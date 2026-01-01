Новогодние праздники — время волшебства, украшенных ёлок и мерцающих гирлянд. Однако за праздничной атмосферой скрывается серьёзная опасность: именно в эти дни количество пожаров в жилом секторе возрастает на 20%, а число травмированных увеличивается вдвое.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Сотрудники МЧС бьют тревогу: пожары в новогодние каникулы происходят в стране каждые 2 минуты.

Во время новогодних торжеств по всей России ежегодно фиксируется порядка 7 тыс. возгораний, жертвами которых становятся около 300 человек.

Основное количество пожаров приходится на жилой фонд. В 65% случаев причиной становится неосторожное обращение с огнём, ещё 19% — нарушение правил использования электроприборов.

Аварийный режим работы электрического оборудования и сетей, короткие замыкания и перегрузки — всё это провоцирует огонь, способный за считанные минуты лишить людей крова и имущества.

Жительница Нефтекамска Гульнара Зиновьева на себе испытала, как быстро праздник может превратиться в кошмар.

«Мы купили гирлянду на рынке, самую обычную, недорогую. Повесили на ёлку, всё было красиво. А через 2 часа я почувствовала запах палёной пластмассы. Выбежала в комнату — а там уже дым от ёлки идёт, провода оплавились. Хорошо, муж был дома, схватил одеяло, накрыл. Ёлка почти вся сгорела. А ведь могли лечь спать и не проснуться», — рассказала женщина в беседе с ИА Регнум.

Вешать только после проверки

Производители новогодней иллюминации всё больше экономят на материалах, и последствия этой экономии могут оказаться трагическими. В МЧС России предупреждают: если рядом расположены горючие предметы — шторы, напольное покрытие, подарки под ёлкой — возгорание мгновенно распространяется на всё вокруг.

Большинство современных гирлянд-штор изготавливаются из дешёвого пластика и силикона с тонкими проводами, и уже через несколько минут работы они могут нагреться до опасной температуры. Критическим считается нагрев выше 45 градусов.

Отдельную опасность представляет участок провода от вилки до блока питания — здесь напряжение составляет все 220 вольт, что может привести к летальному исходу. Достаточно наступить на провод или допустить попадание воспламеняющегося материала — и короткое замыкание обеспечено.

Именно гирлянды нередко становятся причиной наиболее стремительного и разрушительного развития огня. Поэтому перед украшением дома настоятельно рекомендуется разложить гирлянду на полу, включить её на 10–15 минут, убедиться в отсутствии повреждений проводки, неприятных запахов и перегрева. Только после такой проверки можно вешать украшение на место.

Правила безопасности

Главное управление МЧС России сформулировало основные требования, соблюдение которых поможет встретить праздники без трагедий.

Прежде всего — никогда не оставляйте включённые гирлянды без присмотра. Уходя из дома или ложась спать, обязательно выключайте их из розетки. Это правило кажется банальным, но именно его нарушение чаще всего приводит к пожарам.

Ёлку следует устанавливать на устойчивое основание минимум в 1 метре от нагревательных приборов и так, чтобы она не загромождала пути эвакуации. Нельзя украшать дерево игрушками из легковоспламеняющихся материалов — бумаги, ваты, воска. Бенгальские огни вблизи ёлки категорически запрещены: искры могут попасть на ветки и вызвать мгновенное возгорание.

При покупке гирлянды обращайте внимание на наличие сертификата соответствия и целостность упаковки. Не стоит приобретать иллюминацию в сомнительных местах — на стихийных рынках или с лотков. Товар должен храниться в тёплом сухом помещении, иначе нарушаются условия хранения, и предсказать поведение такой продукции становится невозможно.

Отдельная тема — пиротехника. Категорически запрещено использовать самодельные изделия. Ежегодно фиксируются десятки случаев травм в результате разрыва кустарной пиротехники в руках.

Срок годности фейерверков составляет, как правило, 3 года, и использовать изделия с видимыми дефектами — повреждениями корпуса или фитиля — нельзя. Запускать салюты следует на открытых площадках, минимум в 100 метрах от пожароопасных объектов и строений.

Во многих регионах в праздничный период вводится противопожарный режим с существенным повышением штрафов за нарушения: для граждан — до 20–30 тыс. рублей, для организаций — до 800 тыс.

