В Иране уже больше недели продолжаются беспорядки, спровоцированные экономическими просчетами властей.

Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за сильного обесценивания национальной валюты и ускорившейся инфляции подскочили цены на товары первой необходимости. Это, в свою очередь, поставило под удар местных предпринимателей — особенно базарных торговцев и лавочников. Менее чем за сутки тегеранская стачка распространилась на десяток крупных городов.

И хотя властям удалось худо-бедно стабилизировать диалог с улицей, риск перехода протестов в неконтролируемое русло сохраняется. Особенно если кто-то попытается вмешаться в них извне.

«Чиновник несбывшихся надежд»

Первое время официальный Тегеран пытался потушить протесты по той же схеме, что и раньше — через изоляцию очагов напряженности и перебивание повестки позитивными новостями, как делалось, например, в ходе «бензиновых протестов» в 2018 году.

Однако в этот раз схема дала сбой. За сутки число бастующих выросло более чем в пять раз, до 2,5 тысячи человек: к лавочникам присоединились студенты и местная интеллигенция — а лозунги толпы приобрели негативный политический окрас.

После этого власти перешли к более конкретным мерам. Так, например, 29 декабря был отправлен в отставку глава Центробанка Мохаммад-Реза Фарзин, занимавший должность с 2022 года.

Консерватор Фарзин, доставшийся президенту Масуду Пезешкиану «в наследство» от предшественника, считался сторонником жесткого курса по сдерживанию инфляции и часто конфликтовал с президентской канцелярией, особенно в вопросах денежно-кредитной политики.

Кроме того, он выступал против любых сделок с США по ослаблению санкций, справедливо полагая, что Вашингтон лишь ищет слабые места в иранской экономической системе и не нацелен снимать рестрикции.

Протесты же дали реформистам шанс красиво и без репутационных потерь избавиться от неудобной фигуры.

Впрочем, сменщик Фарзина — экономист из реформистского блока Абдолнасер Хеммати (уже руководивший ЦБ в период с 2018 по 2021 годы) — был встречен иранской улицей довольно холодно.

В том числе потому, что в ушедшем году допустил немало ошибок на посту министра экономики, став не только первым членом правительства Пезешкиана, отстраненным от должности в результате импичмента, но и козлом отпущения перед консерваторами и силовым блоком.

Протестующие попросту не поверили, что «чиновник несбывшихся надежд» (как окрестили Хеммати в иранских соцсетях) сможет выправить экономический курс. Тем более что число негативных факторов, давящих на национальную экономику, в этот раз на порядок выше, чем во время первой его каденции.

Ход конём

Следующие несколько дней протесты в Иране балансировали на грани масштабных беспорядков.

Несмотря на сравнительно успешную работу правоохранителей, сумевших взять народ под контроль в большинстве провинций, включая столичный регион, полностью избежать жертв не удалось.

Как минимум шесть человек погибли в уличных столкновениях с полицией — о чем тут же сообщил миру президент США Дональд Трамп, предрекший Тегерану «серьезную расплату».

А в первых числах января у манифестантов появилось стрелковое оружие, что стало тревожным сигналом для местных властей — особенно в приграничных провинциях, где и без того наблюдался заметный подъем уровня преступности.

Существовал риск, что мелкий криминалитет попытается устроить провокацию и еще сильнее стравит силовиков и улицу между собой.

Центральным властям необходимо было сделать «ход конем», чтобы перехватить инициативу. И Тегеран не заставил долго ждать.

3 января высший руководитель Ирана Али Хаменеи собрал большую пресс-конференцию, на которой заявил, что протесты «лавочников и базарных торговцев» возникли не на пустом месте, а отражают реальные проблемы иранской экономики, которые государство признает и готово искать пути их решения.

Это заявление подействовало на массы куда эффективнее, чем противоречивая смена главы ЦБ. Численность протестующих после 3 января пошла на спад, опустившись ниже отметки в 1,5 тысячи человек — почти в два раза меньше, чем в день назначения Хеммати.

