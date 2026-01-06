Половина новогодних каникул позади, половина — впереди. Кто-то уже успел насладиться семейным уютом, а кто-то с тревогой считает дни до выхода на работу и в школу.

А совместное время с детьми, которое в теории должно сближать, на практике нередко превращается в борьбу за внимание, нервы и тот самый планшет.

«Тест на родительство»

Длинные праздники обнажают качество контакта между родителями и детьми. Если в обычное время будни заполнены школой, кружками и работой, то на каникулах семья оказывается лицом к лицу — и не всегда это комфортно.

В интервью ИА Регнум психолог Вероника Хлебова называет новогодние каникулы «тестом на родительство». «Если вы устаёте от собственных детей, тогда чем занято ваше пространство? Почему вам ваши дети неинтересны?» — задаёт она вопросы, над которыми стоит задуматься.

Впрочем, уставать от круглосуточного общения — нормально. Семейный психолог Влада Лавелина в комментарии ИА Регнум напоминает, что длинные каникулы — это одновременно и возможность для укрепления семейных связей, и серьёзный вызов: «Планирование — залог спокойствия, вашего и ребёнка. Вовлеките детей в этот процесс, спросите, что бы им хотелось сделать».

При этом план — не жёсткое расписание, а скорее ориентир. Если что-то не получается или дети устали, можно спокойно отступить от задуманного.

Один из работающих инструментов — «Банк идей». Заведите банку или коробку, куда каждый член семьи бросает записки с идеями для совместного досуга. В дни, когда никто не знает, чем заняться, можно вытянуть «счастливый билет».

Откуда берётся зависимость от экранов

Почему одни дети спокойно откладывают телефон и идут рисовать, а другие устраивают истерику при попытке ограничить экранное время? Корни проблемы — в раннем детстве.

Если ребёнок с малых лет лепил куличики, строил башни из кубиков, рисовал — и родители поддерживали эти занятия своим участием, — у него формируется внутреннее разрешение на самостоятельное творчество. Такой ребёнок, оставшись один с красками или конструктором, сам найдёт себе дело.

«Если же его с детства сажали за мультики или за гаджеты, чтобы не мешал, он только этим и заполнит своё внутреннее пространство. И больше ничем», — отмечает Хлебова.

Родители, которые годами использовали экраны как способ освободить себе время, а потом вдруг решили ограничить к ним доступ, сталкиваются с закономерным сопротивлением. У ребёнка просто нет другого опыта.

Хорошая новость в том, что этот опыт можно легко создавать в любом возрасте. Творческие занятия работают почти всегда: рисование, лепка, оригами, коллажи из старых журналов подойдут детям разного возраста.

Главное правило, на котором настаивает Лавелина: «Фокус на процессе, а не на результате». Не нужно критиковать детские работы или пытаться довести их до совершенства.

Стоит попробовать игры на воображение. Будет интересным формат «истории по кругу», где каждый добавляет предложение к общему рассказу. Домашний театр с самодельными костюмами. Игра «Что если…» с самыми абсурдными вопросами.

«Ребёнку очень хорошо в кругу родных людей, пусть участвуют все члены семьи», — добавляет Лавелина. Всё это не требует денег — только родительского времени и вовлеченности.

Исследовательские прогулки превращают обычный поход в парк в приключение. Можно дать детям задания: найти пять разных веточек, послушать и назвать три звука природы.

Дома тоже найдётся пространство для открытий — старые семейные альбомы, содержимое антресолей, устройство бытовых приборов. Что находится в старом шкафу? Кто этот человек на пожелтевшей фотографии?

Помощь по дому в игровой форме решает сразу две задачи. Дети обожают чувствовать себя полезными, а родители получают реальную подмогу. Совместная готовка, уборка на скорость, миссия «суперпомощник» по поливу цветов.

Настольные игры тоже переживают возрождение не случайно — современные издатели выпускают варианты для любого возраста и интересов. А ещё есть совместное чтение вслух, создание собственных историй по мотивам прочитанного.

Нужно ли планировать каждый день каникул? Здесь универсального ответа нет.

Хлебова выступает за спонтанность: «Просто живите как живые люди: встали, позавтракали, придумали — пошли лепить снежную бабу. Должна быть спонтанность, потому что именно в спонтанности рождается творчество и свобода».

Лавелина же считает, что мягкое планирование помогает и детям, и родителям чувствовать себя спокойнее — важно только не превращать план в догму.

Как не выгореть самим

Забота о собственном ресурсе — не эгоизм, а необходимость. «Даже 15–20 минут тишины, когда ребёнок занят самостоятельно, могут кардинально изменить ваше самочувствие», — говорит Лавелина.

Она советует организовать «зоны независимости» — время, когда ребёнок занимается чем-то сам, а родитель восстанавливает силы. Полезно заранее договориться о сигналах: «если я сижу с закрытыми глазами, мне нужна пауза». Такие правила учат ребёнка уважать чужие границы.

«Вы имеете право чувствовать усталость, раздражение или скуку. Не вините себя за это», — напоминает Лавелина. Лучше честно показать ребёнку свою усталость, обняться и объяснить, что происходит, чем копить напряжение внутри.

Подавленные эмоции всё равно найдут выход — только уже в форме пассивной агрессии, которую дети прекрасно считывают.

Если взрослому скучно и тоскливо с собственным ребёнком, Хлебова предлагает задуматься о том, что происходит с его собственным «внутренним ребёнком»: «Скорее всего, его занимают только работой и больше ничем».

«Инвестиции» в будущее

Стремление к идеальным каникулам — ловушка. Ссоры, капризы, минуты скуки случаются в любой семье. Цель не в том, чтобы прожить это время в пасторальной гармонии, а в том, чтобы хороших моментов было больше, чем моментов напряжения.

«Не бывает идеальных каникул без единой ссоры или минуты скуки», — отмечает Лавелина.

Если родитель чувствует, что не справляется, — это сигнал попросить о помощи супруга, бабушек, дедушек, друзей. Важно не идеальное расписание, а качество времени, проведённого вместе, и развитие у ребёнка навыков самоорганизации.

Время без экранов, наполненное вниманием и совместными открытиями, — своеобразные инвестиции. Не только в эмоциональное благополучие ребёнка, но и в отношения, которые останутся, когда дети вырастут.