Первые часы 2026 года обернулись для жителей Херсонской области страшной трагедией.

В ту ночь, когда вся страна загадывала желания под бой курантов, три украинских беспилотника обрушились на прибрежное село Хорлы — туда, где в небольшом кафе и гостинице на берегу Чёрного моря собрались люди, чтобы вместе встретить Новый год.

Итог этой атаки — десятки погибших, среди которых дети, искалеченные судьбы выживших и траур, объявленный в регионе на два дня.

Эта трагедия болезненно напоминает о событиях двухлетней давности — предновогоднем ударе по Белгороду в конце 2023 года, когда украинские ракеты с кассетными боеприпасами накрыли центральную площадь города. Тогда погибли 25 человек, пятеро из них — дети.

Два года спустя киевский режим вновь выбирает для своих ударов праздничные дни и мирных жителей. Это не случайность и не ошибка — это система.

Более того, переход к политике государственного терроризма, как охарактеризовал 29 декабря попытки налетов на резиденцию президента министр иностранных дел России Сергей Лавров, похоже, окончательно выбран Киевом в качестве основной линии поведения.

В новогоднюю ночь из сбитого украинского беспилотника удалось извлечь файл с полетным заданием — и вновь в качестве цели там был указан один из объектов резиденции Владимира Путина в Новгородской области.

Целенаправленный удар по мирным людям

Атака на Хорлы была спланирована с особой жестокостью. По данным губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, перед ударом над селом появился дрон-разведчик — операторы ВСУ хотели убедиться, что в намеченном месте собралось достаточно людей. Убедились.

И направили три беспилотника на кафе и гостиницу, где праздновали Новый год местные жители и приезжие.

Один из дронов был снаряжен зажигательной смесью. Пожар, вспыхнувший после удара, был настолько сильным, что потушить его удалось лишь под утро. Многие погибшие сгорели заживо — спасатели просто не успели до них добраться сквозь стену огня.

По последним данным, число погибших превысило 24 человека и продолжает расти по мере разбора завалов. Среди жертв есть ребёнок. Более 50 человек получили ранения, 5 из них — дети.

В больницах Херсонской области и Крыма на момент публикации находились 13 пострадавших, состояние шестерых, включая двоих несовершеннолетних, врачи оценивают как тяжёлое. Четверых наиболее тяжёлых пациентов эвакуировали в медицинские учреждения Крыма.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Белгород-2023: тот же почерк, та же жестокость

Трагедия в Хорлах неизбежно возвращает нас к событиям 30 декабря 2023 года, когда украинские военные нанесли массированный ракетный удар по центру Белгорода.

Тогда целью стала Соборная площадь — сердце города, место, где в предновогодние дни всегда многолюдно. ВСУ использовали ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды системы Vampire — оружие, специально разработанное для поражения живой силы на открытой местности.

Результат той атаки был катастрофическим: 25 погибших, в том числе 5 детей, более 100 раненых. Повреждения получили десятки зданий — жилые дома, торговые центры, социальные объекты. Загорелись автомобили, было нарушено газо− и водоснабжение целых кварталов.

Одна из жертв белгородской трагедии — 4-летняя девочка — скончалась уже в новогоднюю ночь, 1 января 2024 года. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но ранения оказались слишком тяжёлыми. Эвакуировать ребёнка в столичные клиники было невозможно из-за критического состояния.

Президент России Владимир Путин тогда назвал удар по Белгороду террористическим актом и заявил, что это преступление не останется безнаказанным.

При этом глава государства подчеркнул принципиальную разницу в подходах: Россия не наносит удары по площадям, как это делают украинские войска, а продолжает уничтожение конкретных военных объектов противника.

Год спустя, 30 декабря 2024 года, в Белгороде прошла панихида по погибшим. На месте стихийного мемориала у «Сердца Белгорода» собрались горожане, чтобы почтить память жертв.

Тогда губернатор Вячеслав Гладков в своём обращении сказал: «30 декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после».

Теперь такой же чертой для жителей Херсонской области стало 1 января 2026 года.

Ненависть как государственная политика

Что объединяет эти трагедии — помимо предновогодних дат и мирных жертв? Системный характер террора, возведённого киевским режимом в ранг государственной политики.

Главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова, комментируя трагедию в Хорлах, обратила внимание на важнейший аспект происходящего:

«Поболе русских Украина ненавидит своих бывших соотечественников, выбравших не Украину. Да даже если они ничего не выбирали, а лишь поддались обстоятельствам, Украина их всё равно ненавидит и мстит им».

