В ночь со 2 на 3 января Соединённые Штаты начали военную операцию против Венесуэлы. Американские войска нанесли серию ударов по Каракасу и ряду других городов — по данным венесуэльских властей, в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

AP/TASS

Причем били не только по военным, но и по символичным объектам. Например, по мавзолею Уго Чавеса.

По словам президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, в ходе операции удалось захватить главу Венесуэлы Николаса Мадуро с женой и вывезти их из страны. В 11 утра по Вашингтону (19:00 мск) хозяин Белого дома обещает провести пресс-конференцию и поделиться деталями.

Косвенным подтверждением этому заявлению служит отсутствие живого выступления Мадуро из Каракаса, которого до сих пор нет. Есть лишь публикация его указа о введении в стране режима чрезвычайного положения.

Также имеется официальное заявление венесуэльского правительства, где говорится, что «единственной целью атаки является захват контроля над стратегическими ресурсами Венесуэлы, прежде всего нефтяными и минеральными».

Власти, очевидно, пытаются сплотить население для сопротивления. Не в защиту президента, к которому значительная часть населения относится скорее негативно, а в защиту венесуэльских недр от американских корпораций.

Над столицей страны — Каракасом были замечены вертолеты армии США.

Во-первых, это означает, что вся система ПВО Венесуэлы не функционирует — как шутят военные блогеры, единственным примером их применения стали детонации ракет в аэропорту Игуэроте (к востоку от Каракаса) после того, как американцы нанесли по нему удар.

Причем не функционируют не только большие системы — вертолеты не пытаются сбить даже из ПЗРК. И поскольку самоуничтожиться эти установки не могли, не исключено, что какие-то генералы венесуэльской армии решили (возможно, не бесплатно) постоять в сторонке.

Во-вторых, американские вертолеты высаживают десант — как передают западные СМИ, спецподразделения «Дельта». А значит, ставка сделана на точечную ликвидацию или захват лидеров венесуэльского государства, главным из которых как раз и является Николас Мадуро.

По сути, судьба операции сейчас решается в ближайшие даже не дни, а часы.

Дело в том, что с юридической точки зрения Трамп находится в подвешенном состоянии. Номинально президент имеет полное право начать военную операцию и вести ее 60 дней без разрешения конгресса.

Однако проблема в том, что номинально «войну против наркомафии» (как Трамп называет операцию против Венесуэлы) он начал еще несколько месяцев назад — в тот момент, когда потопил первое «наркосудно», которое шло из венесуэльского порта.

И конгрессмены имеют право обвинить президента в том, что он нарушил закон.

А значит, Трампу нужно проводить блицкриг, причем с минимальными потерями и максимальным медийным эффектом. И тогда он сможет реализовать сразу несколько задач. Во-первых, утереть нос своим противникам из числа «глубинного государства». Трампу нужен образ президента-победителя, особенно в преддверии промежуточных выборов в конгресс, намеченных на ноябрь 2026 года.

Во-вторых, продемонстрировать на деле «доктрину Монро 2.0», которая была провозглашена в стратегии нацбезопасности США. Доктрину, в рамках которой Штаты позиционируют Латинскую Америку как свою эксклюзивную зону влияния, а от местных властей требуют полного подчинения их интересов интересам Соединённых Штатов.

И, наконец, в-третьих, Трампу нужно доказать серьезность своих угроз. Почти полгода Вашингтон концентрировал войска возле Венесуэлы и грозил ей войной за неподчинение — и если бы слова остались лишь словами, то никто из американских врагов больше не принимал бы угрозы Трампа всерьез.

Угрозы по поводу Панамы, Гренландии, Мексики — то есть, в общем-то, регионов, входящих в Западное полушарие и подпадающих под доктрину Монро.

И сейчас многое будет зависеть от того, выдержит ли Венесуэла первые дни агрессии, сможет ли пережить захват Николаса Мадуро.

Да, номинально страна готова сопротивляться — об этом, например, говорит министр обороны страны Владимир Падрино Лопес, вещающий сейчас из бункера. Однако эксперты не исключают, что властная вертикаль без Мадуро может просто посыпаться.

При этом извне Венесуэле помощь ждать не стоит. Из всех стран сейчас громче всех выступает соседняя с Венесуэлой Колумбия (чей президент Густаво Петро тоже не является другом США, а значит, может быть следующей жертвой американской агрессии).

Богота призывает немедленно созвать экстренные заседания Организации американских государств, а также Совбеза ООН, непостоянным членом которого она сейчас является.

Великие же державы пока молчат.

Отчасти потому, что у них нет полной информации о происходящем — в том числе и о судьбе венесуэльского президента.

Отчасти потому, что нет возможности физически помочь Венесуэле, находящейся очень далеко.

И отчасти потому, что все они желают Америке поглубже влезть в венесуэльский конфликт, чтобы у Трампа не оставалось времени на другие, уже чужие для него регионы.