При этом слишком расшаркиваться перед манифестантами верховный лидер не стал, заявив мимоходом, что правоохранительные органы будут «жестко пресекать» любые попытки раскачать страну изнутри и бороться с «пятой колонной» (особенно вооруженной), которая дискредитирует мирных демонстрантов.

Не забыл он упомянуть и «особый интерес» США и Израиля в ослаблении Ирана, против которого у иранцев есть несколько козырей.

Наследника трона подняли на смех

Заявления Хаменеи, судя по всему, стали неожиданностью для противников Тегерана, которые к тому моменту уже успели масштабировать протесты на территорию всех иранских провинций, а также с помощью убедительных слов спрогнозировать «скорый крах» центрального правительства — вплоть до бегства иранских элит в другие страны.

После того как официальный Тегеран публично декларировал стремление решить проблему бескровно (но с разумным применением силы), версия о «шатающемся режиме» перестала выглядеть неоспоримой.

Попытка беглого лидера монархистов шахзаде Резы Пехлеви вновь раззадорить протестующих и призвать их «сбросить режим» во имя будущего процветания вызвала обратный эффект.

Наследника шахского трона в изгнании подняли на смех не только в Иране, но и в эмигрантском сообществе. Причем сделали это те же фигуры, что критиковали его намерение вернуть монархию руками Израиля и США во время их июньского конфликта с Ираном.

Многочисленные поддерживающие высказывания израильских министров в адрес «страдающего персидского народа» также были встречены улицей без энтузиазма.

Более того, было зафиксировано несколько случаев, когда толпа самостоятельно вылавливала произраильских провокаторов и сдавала их полиции, тем самым регулируя градус противостояния.

«Демонстрационный кулак» Израиля

Несмотря на относительную стабилизацию обстановки, говорить о преодолении кризиса пока рано. Кредит доверия, полученный властями благодаря вмешательству верховного лидера, не безграничен.

Улица ждет от правительства Пезешкиана мер по стабилизации экономики в то время, как иранский риал продолжает обесцениваться (еще примерно на 6% по сравнению с курсом на дату начала протестов), а ЦБ просит время на выработку стратегии.

В случае, если терпение протестующих закончится раньше, повторное вмешательство Хаменеи уже не поможет.

Параллельно с иранскими протестами происходит очередная переброска американских сил на Ближний Восток.

За минувшие несколько дней Вашингтон дислоцировал вблизи иранских границ более десятка транспортников C-17 и KC-135, направил на базы в соседних странах вертолеты Chinook и Seahawk. Общее число боевых машин, перебрасываемых к Ирану, превышает 50 единиц.

Перемены заметны и в израильской официальной риторике. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, едва разговор заходит об обстановке на иранском направлении, всячески уклоняется от комментариев или же отвечает размыто.

При этом в израильском генштабе с интересом изучили американскую операцию с похищением венесуэльского лидера Николаса Мадуро и не прочь провернуть аналогичный финт в отношении Тегерана. Тем более что нестабильная обстановка благоволит подобного рода броскам.

Правда, эти разговоры остаются на уровне предположений, в то время как официальный Тель-Авив говорит об отсутствии планов сталкиваться с иранцами на поле боя.

Наблюдающие за развитием событий эксперты невольно проводят параллели с июньскими событиями. Тогда оппоненты Тегерана таким же образом наращивали «демонстрационный кулак» вблизи иранских границ, но внезапно перешли к миролюбивой риторике. Что, впрочем, не помешало им вскоре нанести удар.

Правда, в отличие от июньских событий, у Тегерана на руках гораздо меньше козырей (которые тогда позволили ему эффективно держать удар и даже отвечать обидчикам). Чего не скажешь о его противниках, для которых внутренние иранские распри дают практически безграничное пространство для оперативных комбинаций.