Суть в том, что для киевского режима жители этих территорий — враги по определению. «Не надо удивляться тому, что ВСУ так жестоко с мирным населением прифронта, — отмечает Ахмедова. — Даже если те против своей воли окажутся на российской стороне, их всё равно ненавидят и будут стремиться наказать».

Эта ненависть давно приняла форму методичного террора. Удары наносятся не по военным объектам, а по местам массового скопления людей — рынкам, площадям, кафе.

Выбираются даты, когда люди особенно уязвимы и беззащитны — праздники, выходные дни. Применяется оружие, предназначенное для максимального поражения живой силы — кассетные боеприпасы, зажигательные смеси.

Губернатор Сальдо поставил сегодняшнее преступление в один ряд с трагедией в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, когда украинские националисты заживо сожгли десятки людей.

И тогда, и сейчас убийства совершаются с особой жестокостью, с использованием огня. И тогда, и сейчас преступники рассчитывают на безнаказанность.

Беспрецедентный масштаб террора

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь — медицинская, материальная, психологическая.

Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора — за каждой строчкой в нём стоит человек, который просто хотел встретить Новый год вместе с близкими.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по Хорлам спланированным и целенаправленным, возложив ответственность за гибель людей не только на непосредственных исполнителей, но и на западных спонсоров киевского режима.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко охарактеризовала произошедшее как «нравственное уродство». Сенаторы в один голос называют атаку чудовищным преступлением.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что кровь невинно убитых — на руках Зеленского и его европейских спонсоров.

Соболезнования жителям Херсонской области выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Слова поддержки звучат из разных регионов страны — трагедия в Хорлах воспринимается как общая боль, как удар по всей России.

Причина обострения

Трагедия в Хорлах не единичный инцидент, а часть масштабной террористической кампании, которую киевский режим развернул в последние дни уходящего года.

Характерно, что удар по кафе, где люди встречали Новый год, был нанесён в момент новогоднего обращения президента России Владимира Путина.

По словам губернатора Сальдо, первый разведывательный дрон появился над Хорлами незадолго до полуночи — операторы ВСУ выбирали момент, когда внимание всей страны приковано к экранам телевизоров.

Но обычное кафе не было единственной целью новогоднего налета.

1 января Минобороны России сообщило о результатах технической экспертизы одного из сбитых беспилотников. Специалистам удалось извлечь из навигационного блока файл с полётным заданием. Расшифровка данных маршрутизации подтвердила: конечной целью атаки являлся один из объектов резиденции президента в Новгородской области.

Напомним, что всего несколькими днями ранее, в ночь с 28 на 29 декабря, украинцами также была предпринята беспрецедентная по масштабу атака на государственную резиденцию Владимира Путина. Для удара был задействован 91 беспилотник дальнего действия.

Тот удар подвергся жесточайшей критике как со стороны дружественных России государств, так и со стороны президента США Дональда Трампа. Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением.

В новогоднюю ночь, когда погибли люди в Хорлах, российские средства ПВО отразили атаку 168 украинских беспилотников. Около 10 дронов были нацелены на Москву. Атакам подверглись Брянская, Тульская, Калужская области, Краснодарский край, Крым.

Зачем киевскому режиму понадобилась эскалация именно сейчас? Ответ очевиден: ситуация на фронте для ВСУ продолжает ухудшаться. По данным Минобороны России, в декабре российские войска показали рекордные темпы продвижения.

За 2025 год освобождены более 4,7 тыс. квадратных километров территории. Украинская армия испытывает острейший дефицит личного состава, оперативные резервы практически исчерпаны.

На этом фоне террористические удары по мирным жителям и попытки атаковать резиденцию главы государства — это отчаянная попытка продемонстрировать, что Киев ещё на что-то способен. Попытка отвлечь внимание от провалов и создать информационный повод, который затмит сводки с фронта.

И всё это происходит не без ведома западных спонсоров Киева. Беспилотники, наносящие удары по мирным жителям, оснащены западной электроникой. Разведданные поступают от западных спецслужб. Финансирование идёт из западных бюджетов.

По словам губернатора Сальдо, к атаке на Хорлы могут быть причастны европейские спецслужбы. Кровь погибших — на руках не только непосредственных исполнителей, но и тех, кто стоит за ними.

А материалы экспертизы беспилотника, атаковавшего резиденцию президента, будут переданы американской стороне — чтобы у Вашингтона не осталось сомнений относительно того, на что способен киевский режим.