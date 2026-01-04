Оливье съедено, шампанское выпито, куранты отбили своё — а впереди ещё целая неделя свободы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первые дни нового года многие провели дома: отсыпались, принимали гостей, доедали праздничные запасы. Теперь же, когда суета улеглась, появляется мысль: может, всё-таки куда-нибудь махнуть? Сменить обстановку, подышать другим воздухом, увидеть что-то новое.

Останавливает обычно одно — цены. Новогодние каникулы славятся тем, что стоимость всего туристического взлетает до небес. Но так ли всё безнадёжно?

Рядом — не значит скучно

Когда бюджет ограничен, а времени в обрез, логично посмотреть на то, что находится поблизости. Для москвичей это города Золотого кольца — Переславль-Залесский, Ярославль, Ростов Великий, Кострома, Суздаль. Краткие путешествия туда остаются доступными даже в разгар праздников.

«Самыми доступными по бюджету остаются поездки в соседние регионы и направления без ярко выраженной праздничной наценки», — объясняет в беседе с ИА Регнум тревел-эксперт Татьяна Борисова.

Она советует присмотреться к Подмосковью, Тверской, Ярославской и Владимирской областям. Из городов Поволжья выделяет Казань, Самару и Нижний Новгород — туда удобно добираться, а цены не кусаются.

Интересно, что по-настоящему выгодными часто оказываются места, о которых мало кто думает. Псков, например. Тревел-эксперт Надежда Наумова в беседе с ИА Регнум рассказывает о нём с явным энтузиазмом:

«Один из древнейших городов России. Он сохранил не только центральную крепость — знаменитый Псковский Кром, — но и городские стены, что бывает крайне редко. Есть здесь и современные рестораны, и городские парки в скандинавском стиле, а главное — небольшое количество туристов».

Ещё одна её находка — Юрьев-Польский во Владимирской области. Городок относят к Золотому кольцу, но в отличие от раскрученного соседнего Суздаля здесь тихо, спокойно и значительно дешевле. Исторических памятников при этом хватает.

Борисова добавляет в список Псковскую область целиком, Карелию (если ехать не в самые популярные локации), Костромскую и Вологодскую области.

«Там спокойнее, душевнее и заметно дешевле», — замечает она. Зимний Алтай тоже хорош, но не курортный, а экскурсионный — для тех, кто готов к приключениям без горнолыжной инфраструктуры.

Неочевидный фаворит

А вот это может удивить. Черноморское побережье в январе? Серьёзно?

Турагент Артём Стреляев в интервью ИА Регнум уверяет, что абсолютно серьёзно: «Вылеты есть из многих городов России, отели делают хорошие скидки. Бюджетный вариант сбежать от снежной зимы к пальмам».

Искупаться, понятное дело, не выйдет — но погулять при плюс десяти, полюбоваться морем и сходить в «Сочи Парк» без летних очередей вполне реально. Тур на выходные из Москвы может обойтись в 20–30 тыс. рублей на двоих с перелётом.

Сам Стреляев был там прошлой зимой и собирается повторить: «Туристов мало, тепло. В кафе делают скидки по сравнению с летним сезоном — одни плюсы».

С детьми в зимний Сочи тоже можно. Океанариум, дендрарий, парк альпак — программа найдётся.

Наумова для семейного отдыха в первую очередь рекомендует Великий Устюг: «Там, помимо экскурсий и интерактивных программ, много развлечений для всей семьи: посещение северного зоосада, зимнего сада Деда Мороза, катание на ватрушках с высокой горки». Для маленьких детей — идеальный вариант, вотчина главного новогоднего волшебника страны.

Борисова к семейным направлениям относит подмосковные отели с детскими программами, Казань и курорты Кавказских Минеральных Вод — там спокойно и есть чем заняться.

А можно ли ещё успеть?

Центральный вопрос — а реально ли вообще сейчас куда-то уехать без переплаты? Или поезд ушёл ещё в ноябре, когда все разумные люди бронировали новогодние поездки?

Мнения расходятся. Наумова настроена скептически: «Практически нереально, так как большинство направлений на новогодние каникулы бронируются заранее. Желающих очень много, поэтому во всех гостиницах и отелях уже нет мест до конца праздников».

