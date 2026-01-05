Новогодние каникулы еще в разгаре, а соцсети уже пестрят рекламой детокс-программ, очищающих соков и чудо-добавок, обещающих «перезагрузить» организм за три дня.

Изображение сгенерировано ИИ ИА Регнум

Логика продавцов понятна: пока оливье соседствует на столе с селёдкой под шубой, а шампанское сменяется чем-то покрепче, чувство вины растёт — и вместе с ним готовность платить за «искупление».

Но нужна ли нашему телу эта «перезагрузка» — или достаточно просто вернуться к обычной жизни, когда праздники закончатся?

Детокс медицинский и «детокс» из рекламы

Первое, что стоит уяснить: слово «детокс» в кабинете врача и в рекламном посте означает совершенно разные вещи.

В интервью ИА Регнум врач-диетолог, кандидат медицинских наук Анна Кучина объясняет, что в медицине детоксикация — это лечение острых опасных для жизни отравлений в условиях стационара: «Его проводят врачи-токсикологи с использованием специфических антидотов, гемодиализа и других серьёзных процедур».

Речь идёт об отравлениях алкоголем, наркотиками, тяжёлыми металлами, ядами — ситуациях, когда человеку требуется экстренная помощь.

А вот то, что продаётся под вывеской wellness, по словам Кучиной, не имеет научного обоснования. Термин предполагает очищение от неких «токсинов», которые никогда не конкретизируются. Какие именно вещества должен вывести, например, сок сельдерея? Производители предпочитают не уточнять.

Нутрициолог Любовь Френкель в беседе с ИА Регнум описывает проблему так: «Соки, чаи, БАДы и очищающие программы не относятся к медицинскому детоксу. Это маркетинговое обобщение, а не диагноз и не метод лечения.

Праздничное переедание не засоряет организм токсинами, которые нужно срочно выводить. Тело справляется само — ему просто нужно время и возврат к нормальному режиму, а не экстремальные меры».

Здоровый организм обладает собственной системой очищения. Печень обезвреживает и расщепляет вредные вещества, почки фильтруют кровь и выводят продукты метаболизма, кишечник удаляет отходы, кожа и лёгкие тоже участвуют в процессе.

Эти системы работают круглосуточно, без выходных и праздников. Им не нужна «чистка» — им нужны нормальные условия: полноценное питание, вода, сон.

Переход на соки, «разгрузка» и прочие способы навредить себе

Итак, популярные методы «очищения» не помогают. Но, может быть, хотя бы не вредят? К сожалению, нет.

Анна Кучина перечисляет риски популярных «соковых программ»: они лишают организм белка, жиров и клетчатки, ведут к скачкам сахара в крови, потере мышечной массы, слабости. «Соки лишены клетчатки и содержат концентрированный сахар — фруктозу, что даёт нагрузку на печень и поджелудочную железу», — предупреждает врач.

Фруктовые смузи немногим лучше: клетчатка в них сохраняется, но они калорийны и не дают длительного насыщения.

Разгрузочные дни на кефире или гречке иногда допустимы для здорового человека как короткий период снижения калорийности, но никакой очищающей функции они не несут. Для многих это выливается в психологический и физический стресс, который провоцирует срыв и последующее переедание.

Любовь Френкель добавляет, что после перегрузки желудочно-кишечного тракта организму нужна стабильность, а не резкие ограничения. Голодание после обильного застолья — дополнительный удар по гормональной системе.

Ещё одна процедура, к которой надо подходить с осторожностью, — чистки кишечника.

Клизмы и гидроколонотерапия, как указывает Кучина, вымывают полезную микрофлору, могут травмировать слизистую и приводят к электролитному дисбалансу. Агрессивная реклама представляет эти процедуры как путь к лёгкости и здоровью, умалчивая о рисках.

А что насчёт БАДов для «очищения печени»? Научных доказательств их эффективности не существует. «Печень не загрязняется и не нуждается в чистке. При реальных заболеваниях такие добавки могут быть опасны», — отмечает Френкель.