МЧС рекомендует каждой семье приобрести 2 недорогих, но крайне эффективных устройства: автономный дымовой пожарный извещатель и огнетушитель. Стоимость каждого — около 500 рублей, срок службы извещателя — порядка 10 лет.

При первых признаках задымления прибор подаёт громкий звуковой сигнал до 150 децибел, что позволяет обнаружить опасность на ранней стадии и спасти жизни.

Ещё одна важная тема — безопасность детей. В новогодние праздники гибель детей на пожарах возрастает в 5,5 раз. Трагедии происходят, когда родители, отметив праздник и уложив малышей, уходят продолжать веселье к соседям или друзьям.

Если в их отсутствие случается возгорание, при развившемся пожаре спасти детей бывает уже невозможно. Поэтому главное правило — никогда не оставлять детей одних без присмотра, а свечки, спички, зажигалки и фейерверки хранить в недоступных для них местах.

Новогодние пожары: Россия и мир

Новогодняя ночь 2026 года не обошлась без трагедий.

В Приморье в пожарах погибли минимум 3 человека: в посёлке Шкотово при возгорании жилого дома погибли 2 женщины 91 и 60 лет, в селе Богополь Кавалеровского округа — 72-летний мужчина. В Хабаровске во время пожара в квартире погиб 78-летний мужчина — среди рассматриваемых причин короткое замыкание электропроводки.

В Краснодаре фейерверк неожиданно поменял траекторию и залетел в открытое окно многоэтажки — на балконе вспыхнул пожар, к счастью, хозяева успели его потушить. Под Уфой, в деревне Шмидтово, 2 брата получили тяжелейшие ожоги в бане — у старшего поражено 80% тела. Причиной стал взрыв газового баллончика, который использовали для розжига.

Но самые масштабные бытовые пожары произошли за рубежом. На горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале случилась катастрофа, унёсшая десятки жизней.

Около 1:30 ночи по местному времени в баре Le Constellation, где более 100 человек праздновали Новый год, прогремел взрыв. По предварительной версии, причиной могла стать пиротехника, использовавшаяся во время концерта.

После взрыва в подвале здания на 1-м этаже вспыхнул пожар. По данным швейцарских и итальянских источников, погибли около 40 человек, более 100 получили ранения, многие — тяжёлые ожоги.

Больницы западной Швейцарии оказались переполнены, пострадавших доставляли вертолётами в клиники Лозанны, Женевы и Цюриха. Над курортом ввели бесполётную зону, территорию вокруг бара полностью оцепили.

Власти Швейцарии заявили, что инцидент не связан с терроризмом — прокурор кантона Вале подчеркнула, что произошедшее рассматривается как пожар, а не нападение.

Также в новогоднюю ночь огонь уничтожил историческую церковь Вонделкерк в центре Амстердама. Возгорание началось вскоре после полуночи на церковной башне и стремительно охватило всё здание. К утру обрушились шпиль, центральный неф и крыша — от 154-летней постройки остались только стены.

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала произошедшее ужасной катастрофой для архитектурного наследия города.

Церковь Вонделкерк была построена в 1872–1879 годах по проекту знаменитого нидерландского архитектора Питера Кёйперса, создавшего также Рейксмузеум и Центральный вокзал Амстердама. Более 100 лет здание служило католическим храмом, а в последние годы использовалось как площадка для торжественных мероприятий, концертов и культурных событий.

Примечательно, что это уже не первая потеря церковью шпиля — в 1904 году молния вызвала пожар, уничтоживший башню, которую впоследствии восстановили.

Из-за сильного ветра тлеющие фрагменты старинной деревянной конструкции разлетались в сторону исторического центра города, создавая угрозу для близлежащих зданий. Десятки жилых домов пришлось эвакуировать, жителей временно разместили в соседних помещениях.

На помощь местным пожарным прибыли подразделения из других муниципалитетов, военно-морские силы направили крупнейшую в Нидерландах автолестницу длиной 60 метров.

Причина возгорания устанавливается — среди местных жителей распространились слухи, что в башню попали фейерверки, однако пожарная служба пока не подтвердила эту версию.

Все эти трагедии в очередной раз напоминают: огонь не знает границ и праздников. Безопасность — это не формальность и не занудство, а условие того, чтобы новогодние каникулы остались в памяти радостными воспоминаниями, а не страшной бедой.