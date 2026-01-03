Аккурат перед Новым годом глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал серьезные изменения во внутренней политике страны — и 2 января он их совершил.

Новым главой Офиса президента (остававшегося вакантным с конца ноября, когда был уволен Андрей Ермак) назначен руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов*, которого, по слухам, уговаривали сменить кресло больше месяца.

Таким образом, на месте главного администратора оказался убийца, который организовывал теракты на территории Российской Федерации еще до начала СВО. В некоторых из них (в частности, в Крыму в 2016 году) принимал участие лично. А когда в 2020 году стал главой ГУР, то вывел украинский государственный терроризм на новый уровень. Именно он организовывал атаки на Крымский мост, а также взрывы в Москве и других крупных российских городах.

И сейчас стал как бы олицетворением сути Украины и основ её официальной политики: президент войны, не способный существовать без неё, и «правая рука», являющаяся её орудием.

И с точки зрения Зеленского, в этом назначении всё гармонично: имиджевые, аппаратные, партнерские, переговорные и электоральные выгоды. «Сильный ход», который, как ему кажется, позволит укрепить его власть и обеспечит сохранение власти как в целом, так и в ходе очень возможных выборов.

Однако только на первый взгляд, поскольку теперь над его головой весьма недвусмысленно завис огромный топор.

«Новость напрягла противников Зеленского»

С имиджевой точки зрения «лидер нации» укрепляет свои позиции за счет человека, чьи громкие и кровавые операции на территории России сделали его очень популярным на Украине.

По сути, организованные ГУР (или еще СБУ) теракты являются для Украины главным позитивом во всей войне, позволяют создавать образ успеха и «победы». При этом медийщики Буданова*, всячески подчеркивая его участие в убийствах мирных россиян, тщательно следили за тем, чтобы шеф не был замазан во внутриукраинских преступлениях.

Поэтому за ним нет ни шлейфа коррупционных дел (как за его предшественником Ермаком), ни откровенного неонацистского сектантства (как за главой Третьего армейского корпуса Андреем Билецким*, вошедшим в бурную имиджевую кампанию).

В лице Буданова* Зеленский получает своего рода перезагрузку имиджа Офиса президента и ослабляет всех внутренних врагов и конкурентов, хотевших поживиться за счет большой коррупционной истории, развернутой Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

«Наверняка эта новость уже напрягла и противников Зеленского, и некоторых представителей президентской команды, которые мечтали об усилении своего собственного влияния», — пишет украинский политолог Владимир Фесенко, имея в виду, вероятно, главу фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.

Аппаратным смыслом назначения является не просто очистка, но еще и укрепление системы собственной власти Зеленского. «Это попытка реанимации президентской вертикали. Зеленскому нужен «силовой менеджер», который восстановит управленческую дисциплину, жесткость и политический вес администрации, пошатнувшийся после отставки Ермака», — отмечает глава Украинского института политики Руслан Бортник.

Ну а заодно, по его мнению, укрепит влияние силового блока и концентрацию правительства на военных целях, подчиняя систему управления логике войны. Собственно, Буданов* с его имиджем убийцы и демонстративной готовностью пойти на любые преступления поставленной задаче соответствует. Украинские политики будут его банально бояться.

Укреплению центральной вертикали способствуют и другие кадровые перестановки. В первую очередь в Минобороны, куда поставили абсолютно невоенного человека, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Он не имеет никакого авторитета у военных, не способен плести какие-то интриги и играть в свою игру. Его главная задача — «подчистить» и улучшить имидж министерства обороны Украины на фоне огромного количества скандалов в сфере военных закупок».

Самая странная сейчас замена — это уход Василия Малюка* с поста главы СБУ, против чего неожиданно для всех выступил командующий Объединённых сил ВСУ Михаил Драпатый, который начал нахваливать малюковские успехи и даже объявил, что обязан ему «своей личной безопасностью». И он такой не один.

Однако у Малюка* давняя конкуренция и очень непростые отношения с Будановым*, так что это, несомненно, было условием последнего для входа в должность. А тот, кто идет на замену «питекантропу», — куда более мощная фигура, способная на совместную работу с главой ОП.

Послушный террорист

Буданов* — оптимальная фигура и для американцев, и для европейских «ястребов».

«У господина Буданова* прочные связи с Соединенными Штатами», — напоминает в своей публикации The New York Times. Издание пишет, что главный военный разведчик Украины прошел подготовку в рамках программы, поддерживаемой ЦРУ, а после ранения в Донбассе лечился в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде, «что является редким случаем для украинского солдата».

