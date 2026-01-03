В ночь на 3 января 2026 года вооружённые силы США провели военную операцию на территории Венесуэлы.

Социальные сети Захваченный американцами президент Венесуэлы Николас Мадуро

Около двух часов ночи по местному времени жители Каракаса услышали серию взрывов — не менее семи, а в небе над столицей появилась авиация.

Удары были нанесены по военным объектам в нескольких штатах, включая базу Фуэрте-Тиуна, авиабазу генералиссимуса Франсиско де Миранды, порт Ла-Гуайра, а также по зданию парламента и мавзолею бывшего президента Уго Чавеса. В стране было объявлено чрезвычайное положение.

В ходе операции был захвачен и вывезен из страны президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес. Операция продолжалась менее 30 минут. По данным Пентагона, в ней было задействовано более 150 самолётов, а захват осуществило элитное подразделение «Дельта».

Среди жертв ударов — военнослужащие, чиновники и мирные граждане, точное число погибших устанавливается. Потерь среди американского персонала нет, один вертолёт был подбит, но сумел вместе с прочими вернуться на базу.

«Поиграл — и получил»

На пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп подробно прокомментировал проведённую операцию. Он назвал её «одной из самых впечатляющих, эффективных и мощных демонстраций американской военной мощи и компетентности в американской истории» и сообщил, что она «прошла идеально».

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн сообщил, что операция под кодовым названием «Absolute Resolve» готовилась несколько месяцев и потребовала «месяцев разведывательной работы», включая выяснение деталей о том, где живёт Мадуро и что он ест.

Приказ о начале операции Трамп отдал 2 января в 22:46 по времени восточного побережья США. По данным CBS News и NYT, источник ЦРУ внутри венесуэльского правительства помогал отслеживать местоположение президента.

Согласно хронологии, озвученной генералом Кейном, американские силы прибыли к резиденции Мадуро в 01:01 по восточному времени. Вертолёты попали под огонь и ответили «подавляющей силой».

В 03:29 Мадуро и его супруга сдались и были доставлены на борт десантного корабля «Иводзима». Позже Трамп опубликовал фотографию Мадуро на борту корабля — с завязанными глазами и в наушниках.

Ранее в тот же день в интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что за неделю до операции лично предлагал Мадуро «капитулировать». Он также сообщил, что операцию откладывали из-за погоды.

Трамп заявил, что захваченного венесуэльского лидера и его супругу везут в США, где им предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, контрабанде кокаина, а также хранении и применении оружия и взрывных устройств.

По совокупности статей Мадуро грозит до четырёх пожизненных сроков. Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что обвиняемые «в полной мере ощутят на себе гнев американского правосудия».

Трамп сделал ряд принципиальных заявлений относительно дальнейшей судьбы Венесуэлы. «Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти», — подчеркнул он.

На вопрос о механизме управления Трамп ответил, что «назначает людей прямо сейчас», и жестом указал на себя и госсекретаря Марко Рубио.

Американский президент также допустил возможность повторных ударов: США «готовы ко второй волне атак», однако на данном этапе не считают её необходимой.

Отдельно Трамп остановился на обосновании операции. Он охарактеризовал Мадуро как главу наркокартеля Cartel de los Soles и заявил, что у американской стороны есть «абсолютные доказательства», которые будут представлены суду.

Помимо наркотрафика, Трамп обвинил Венесуэлу в засылке в США людей «из психиатрических клиник и тюрем». Американский президент также заявил, что Венесуэла «в одностороннем порядке забрала американскую нефть»: «Там всё ещё наша нефть. Это мы построили эту индустрию, а её забрали, как будто она нам и не принадлежала».

Теперь, по его словам, «крупные американские нефтяные компании войдут в страну, чтобы починить инфраструктуру и начать зарабатывать деньги для Венесуэлы».

В завершение Трамп предупредил: операция «должна стать предупреждением всем, кто угрожает суверенитету США», а то, что произошло с Мадуро, «может произойти с кем угодно». Он также призвал «не забывать о доктрине Монро» и заявил, что США намерены сделать так, чтобы «доминирование Штатов в Западном полушарии больше никогда не подвергалось сомнению».

