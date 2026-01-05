Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в лучших традициях сериала «Наркос» выволокли из постели и доставили в Соединенные Штаты — для того чтобы, по словам американского руководства, учинить над ним «справедливое правосудие».

Kyle Mazza-CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попутно, не встретив особого сопротивления, зачистили всю его личную охрану — судя по всему, кубинскую, — разбомбили основные военные объекты Венесуэлы и доставили уже бывшего боливарианского лидера в Нью-Йорк.

Да еще и вместе с супругой Силией Флорес, которая мелькает в видеороликах далеко не так часто, как ее супруг.

Первые полосы газет немедленно подхватили тему, рассуждая о свержении очередной «диктатуры» и охоте на энергетические ресурсы Боливарианской республики, однако для широкой публики с трибун Белого дома решили разыграть совершенно другую карту.

С доставкой от DEA

Через несколько часов после громогласных заявлений Дональда Трампа и представителей Пентагона, выступивших в лучших традициях колониалистов прошлых веков, на сцену вышел госсекретарь Марко Рубио, потомок кубинских эмигрантов.

Рубио сразу отсек все разговоры о том, что Трамп начал войну без разрешения американских законодателей. По словам госсекретаря, для проведения операции в Венесуэле не требовалось разрешение конгресса, поскольку это было не вторжением и не оккупацией, а лишь «операцией правоохранительных органов» по задержанию Мадуро.

Словно в подтверждение этих слов появились первые снимки и видеоролики, демонстрирующие закованного в наручники президента Боливарианской республики.

На снимках везде фигурировали именно агенты американского Управления по борьбе с наркотиками — Drug Enforcement Administration, или просто DEA.

Несмотря на то, что захват Мадуро и его супруги осуществляло элитное подразделение спецназа «Дельта Форс», общественности необходимо было показать, что операция касалась в первую очередь борьбы с наркотиками.

Именно агенты DEA выступают в первых рядах во время очередной триумфальной доставки в Штаты того или иного наркобарона.

В случае с Николасом Мадуро выделяется при этом нюанс — перед Нью-Йорком его доставили на военную базу США в заливе Гуантанамо и тем самым провели важную для американской общественности параллель с ближневосточными террористами.

В чем обвиняют Мадуро

Обвинительное заключение против Мадуро, Флорес и еще нескольких человек заблаговременно опубликовала генпрокурор США Пэм Бонди.

В центре внимания, естественно, обвинение в заговоре с целью «наркотерроризма». Однако правившей чете приписывают еще импорт кокаина, завладение и незаконное хранение автоматического оружия и разрушительных устройств, которые планировалось использовать против Соединенных Штатов и их народа.

Дополнительно супругам вменяется сотрудничество с колумбийскими группировками — ELN и FARK. При этом никого не смущает, что эти объединения представляют собой совокупность не всегда взаимодействующих (а чаще всего конкурирующих) вооруженных групп.

Сотрудничеством с колумбийскими наркодельцами, по мнению американских правоохранителей, Мадуро не ограничивался, имея дела с мексиканским картелем Синалоа, Северо-Восточным картелем и ОПГ, из которой последний в свое время вышел — картелем «Лос Сетас».

Не забыли в обвинительном заключении упомянуть и банду «Трен де Арагуа», которая заполонила западные новости в последние полгода.

Интересно, что супруге президента, которую в материалах «независимых расследователей» часто называли истинным лидером «Картеля Солнц», приписывают больше раздачу взяток и участие в коррупции, лишая какой-то лидирующей роли в управлении картелем.

Из других венесуэльских чиновников упоминается только министр Диосдадо Кабельо, сын Николаса Мадуро и парочка персонажей, связанных с Силией Флорес, но раньше в повестке не сильно мелькавших.

«Товар» подорожает

Для понимания натянутости обвинений в адрес Мадуро стоит вспомнить давние заключения профильного управления ООН, где заявляли, что Венесуэла не является страной, производящей кокаин, так как все плантации коки сосредоточены в Колумбии, Перу и Боливии.

Определенное количество наркотика через Венесуэлу действительно провозится, однако заявленное количество кокаина (несколько сотен тонн) слишком мало, чтобы рассуждать о работе какой-то легендарной ОПГ.

При этом американцы уверяют, будто наркотик поставляется чуть ли не в промышленных масштабах с использованием военной и гражданской техники.

Зато Колумбию, где производство кокаина растет с 2020 года, пока никто не тронул, хотя определенные угрозы действующий президент Петро от Трампа и получил.

Основные заказчики «товара» из Северной Америки вряд ли почувствуют какой-то его недостаток — разве что придется пересмотреть расценки из-за изменившейся логистики. О падении же в Штатах спроса на кокаин традиционно говорить не приходится.

Поле для манёвра

Ни действующий министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, ни вице-президент Делси Родригес, ни судьи Верховного суда Боливарианской республики в американском документе не упоминаются.

А ведь с точки зрения правительства США, вся правящая верхушка Венесуэлы относится к наркокартелю и должна быть привлечена к ответственности.

По сути, действующим чиновникам в Каракасе сохранили пространство для маневра.

Попутно Трамп обрушился с обвинениями в адрес других соседей. Отвечая на вопросы журналистов, он не удержался и поиграл мускулами. Угрозы поступили не только в адрес стран региона — Колумбии, Кубы, Мексики, — досталось и Гренландии, находящейся в составе Датского королевства.

В плане обвинений в наркоторговле отдельно стоит выделить Мексику. Американский лидер несколько раз упомянул о том, что мексиканский президент не управляет страной — это, как он считает, делают картели, которые «слишком могущественны» и с которыми придется «что-то делать».

При этом еще с осени мексиканские силовики усердно зачищали штат Синалоа — родину и сферу влияния одноименной ОПГ. Убиты или арестованы сразу несколько крупных наркооператоров региона, обеспечивавших доставку наркотиков в Соединенные Штаты.

Сомнительно, что нечто подобное могло происходить без сотрудничества с ЦРУ и Управлением по борьбе с наркотиками.

К чему тогда эти угрозы?

Не исключено, что это своеобразный «привет» правящей левой партии Мексики, которая традиционно лояльна социалистическим правительствам Венесуэлы, Никарагуа и Кубы. Последней мексиканцы даже отправляют танкеры с топливом — чего теперь им, по всей видимости, делать не стоит.

Непобедимый наркотрафик

Что интересно, в документе ни слова не говорится о картеле «Новое поколение Халиско», конкурентах бандитов из Синалоа, которых как раз упомянули.

Правоохранительные органы Мексики взяли тайм-аут в борьбе с этим крупнейшим картелем региона, опасаясь мести наркоторговцев.

Местных полицейских беспокоят возможные похищения туристов во время чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году в том числе и на территории Мексики.

Однако приостанавливая борьбу с группировкой, мексиканские силовики, по сути, помогают ей расчистить поле от конкурентов. А заодно и американцы не связывают ее с главным «наркобароном» этого года, хотя в расследованиях пятилетней давности таким пиететом в отношении этой ОПГ американцы не славились. Поразительная удача для картеля.

Таким образом, устойчивый наркопоток, ведущий в Северную Америку, не только не пресекается — он сосредоточится в руках более ограниченного числа лиц, которые смогут заработать еще больше денег.