Шанс есть, только если кто-то в последний момент откажется от поездки — тогда может выскочить выгодное предложение. Но рассчитывать на такое везение не стоит.

Борисова смотрит на ситуацию иначе. По её опыту, гибкость решает многое: «Туристы, готовые к выезду не строго 1–3 января, а, например, после 5-6 числа, часто находят более приятные цены». Помогает и готовность рассмотреть разные варианты размещения — апартаменты, гостевые дома, небольшие отели вместо крупных гостиничных комплексов.

Среди других способов сэкономить — комбинирование транспорта и проживание чуть в стороне от туристических центров. Если с логистикой всё в порядке, разница в цене может приятно удивить.

Отдельная история — выбор между пакетным туром и самостоятельной организацией. Однозначного ответа на вопрос «Что лучше?» нет.

Как поясняет Наумова, туроператоры заранее выкупают блоки мест у авиакомпаний и номера в отелях по оптовым ценам. Поэтому их стоимость, как правило, ниже, чем при самостоятельном бронировании. Но самостоятельная поездка даёт свободу — в маршруте, в темпе, в выборе жилья.

Стреляев уточняет: всё зависит от направления. В Сочи выгоднее брать пакет — у крупных операторов свои самолёты и прямые контракты с отелями. На Алтае картина обратная. Там операторы ставят огромные ценники, а при самостоятельной организации можно сэкономить 30–40%. Правда, без опыта придётся повозиться.

Не попасться на удочку

Желание сэкономить понятно, но именно оно часто приводит к неприятностям. Борисова перечисляет типичные ошибки на этом пути: «Бронирование по подозрительно низкой цене, отсутствие договоров и чеков, оплата напрямую частному лицу, а также игнорирование отзывов и реальных условий проживания».

Наумова приводит ещё одну ловушку — погоню за самым дешёвым жильём без проверки. Итог предсказуем: грязный номер, шумные соседи, отсутствие горячей воды. Всего этого можно избежать, если потратить время на изучение отзывов или обратиться к проверенному турагенту.

Стреляев предупреждает о психологической западне: «Многие ждут последнего момента в надежде, что цена упадёт и появится горящий тур. Однако в высокие даты — праздники и выходные — цены всегда только растут. А если ждать сильно долго, можно вообще остаться без отпуска». Всё-таки праздничные поездки лучше бронировать заранее, за три-шесть месяцев.

Кстати, о горящих турах. В первые дни января это скорее миф. Борисова говорит, что реальные скидки появляются после 8–10 числа, когда спрос падает. Наумова уточняет, что сейчас горящим туром называют отказной — когда кто-то отменил поездку, и её выставляют дешевле. Случается такое нечасто.

А вот сразу после праздников, по словам Стреляева, можно улететь со скидкой до 50%. Так что если в каникулы не сложилось — есть смысл запланировать вылазку на ближайшие выходные после выхода на работу.

Ещё одна важнейшая тема — защита от мошенников. Стреляев советует не суетиться даже при виде заманчивого предложения. Нужно проверить все условия, выяснить скрытые доплаты, пробить компанию по реестрам туроператоров и турагентов: «И самое главное: не переводите оплату на карточки физических лиц. Просите договор и официальную ссылку на оплату юридическому лицу».

Наумова рекомендует искать агента по рекомендациям знакомых или через соцсети, где есть реальные отзывы с фотографиями: «Проверьте, что турагентство внесено в Единый федеральный реестр турагентов, запросите договор. Ну и, конечно, подход турагента к подбору тура и само общение должны быть вам приятны».

Насчёт транспорта: для поездок до 300–600 километров оптимален автомобиль, особенно если ехать семьёй или компанией. Поезд хорош, когда билеты куплены заранее. Самолёт — при раннем бронировании или удачной акции. Цены на поезд и самолёт сейчас почти сравнялись, так что при дальних расстояниях выгоднее лететь — экономится время.

Да, идеальный момент для планирования давно прошёл. Но это не значит, что придется сидеть дома. Варианты есть — для разного бюджета, разных интересов и разной степени авантюризма. Как показывает практика, иногда лучшие поездки — те, что случаются спонтанно.