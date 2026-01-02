Новогодние каникулы — традиционное время застолий, которое для врачей скорой помощи и гастроэнтерологов означает напряжённую работу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Салат оливье, запечённая утка, бутерброды с икрой, шампанское, а потом ещё торт — знакомая картина почти в каждом доме.

Но то, что кажется безобидным праздничным изобилием, нередко заканчивается вызовом неотложки. По данным медицинских служб, в первые дни января количество обращений с острыми состояниями желудочно-кишечного тракта возрастает в полтора-два раза. Пик нагрузки приходится на первое и второе число.

Что происходит с организмом, когда мы переедаем? Почему одни отделываются лёгким дискомфортом, а другие попадают в больницу? И главное — как понять, что нужно звонить в скорую, а не просто «отлежаться»?

Почему праздники бьют по желудку

Проблема новогоднего переедания — не в каком-то одном блюде. Дело в накопительном эффекте: несколько дней подряд человек ест больше обычного, причём пищу непривычную для повседневного рациона — жирную, жареную, щедро сдобренную майонезом и специями.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Анна Кучина в интервью ИА Регнум отмечает, что особую опасность представляет сочетание обильной еды с алкоголем. Так происходит двойной удар по организму: алкоголь стимулирует выработку желудочного сока и одновременно ослабляет защитный барьер слизистой, а жирная пища требует огромного количества ферментов для переваривания.

«Перегруженная поджелудочная железа пытается работать на износ, а алкоголь вызывает спазм её протока. Ферменты не могут выйти наружу и начинают переваривать саму железу — это прямой путь к острому панкреатиту», — предупреждает Кучина.

Какие продукты новогоднего стола создают наибольшую нагрузку на пищеварение?

Это салаты с майонезом вроде оливье и селёдки под шубой, жареное жирное мясо, копчёности, а также сочетание жирного и сладкого — например, когда после основных блюд человек съедает большой кусок торта со сливочным кремом.

Кучина отдельно упоминает газированные сладкие напитки, которые создают ощущение ложного насыщения, а затем усиливают вздутие.

Нутрициолог Любовь Френкель в беседе с ИА Регнум обращает внимание на распространённую ошибку — голодание перед вечерним застольем: «Человек весь день ничего не ест, готовится к празднику, а вечером садится за стол голодный. И тут же — рюмка водки на пустой желудок, для аппетита. А аппетит и так зверский. В итоге за час съедается столько, сколько обычно за два дня».

Особенно опасно употребление крепкого алкоголя натощак или залпом — это многократно увеличивает риск проблем с поджелудочной.

Тревожные сигналы

Тяжесть в животе после праздничного ужина — явление настолько распространённое, что многие не придают ему значения. Поболит и пройдёт, думает человек и ложится спать. Но иногда за обычным, казалось бы, дискомфортом скрывается состояние, требующее экстренной медицинской помощи.

Анна Кучина перечисляет симптомы, при которых нужно немедленно вызывать врача:

«Острая, опоясывающая или кинжальная боль в верхней части живота, особенно отдающая в спину. Неукротимая рвота, тем более с примесью желчи или крови. Температура выше 38,5 градусов в сочетании с болью. Желтушность кожи или белков глаз. Чёрный дегтеобразный стул или рвота, похожая на кофейную гущу, — это признаки внутреннего кровотечения».

Отдельно врач выделяет ситуацию, когда на фоне сильной боли и вздутия отсутствует стул и не отходят газы — это может указывать на кишечную непроходимость.

К этому списку Френкель добавляет резкую слабость с холодным потом и падением давления, а также случаи, когда улучшение не наступает в течение 6-12 часов.

«Тут какая штука: люди терпят, ждут, что само рассосётся. А оно не рассасывается. И то, что утром можно было бы вылечить таблетками, к вечеру уже требует капельницы, а то и операции», — отмечает нутрициолог.

Как отличить обычную тяжесть от острого панкреатита? Кучина объясняет разницу: при обычном переедании дискомфорт терпимый, боль тупая и ноющая, состояние постепенно улучшается.

При остром панкреатите боль интенсивная, постоянная, часто опоясывающая. Она усиливается после еды или когда человек лежит на спине. Рвота не приносит облегчения, может подниматься температура, и состояние быстро ухудшается.

