Дидди и где ранее находился организатор педофильских вечеринок Джеффри Эпштейн.

Престарелый судья

Процесс ведёт Элвин Хеллерстайн — 92-летний федеральный судья, назначенный на должность ещё Биллом Клинтоном в 1998 году.

Выпускник Колумбийского университета, ветеран армейского аудиторского корпуса, он провёл немало громких разбирательств: от исков после терактов 11 сентября до дела о плагиате песни Шакиры и процессов, связанных с Харви Вайнштейном.

Для администрации Трампа судья выглядит неудобным. В апреле 2025 года Хеллерстайн заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов, признав применение «Закона о враждебных иностранцах» XVIII века неконституционным.

Ранее он отклонял попытки перевести в федеральную юрисдикцию уголовное дело против Дональда Трампа о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс — там президентский иммунитет защитил бы подсудимого.

Интересы Мадуро представляет Барри Поллак — тот самый адвокат, который защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Поллак уже заявил, что намерен подать многочисленные ходатайства, напомнив о статусе своего подзащитного как главы суверенного государства и его праве на иммунитет. Норьега в своё время пытался использовать тот же аргумент — безуспешно.

Освобождения под залог защита пока не просит — запрос будет подан позднее. Судья сообщил супругам об их праве на консульский визит венесуэльских дипломатов, и оба попросили им воспользоваться.

Следующее заседание назначено на 17 марта. По оценкам американских СМИ, сам процесс начнётся не раньше 2027 года — пока идёт лишь обмен доказательствами и предварительные процедуры.

У здания суда тем временем собрались две толпы: одни праздновали задержание венесуэльского лидера с плакатами в поддержку Трампа, другие протестовали с венесуэльскими флагами и требованиями освобождения Николаса Мадуро. Полиции даже пришлось выставить дополнительные заграждения.