Кучина уточняет, что некоторые препараты, например с расторопшей, действительно обладают гепатопротекторными свойствами и могут назначаться врачом при конкретных диагнозах, но бесконтрольный приём способен навредить.

Популярный совет пить больше воды, чтобы «вымыть токсины», тоже не выдерживает проверки.

Достаточное питьё — полтора-два литра в день — необходимо для нормальной работы почек и обменных процессов. Но избыток воды не ускорит никакого очищения, создавая лишнюю нагрузку на почки и сердце, а в крайних случаях приведёт к гипонатриемии — опасному падению уровня солей в крови.

Маркетинг вины

Почему же детокс-индустрия процветает, несмотря на отсутствие доказательной базы? Ответ — в психологии.

«Маркетологи действуют очень просто, — объясняет Френкель. — Сначала нормализуют переедание как проблему, затем предлагают быстрое решение, усиливают страх загрязнённого организма и продают ощущение контроля и обнуления. На самом деле организму не нужно искупление — ему нужен возврат к балансу».

Врач-диетолог описывает тот же механизм: маркетологами создаётся и усиливается нарратив «вы переели, отравили себя, вы виноваты, вам срочно нужно очиститься, искупить вину, купите нашу программу».

Это игра на естественном желании исправить ситуацию быстро и просто, получить мнимый контроль и «перезагрузку».

Особенно уязвимы перед этим давлением люди с расстройствами пищевого поведения, для которых цикл «переедание — вина — ограничение — срыв» и без внешней стимуляции является серьёзной проблемой. Детокс-программы только усугубляют её.

Кучина перечисляет и другие группы риска, которым подобные диеты могут навредить: люди с хроническими заболеваниями — диабетом, болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, сердца; беременные и кормящие женщины; дети и подростки; те, кто находится в состоянии стресса или восстанавливается после болезни.

Для них «безобидный» соковый детокс может обернуться серьёзными нарушениями обмена веществ.

Просто не мешайте организму

Если экстремальные меры не работают, как же восстановиться после праздничных излишеств? Ответ прозаичен до удивления: просто вернуться к нормальной жизни.

«Оптимальная стратегия — мягкий возврат к норме», — говорит Френкель. Регулярные приёмы пищи, простые блюда, достаточное количество белка, овощи и продукты с клетчаткой, минимум алкоголя и сахара, умеренные порции. «Не нужно искупать праздники голодом», — подчёркивает она.

Кучина даёт детальные рекомендации на первую неделю после застолий. Основа рациона — овощи в любом виде приготовления плюс лёгкий белок: рыба, птица, яйца, творог. Полезные жиры — растительные масла, авокадо, орехи. Углеводы — цельнозерновые крупы в умеренном количестве, лучше на завтрак или обед.

Из напитков — вода, травяные чаи, несладкие компоты; сладкую газировку и пакетированные соки лучше исключить. Готовить предпочтительно на пару, тушить, запекать — минимум жареного и жирных соусов.

«Главное — слушать сигналы голода и насыщения, есть медленно, без стресса. Добавить лёгкую физическую активность — хотя бы прогулки», — советует врач.

За какое время организм придёт в норму? По словам Кучиной, обычно достаточно 3–7 дней. За это время спадут отёки, нормализуется уровень сахара в крови, восстановится работа кишечника, уйдёт чувство тяжести.

Френкель называет похожие сроки: пищеварение стабилизируется за 2–4 дня, водно-солевой баланс — за 1–2 дня, чувство лёгкости и энергии возвращается в течение нескольких дней.

Если же неприятные симптомы сохраняются дольше недели, это повод обратиться к врачу — искать не детокс-программу, а медицинскую причину.

«Лучший детокс — это возвращение к здоровым, рутинным привычкам: полноценной еде, питьевому режиму, движению и сну, — советует Кучина. — Никакие экстремальные меры не нужны. Доверьтесь своему телу — оно умеет восстанавливаться само».

Так что отложите сок сельдерея и закройте вкладку с «очищающими» пластырями. Ваш организм уже работает над восстановлением — просто не мешайте ему.