Важно учитывать, что обострение не всегда начинается сразу за столом. Симптомы могут появиться через 6-12 часов, а иногда и через сутки после застолья, поэтому связь с праздничным ужином для самого человека не всегда очевидна.

Опасные ошибки самолечения

Столкнувшись с последствиями переедания, люди нередко пытаются справиться самостоятельно — и совершают ошибки, которые только усугубляют ситуацию.

Анна Кучина называет самые опасные из них: «Категорически нельзя принимать обезболивающие до осмотра врача — это смазывает клиническую картину и может усугубить повреждение слизистой желудка.

Нельзя класть грелку на живот: при воспалении поджелудочной железы, желчного пузыря или аппендиците это смертельно опасно. Нельзя провоцировать рвоту, особенно если уже есть сильная тошнота, — можно травмировать пищевод».

Среди распространённых заблуждений — идея выпить алкоголя «для улучшения пищеварения». Это не работает и только создаёт дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Ещё одна типичная ошибка — резкое голодание на следующий день после переедания. Кучина рекомендует вместо этого щадящее питание: организму нужны силы на восстановление, а не дополнительный стресс.

Френкель обращает внимание на бесконтрольный приём лекарств. «С ферментами вообще отдельная история. Люди думают: съем мезим — и можно есть сколько влезет. Но ферменты так не работают.

Их надо пить в начале еды, а не когда уже скрутило. И главное — они не отменяют законы физики: если в желудок запихнули три нормы еды, никакой мезим это не переварит», — объясняет она.

По словам Кучиной, при здоровой поджелудочной железе бесконтрольный приём ферментов может даже навредить. Что касается сорбентов — активированного угля, смекты, энтеросгеля — они помогают при вздутии и лёгком отравлении, но бессильны при серьёзном воспалении.

К тому же их нельзя принимать одновременно с другими лекарствами: нужен интервал в полтора-два часа.

Для кого праздничный стол особенно опасен

Для большинства здоровых людей переедание в праздники оборачивается несколькими днями дискомфорта. Но есть категории, для которых это не безобидный эпизод, а реальный риск серьёзных осложнений.

В группе повышенного риска, по словам обоих экспертов, находятся люди с хроническим панкреатитом, холециститом, гастритом и язвенной болезнью.

Для них праздничное застолье может обернуться обострением: гастрит способен перейти в эрозивный, холецистит — в приступ с желчной коликой, панкреатит — в острый панкреонекроз, который представляет угрозу для жизни.

Кучина включает в группу риска также людей с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и атеросклерозом. «При диабете обильная еда вызывает резкие скачки глюкозы. А у гипертоников и людей с атеросклерозом переедание увеличивает нагрузку на сердце и может спровоцировать скачок давления», — поясняет диетолог.

Сюда же Френкель относит пожилых людей и тех, кто перенёс операции на органах пищеварения: «У пожилых ферментная система уже не та. Молодой организм переварит и забудет, а в семьдесят лет тот же оливье может уложить на неделю».

Означает ли это, что перечисленным категориям нужно полностью отказаться от праздничного стола? Нет, но им следует быть внимательными к размеру порций и выбору блюд.

Главные рекомендации для безопасного застолья: есть медленно, тщательно пережёвывая пищу; делать паузы между блюдами; начинать с белковых продуктов и лёгких салатов без майонеза; не смешивать большое количество разных блюд за один приём; ограничивать алкоголь и пить его только на сытый желудок.

«Не надо голодать целый день перед застольем — это верный путь к перееданию вечером. Лучше легко перекусить заранее», — советует Кучина.

Френкель подчёркивает важность дробного питания в праздничные дни. Несколько умеренных приёмов пищи в течение дня гораздо безопаснее, чем один большой. А самый неблагоприятный вариант — длительные застолья с постоянным добавлением еды, когда человек сидит за столом часами и всё время что-то жуёт.

«Праздник — это не соревнование по поглощению еды», — резюмирует Кучина. И с этим трудно не согласиться. Лучше встать из-за стола с лёгким чувством голода, чем провести каникулы в приёмном отделении больницы.