Наступающий 2026 год в США обещает стать знаковым сразу во многих аспектах. Во всей красе проявится эффект от запущенных Дональдом Трампом реформ в рамках его большого MAGA-проекта.

Иван Шилов ИА Регнум

Придётся добиваться успехов во внешней политике, причём сразу по многим направлениям, за которые команда Трампа ухватилась. И, наконец, ключевым событием станет электоральный цикл и выборы в Конгресс.

Начало нового года Вашингтон отметит традиционным для себя днём сурка.

Весь январь законодатели в Конгрессе будут отчаянно пытаться утвердить новый проект федерального бюджета на следующие 9-10 месяцев до осени. Недавний шатдаун, или паралич американского правительства закончился принятием краткосрочного бюджета всего лишь на три месяца. Если его не продлить, то уже 1-го февраля США будет грозить новый шатдаун.

Пока что перспективы кажутся не очень радостными.

Республиканцам с демократами так и не удалось прийти хоть к какому-то компромиссу в вопросе федерального субсидирования медстраховок. Эффект от этого проявится очень быстро — уже в январе стоимость страховок для многих американцев вырастет на десятки процентов. А сельские госпитали, которые не потянут новые расходы, начнут закрываться.

Тем не менее в Вашингтоне сохраняется травматический опыт предыдущего полуторамесячного шатдауна, который привёл к массовым увольнениям чиновников, которым не платили зарплат, брожениям в вооружённых силах и хаосу в авиаперевозках.

Законодателям в обеих партиях вряд ли захочется это всё повторять. Придётся в самый последний момент утверждать хоть какой-то бюджет на фоне острого кризиса с дефицитом в два триллиона долларов.

А в конце зимы и начале весны уже стартует основной этап подготовки к промежуточным выборам.

Состав Конгресса очень сильно обновится — ожидается уход 50-60 законодателей в обеих палатах. Причём Вашингтон наверняка покинут очень много ястребов — как республиканцев, так и демократов. В отставку уходит бессменный лидер «партии слонов» в Сенате Митч Макконнелл, он так и не смог пережить эпохи Трампа.

На партийных праймериз, которые будут проходить в июле–августе, ожидается проигрыш сенатора Джона Корнина, проукраинского ястреба из Техаса. Досиживает последний год в Сенате Джинн Шейхин из Нью-Гэмпшира, тесно связанная с лоббистами Киева. Ну и вишенкой на торте может стать поражение Линдси Грэма (внесен в список экстремистов и террористов), в Южной Каролине под 60% республиканцев требуют его ухода из политики.

В течение весны запустят свои кампании многие новые кандидаты, чьи имена придётся заучивать.

На предстоящие выборы обещают потратить больше миллиарда долларов, они станут самыми дорогими в истории Конгресса. Хотя на всю Америку сейчас остаётся не так много колеблющихся округов, за которые идёт борьба. Республиканцы вместе с демократами активно перерисовывают округа в своих штатах, убирая проблемные для себя.

В итоге реально колеблющихся сейчас имеется лишь около 20-25 на всю страну, поделённую на 435 округов в Конгрессе.

Это только 5% от общего числа. Вот на них и обрушится поток «вертолётных денег», политтехнологий и предвыборной агитации.

На текущий момент у демократов имеется преимущество в 4-5 пунктов общенационально над республиканцами. Такой расклад позволит им, если бы выборы прошли сейчас, заполучить 10-15 мест и сформировать шаткое большинство в нижней палате. Против республиканцев играет и то, что у них лишь 219-220 мест в палате представителей, а большинство там начинается с 218.

А вот в Сенате ситуация совсем иная.

Нижняя палата переизбирается в полном составе каждые два года. Сенат же поделён на три части, поэтому там на любых выборах играет роль, в каких именно штатах проходит избирательное соревнование.

В 2026 году электоральная карта благоволит республиканцам. У них лишь два проблемных штата — Мэн и Северная Каролина — где есть серьёзные риски проиграть. Но республиканцы имеют 53 места в Сенате из 100, так что потеря даже двух штатов для них не критична. Демократам нужно ещё где-то выигрывать — скажем, в Техасе, Огайо или Айове. Но шансы на успех там у Демпартии невысоки.