И сейчас настала пора возвращать долги. Возможно, основная ставка как раз и делается на то, что он будет более послушен американцам, чем Ермак.

По мнению украинского политтехнолога Михаила Павлива, глава ГУР прошел финальное собеседование с американцами в конце 2025 года, когда летал с украинской делегацией на переговоры с властями США в Майами. И сейчас должен сыграть «стабилизирующую роль на Украине». То есть, проще говоря, не допустить расшатывания лодочки внутри страны, жестко пресекая все движения «оппозиции».

В то же время Буданов* поддерживает контакты и с британцами — по крайней мере, не рассматривается ими как чуждый элемент. А значит, на новом посту он может сгладить те противоречия, которые существуют у США и Великобритании в видении будущего Украины.

Помимо стабилизирующей роли, новый глава ОП должен сыграть и переговорную.

Так, украинский политолог Тарас Жовтенко считает назначение Буданова* выигрышным ходом в разрезе того, что «американцы знают и довольно положительно к нему относятся, в том числе с прицелом, что он может стать одним из ключевых коммуникаторов с командой Трампа».

Что же касается электорального мотива, то теракты ГУР раздувались пиарщиками в огромные информационные пузыри, его глава регулярно появлялся в СМИ с интервью и комментариями. Поэтому как публичную фигуру его регулярно «меряли» социологические службы, показывая, что он являлся одним из самых популярных людей в стране.

А это автоматически заставляло предполагать его электоральные перспективы, вплоть до участия в выборах президента.

Как предполагают многие комментаторы, перемещая потенциального конкурента на пост главы Офиса президента, Зеленский его нейтрализует. И ошибаются, поскольку просто не понимают, что украинская социология традиционно включает в свои опросы вообще всех медийных личностей в принципе, и это не означает наличие каких-то претензий на политическую карьеру у самого «кандидата».

А у Буданова* совершенно точно желания участвовать в политике как гражданское лицо никогда не было — его влияние и возможности были куда больше там, где он находился. Однако присоединение такого персонажа к Зеленскому, конечно же, усиливает его самого и в противовес бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, который совершенно точно имеет претензии и теоретически способен выиграть общенациональные президентские выборы.

Концентрация ресурсов

Все, что перечислялось выше, — интерес Зеленского. Однако наивно предполагать, что Буданов* будет просто делать всю грязную работу и выстраивать систему власти в интересах другого человека.

Тем более такого одиозного и явно не имеющего никаких хороших перспектив в жизни, как криворожский актер.

При определенном напряжении ума несложно заметить, что все рычаги управления страной и весь силовой ресурс переходят в руки жестокого циничного убийцы, который ничем лично не обязан своему начальнику и никак от него не зависит. Он — весьма самостоятельная фигура, не стесненная ни в целях, ни в методах их достижения.

Заняв пост главы ОП, заручившись полной поддержкой американцев и мандатом главы режима на внутренние зачистки, Буданов* однозначно начнет процесс усиления военной компоненты в украинской власти.

«Под руководством Буданова* Офис президента Украины может неформально и неофициально превратиться в центральную военную администрацию», — считает политолог Фесенко.

ГУР, несмотря на то что туда заходит начальник СВР Олег Иващенко (бывший зам Буданова*), фактически остается под рукой ОП. Малюка, проявившего личную нелояльность главе режима (когда отказался следовать приказу Ермака и разгонять НАБУ), хотят заменить на Александра Поклада, отвечавшего за политические убийства, тоже плотно завязанного на американцев и давно играющего в политику из-за кулис.

В частности, как говорят информированные люди, обеспечивая неприкосновенность не в меру говорливого нардепа Александа Дубинского, который неистово «мочит» Зеленского из Лукьяновского СИЗО.

Травоядный Федоров никакого противовеса на военном поле не создаст. С Нацполицией сохраняются давние и тесные контакты, а быстрая зачистка разного рода недовольных и несогласных стабилизирует ситуацию.

Имея такие ресурсы и войдя в систему отношений со «старшими товарищами», Буданов* как глава ОП весьма легко может взять власть в свои руки, в том числе нейтрализовав (или даже физически устранив) надоевшего всем Зеленского. И дальше во главе военной хунты заниматься тем, чего Зеленский не может и никогда не сможет сделать.

Ни с личной, ни с аппаратной точек зрения.

