Трагедия на швейцарском курорте Кран-Монтана, где в новогоднюю ночь из-за неосторожного обращения с пиротехникой погибли десятки человек, в очередной раз напомнила: праздничные огни могут быть смертельно опасны.

По свидетельствам очевидцев, пожар в клубе начался после того, как кто-то взорвал петарду в помещении — искры подожгли деревянный потолок.

Пока во всём мире ужасаются швейцарской трагедии, дети продолжают с восторгом смотреть на яркие вспышки салютов, а родители снова задаются вопросом: как уберечь ребёнка от травм, не лишив его праздничного настроения? Как найти баланс между безопасностью и радостью.

Запретить нельзя разрешить

Семейный психолог Влада Лавелина в интервью ИА Регнум обозначает главную родительскую ошибку — крайности. Одни мамы и папы категорически запрещают детям даже приближаться к пиротехнике, другие, напротив, беспечно позволяют 5–7-летним малышам стоять рядом со взрослыми, запускающими ракеты.

Лавелина советует начинать разговор заранее, не дожидаясь, пока ребёнок увидит фейерверк у соседей или сам потянется к петарде. Спокойная обстановка, никакой спешки — именно так закладывается правильное отношение к пиротехнике.

При этом важно называть вещи своими именами. Вместо абстрактного «это опасно» лучше пояснить конкретно: «это может причинить сильную боль». Лавелина рекомендует использовать понятные ребёнку сравнения: «Это как горячий утюг, только гораздо сильнее и непредсказуемее. Если попадёт на кожу, может остаться шрам навсегда».

Психолог Вероника Хлебова в беседе с ИА Регнум призывает к ещё большей простоте. Родители ведь слишком часто усложняют то, что можно объяснить в двух словах: «Почему бы просто не сказать ребёнку, что это огонёк, и если он залетит куда-то — в голову, например, — может быть больно? И всё. Почему обязательно запугивать?».

Хлебова убеждена: главное — разговаривать с детьми как с людьми, а не искать «инструкцию», как правильно повернуть какой-то воображаемый рычажок в детской голове. Достаточно сказать, что салют красивый, но огонёк лучше держать подальше от себя.

Честный разговор

Вопрос о том, насколько откровенно описывать возможные последствия, вызывает споры даже среди специалистов. Влада Лавелина предлагает компромиссный вариант: говорить о последствиях честно, но без нагнетания ужаса.

«Вместо «ты потеряешь пальцы», что может вызвать сильный страх и ночные кошмары, скажите: «Если фейерверк взорвётся слишком близко, он может очень сильно ранить. Человек может перестать видеть или не сможет больше играть своими любимыми игрушками, потому что пальцы будут очень сильно болеть», — объясняет она.

Психолог также советует использовать образные сравнения, понятные детям. Фейерверк можно сравнить с маленьким, но очень сильным зверем, который кусается, если его разозлить. Или провести параллель с правилами дорожного движения: мы переходим дорогу на зелёный свет, потому что машины быстрые и сильные.

С пиротехникой похожая история — её запускают только взрослые, которые знают, как это делать безопасно.

Вероника Хлебова отмечает, что любые развёрнутые объяснения избыточны. Родители слишком часто пытаются выстроить сложную систему аргументов там, где хватило бы простого человеческого контакта.

Устанавливайте связь с ребёнком, советует психолог, а не взаимодействуйте с ним как с роботом, которому нужно загрузить правильную программу.

Пугать не нужно

Отдельная история — дети, которые пугаются громких звуков салюта. Лавелина отмечает, что такая реакция совершенно нормальна. Она рекомендует объяснить ребёнку, что это звук праздника, просто он бывает громким.

Вероника Хлебова подчеркивает, что если ребёнок боится — не нужно его переубеждать или «закалять»: «Не запускайте салюты. Обнимите его. Скажите: «Я с тобой, я рядом». Вот и всё. Он почувствует ваше плечо, почувствует вашу поддержку».

А как быть, если ребёнок втайне от родителей играет с петардами? Хлебова призывает реагировать живо и естественно. Испугались — так и скажите: «Мне страшно, я за тебя боюсь». Не нужно выстраивать нравоучительную конструкцию, достаточно честной эмоциональной реакции.

Как резюмирует Лавелина: «Ваша задача — не напугать ребёнка, а научить его уважать опасные вещи».

Что делать при травмах

Врач травматолог-ортопед Владимир Переверзев, который много лет работает с детскими травмами, в интервью ИА Регнум отмечает, что чаще всего встречаются травмы кисти — когда петарда или фейерверк взрывается прямо в руках. Результат — ожоги или даже травматические повреждения тканей. На втором месте — травмы глаз.

При ожоге первое, что нужно сделать, — поместить повреждённый участок под холодную воду на 15–20 минут. Если ситуация серьёзнее — например, одежда прилипла к обожжённой коже — необходимо срочно ехать в травмпункт.

«Самостоятельно ничего отрывать не нужно. Врачи будут аккуратно отделять ткань», — предупреждает Переверзев.

В самых тяжёлых случаях пиротехника может оторвать палец. Врач объясняет, что оторванную часть необходимо сохранить и доставить в больницу вместе с пострадавшим — современная хирургия позволяет проводить реимплантацию.

Для транспортировки существует правило трёх пакетов: в первый полиэтиленовый пакет кладут оторванный палец, этот пакет помещают во второй, наполненный водой, а тот — в третий, со льдом или снегом. Так создаётся холодная, но не агрессивная среда, позволяющая сохранить ткани до операции.

С травмами глаз всё сложнее. Переверзев признаёт, что объяснить непрофессионалу, как оказать первую помощь в такой ситуации, практически невозможно. Определить проникающее ранение роговицы способен только специалист. Единственно правильное действие — немедленно обратиться в детское офтальмологическое отделение.

Главная рекомендация травматолога родителям — не покупать детям пиротехнику вовсе либо следить, чтобы они использовали её исключительно под присмотром взрослых. Необходимо также выбирать качественные изделия и не терять бдительности.

«Как нас учили на кафедре детской хирургии: в травмах детей всегда виноваты взрослые», — напоминает врач.

Праздник должен оставаться праздником. Яркие огни в небе, восторженные детские лица, ощущение волшебства — всё это возможно без риска, если взрослые берут на себя ответственность. Не запугивают, но и не пускают дело на самотёк. Разговаривают, объясняют, находятся рядом. В конце концов, именно это дети запомнят лучше любого салюта.