Так что контроль над Сенатом скорее всего сохранится у республиканцев.

Для администрации Трампа такой расклад отчасти утешителен. Ведь у Сената есть особые полномочия, например, утверждение кабинетных позиций министров и федеральных судей в инстанции разного уровня. Этим можно заниматься даже в случае, если нижнюю палату заберут демократы.

Последние же будут всячески ставить палки в колёса Трампу.

Палата представителей традиционно занимается утверждением бюджета, и демократы будут пытаться туда включать как можно больше своих инициатив, которые идут вразрез с политикой Белого дома.

К тому же в нижней палате можно заводить бесконечные расследования в отношении Трампа и вновь пытаться объявлять ему импичменты, как это было дважды на первом сроке.

Устроить реальный импичмент невозможно — для отстранения президента США от власти нужны две трети голосов в Сенате. И ни разу в американской истории не удавалось их набрать.

Но потрепать нервы команде Трампа и заставить их тратить силы с ресурсами на защиту от обвинений в Конгрессе демократы могут. Они уже готовят целый список разных целей для атак — по делу Джеффри Эпштейна, по ударам по венесуэльским лодкам (что трактуется как военные преступления) и проведенной без ведома Конгресса спецоперации с захватом Николаса Мадуро в Каракасе.

Более того, сейчас у Демпартии родилась «гениальная идея» организовать своё теневое правительство в случае победы на промежуточных выборах. Туда будут включать разных законодателей в Конгрессе.

Это правительство должно формировать альтернативную Трампу повестку и, например, даже пытаться вести внешнюю политику в обход Белого дома. На такой сценарий надеется, скажем, европейская «партия войны», которая думает дождаться до выборов в Конгресс и затем работать с демократами, игнорируя Трампа.

Война законодательной и исполнительной власти точно станет лейтмотивом следующего 2027 года. Пока же выборы идут, республиканцы надеются избежать угрозы сильного электорального разгрома.

На руку им играет ряд торжественных событий, которые пройдут в течение 2026 года. Во-первых, это бурное отмечание 250-летнего юбилея США, а во-вторых — проходящий в тот же летний период чемпионат мира по футболу.

Команда Трампа надеется устроить настоящий «праздник американизма» в ходе лета 2026.

Можно всё вдоволь отметить и затем идти на высокой ноте на выборы в Конгресс.

К тому же в весенне-летний период Белый дом постарается закрыть все свои гештальты во внешней политике.

Продолжатся попытки переформатировать Венесуэлу после ареста Николаса Мадуро. Мы увидим стремление устроить операцию по смене режима на Кубе. Будет усиливаться давление на Гренландию, Мексику и Колумбию, хоть здесь вряд ли стоит ждать серьёзных военных потрясений. Трамп будет торопиться заключить хоть какое-то соглашение по Украине, пользуясь расколом в Европе и хаосом в Киеве.

Внутри Америки политический раздрай с высокой долей вероятности будет усугубляться.

Нельзя исключать новой череды покушений и убийств крупных лидеров общественного мнения вроде того, что уже случилось с Чарли Кёрком.

Демократы наверняка будут устраивать масштабные акции протеста всё лето, срывая «праздник жизни» Трампа. Белому дому придётся вводить войска в крупные города, распаляя вялотекущую гражданскую войну.

В экономике главными факторами риска станут эффект от тарифной войны Трампа и схлопывание пузыря ИИ. Однако велика вероятность того, что будущие протекционистские «хотелки» администрации в Вашингтоне будут уже ограничиваться на судебном уровне.

Тем временем развод трансатлантических отношениях продолжится. Впереди много выборов в Европе, на которых Трамп будет поддерживать правых евроскептиков. Лакмусовой бумажкой станет апрельская электоральная кампания в Венгрии, где США поддержат Виктора Орбана, а евробюрократия — лидера оппозиции в лице Петера Мадьяра.

Так что наступивший 2026 год точно обещает стать очень интересным и бурным сразу по обе стороны Атлантики.