Госсекретарь Рубио, выступая на пресс-конференции, напомнил, что Мадуро был обвинён в США ещё в 2020 году и Белый дом считает его нелегитимным президентом.

«Мадуро был прямой угрозой против нас. У него было много карт, но он проиграл. Наш президент не шутит. Это послание миру», — подчеркнул госсекретарь. Он также обратился к Кубе: «Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы беспокоился».

Министр обороны Пит Хегсет, выступая на той же пресс-конференции, выразился ещё более прямолинейно: «У Мадуро был шанс, как и у Ирана был шанс… Он поиграл — и получил».

Отдельный вопрос касался лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Трамп заявил, что ей было бы «очень сложно» стать лидером страны, поскольку она «не имеет поддержки и уважения внутри страны».

Мировая реакция: от осуждения до осторожной поддержки

Военная операция США вызвала широкий международный резонанс. МИД России назвал произошедшее «актом вооружённой агрессии» и охарактеризовал приводимые Вашингтоном обоснования как «несостоятельные». В заявлении ведомства подчёркивается, что «идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом».

Москва решительно призвала американское руководство освободить законно избранного президента суверенной страны и настояла на урегулировании кризиса путём диалога. Глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес выразил солидарность с венесуэльским народом.

МИД Китая сообщил о «глубоком потрясении» и выразил «решительное осуждение», квалифицировав действия Вашингтона как «грубейшее нарушение международного права» и «угрозу миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне». Пекин призвал американскую сторону «прекратить посягательства на суверенитет и безопасность других стран».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о «глубокой обеспокоенности эскалацией» и отметил, что операция имеет «потенциально тревожные последствия для региона» и «создаёт опасный прецедент». По его оценке, «нормы международного права не соблюдаются».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала к «сдержанности» и напомнила, что Евросоюз «неоднократно заявлял» об отсутствии у Мадуро «достаточной легитимности». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за «мирный и демократический переход» в Венесуэле. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прямо осудил операцию, назвав её «нарушением принципа неприменения силы, лежащего в основе международного права».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что Лондон «не был причастен» к операции, и заявил о намерении «установить факты» в разговоре с Трампом. Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что американская атака стала для Варшавы неожиданностью.

Показательна реакция германских политиков. Депутат бундестага от консервативного ХДС Родерих Кизеветтер назвал операцию «путчем» и заявил, что «с президентом Трампом США окончательно покидают основанный на правилах порядок, который формировал нас с 1945 года». По его словам, «путч в Венесуэле знаменует возврат к старой американской доктрине до 1940 года: мышление в категориях сфер влияния, где правит право сильного, а не международное право».

Иран назвал произошедшее «грубым нарушением регионального и международного мира» и призвал Совет Безопасности ООН остановить незаконную агрессию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически осудил действия США, а президент Кубы Мигель Диас-Канель потребовал «немедленной реакции международного сообщества на преступное нападение», охарактеризовав его как «государственный терроризм».

Редакционная коллегия The New York Times выступила с резкой критикой действий администрации Трампа. Издание назвало удар по Венесуэле «незаконным» и «неразумным» и указало, что президент «толкает страну к международному кризису без веских оснований».

По мнению редакции, «без одобрения конгресса его действия нарушают американское законодательство», а официальное обоснование операции — борьба с «наркотеррористами» — является «особенно абсурдным».

Телеканал NBC News констатирует: «Если какое-то правительство пропустило сигнал в 2025 году, этот год начался с силовой декларации администрации Трампа — подчинитесь нашей воле». Издание отмечает, что союзники США проявляют осторожность, «стараясь не навлечь на себя гнев Трампа своей реакцией».

Ряд американских сенаторов-демократов выступил с резкой критикой. Сенатор Рубен Гальего заявил: «Эта война незаконна, стыдно, что менее чем за год мы превратились из мирового полицейского в мирового хулигана. У нас нет причин воевать с Венесуэлой».

Сенатор Энди Ким напомнил, что госсекретарь Рубио и министр обороны Хегсет ещё несколько недель назад «смотрели в глаза каждому сенатору и говорили, что речь не идёт о смене режима», — и назвал это «наглой ложью конгрессу».

Латинская Америка: между осуждением и одобрением

Реакция латиноамериканских государств на операцию оказалась неоднородной, хотя большинство стран региона выступили с критикой действий Вашингтона.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал взрывы на территории Венесуэлы и захват её президента «переходом неприемлемой черты» и «чрезвычайно опасным прецедентом для всего международного сообщества». По его оценке, действия США «напоминают худшие моменты вмешательства в политику Латинской Америки».

«Атака на страны в грубое нарушение международного права — это первый шаг к миру насилия, хаоса и нестабильности, где право сильного превалирует над многосторонними механизмами», — написал бразильский лидер.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум решительно осудила военные действия, квалифицировав их как «очевидное нарушение статьи 2 Устава ООН», и призвала к «уважению международного права и прекращению всех актов агрессии против правительства и народа Венесуэлы».

Президент Колумбии Густаво Петро назвал случившееся «актом агрессии против суверенитета Венесуэлы и Латинской Америки», осудил его и призвал немедленно созвать заседания ООН и Организации американских государств.

Он напомнил, что Колумбия с 1 января является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и призвал «установить международную законность агрессии».

Колумбийские власти также развернули силы на границе с Венесуэлой и заявили о готовности принять беженцев. Президент Чили Габриэль Борич осудил удары и призвал к поиску «мирного решения серьёзного кризиса».

Особую позицию занял президент Аргентины Хавьер Милей, ставший единственным латиноамериканским лидером, открыто поддержавшим действия США. «Свобода наступает, да здравствует свобода, чёрт возьми!» — написал он в социальных сетях, используя свой фирменный лозунг.

Венесуэла официально запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Эту инициативу поддержали Россия, Китай и ряд латиноамериканских государств.

Лидеры стран Карибского сообщества провели экстренное совещание и выразили «серьёзную озабоченность» ситуацией, которая «может иметь последствия для соседних стран». Тринидад и Тобаго особо подчеркнул, что «не участвует» в военных операциях США.

Источники сообщают, что заседание СБ ООН по Венесуэле может состояться в воскресенье или понедельник, однако окончательное решение ещё не принято.

Перспективы заседаний как в СБ ООН, так и в Организации американских государств остаются неопределёнными. США обладают правом вето в Совбезе, а позиции латиноамериканских государств существенно расходятся.

При этом оппозиционный лидер Венесуэлы, нобелевский лауреат Мария Корина Мачадо заявила, что «час свободы настал», и призвала сторонников «готовиться взять власть».

Доктрина Монро возвращается

Военная операция в Венесуэле стала наиболее масштабным прямым вмешательством США в дела Латинской Америки со времён вторжения в Панаму в 1989 году — ровно 36 лет назад, когда американские войска свергли и захватили генерала Мануэля Норьегу по обвинениям в наркоторговле.

Параллели очевидны: и тогда, и сейчас официальным обоснованием послужила борьба с наркотрафиком, а декларируемой целью операции стал захват главы государства для предания суду на территории США.

Происходящее вписывается в логику обновлённой Стратегии национальной безопасности США, принятой администрацией Трампа в декабре 2025 года. Документ фиксирует стремление Вашингтона к безусловному доминированию в Западном полушарии и фактически провозглашает возврат к принципам доктрины Монро — концепции двухсотлетней давности, согласно которой Северная и Южная Америка являются зоной исключительных интересов Соединённых Штатов.

Сам Трамп на пресс-конференции призвал «не забывать о доктрине Монро». Ряд наблюдателей, включая немецкого депутата Кизеветтера, прямо указывает на «возврат к доктрине до 1940 года» и «мышление в категориях сфер влияния».

Ключевой вопрос — что будет дальше. Администрация Трампа заявила о намерении «управлять» Венесуэлой до «надлежащего перехода власти», однако пока не контролирует ситуацию на земле.

Правительственные структуры формально продолжают функционировать, министр обороны Владимир Падрино Лопес выступил с призывом к сопротивлению, а вице-президент Делси Родригес, по некоторым данным, покинула страну.

Если венесуэльская оппозиция сумеет прийти к власти и наладить взаимодействие с военными, операция может войти в историю как успех Трампа. Если же страна погрузится в хаос или гражданское противостояние — как его крупнейший провал.