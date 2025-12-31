В 2026 году в России вступает в силу масштабный пакет изменений, затрагивающий практически каждого гражданина.

Иван Шилов ИА Регнум

Нас ожидают повышение налогов, корректировка штрафов, новые сборы — и одновременно индексация пенсий, рост пособий и МРОТ.

НДС 22%: влияние на цены

Главное фискальное изменение года — повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 22%.

Льготная ставка в 10% сохраняется для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, детских товаров, книг и периодической печати.

По расчётам Минфина, повышение НДС принесёт федеральному бюджету дополнительно 4,423 трлн рублей за 2026–2028 годы.

«Повышение НДС — это косвенный налог, который учитывается в конечной цене товара, — поясняет в интервью ИА Регнум экономист Герман Алексеев. — По опыту 2019 года, когда НДС подняли с 18% до 20%, рост цен составил 1–2% сверх базовой инфляции. Сейчас можно ожидать аналогичного эффекта в течение первого полугодия».

По словам эксперта, сохранение льготной ставки для социально значимых товаров позволяет защитить наименее обеспеченные группы населения от наиболее чувствительного роста цен.

Новые правила для малого бизнеса

Изменения ждут и предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения. Порог годового дохода, после которого компания должна начать платить НДС, снижен с 60 млн до 20 млн рублей.

К 2028 году планируется поэтапное снижение порога до 10 млн — такой постепенный переход позволит бизнесу адаптироваться к новым условиям. Для тех, кто превысил порог, предусмотрены специальные ставки: 5% при доходе от 20 млн до 272,5 млн рублей и 7% — от 272,5 млн до 490,5 млн рублей.

Компаниям, впервые ставшим плательщиками НДС в 2026 году, предоставлено послабление — освобождение от штрафов за непредоставление первой декларации.

Скорректированы и ставки страховых взносов. Льготная ставка 15% сохраняется для IT-компаний и предприятий из списка приоритетных отраслей, утверждаемого правительством.

Остальные компании уплачивают 30% в пределах базы (2 млн 979 тыс. рублей в 2026 году) и 15,1% сверх неё.

«Снижение порога УСН означает, что значительная часть предпринимателей перейдёт в категорию плательщиков НДС, — отмечает Герман Алексеев. — Важно, что государство предусмотрело переходный период и мораторий на штрафы для новых плательщиков. Это даёт бизнесу время наладить учётные процессы и выстроить ценообразование».

Технологический сбор

С 1 сентября 2026 года вводится технологический сбор на электронику — новый обязательный платёж для производителей и импортёров. Под него попадают смартфоны, ноутбуки, планшеты, бытовая техника и другая продукция с электронными компонентами.

Максимальная ставка сбора — 5 тыс. рублей за единицу товара. По предварительным оценкам Минпромторга, сбор за смартфон составит около 750 рублей, за ноутбук — порядка 1,5 тыс.

За 2026–2028 годы Минфин рассчитывает получить 218 млрд рублей. Собранные средства направят на развитие отечественной электронной и радиоэлектронной промышленности.

«Цель сбора — сформировать ресурсную базу для развития отечественной электронной промышленности и снижения зависимости от импорта, — поясняет Герман Алексеев.

— Минпромторг оценивает влияние на розничные цены в пределах 1%. Поэтапное введение — сначала на готовые устройства, затем на компоненты — позволит рынку адаптироваться без резких скачков».

Безопасность на дорогах

Усилены санкции за нарушения при перевозке детей без автокресел и удерживающих устройств. Штраф для водителей вырос с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Самозанятые таксисты приравнены к должностным лицам.

Повышение штрафов направлено на усиление защиты детей-пассажиров и стимулирование ответственного поведения водителей.

Усовершенствован контроль наличия полиса ОСАГО: дорожные камеры начнут автоматически фиксировать автомобили без действующей страховки. Штраф за первичное нарушение остаётся прежним — 800 рублей, при повторном нарушении кошелек похудеет на 3–5 тыс. рублей.

При этом за сутки на один автомобиль может быть выписан только один штраф — это ограничение защищает водителей от множественных наказаний за нарушение в рамках одной поездки.

Воинский учёт: круглогодичный контроль

С переходом на круглогодичный призыв штрафы за нарушения, связанные с воинским учётом, назначаются в течение всего года, а не только в периоды весенней и осенней призывных кампаний.

За неуведомление об изменении семейного положения, образования или места работы — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Неявка по повестке влечёт штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. За несообщение о переезде на новое место пребывания без регистрации предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Уведомить военкомат о переезде необходимо в течение двух недель. Сделать это можно лично, через портал «Госуслуги», заказным письмом или через МФЦ. Изменения касаются всех граждан, состоящих на воинском учёте.

Пенсии: индексация выше инфляции

С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6% — выше прогнозируемого уровня инфляции. Повышение коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров — около 40 млн человек.

Средняя страховая пенсия по старости составит около 27,1 тыс. рублей. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%.

«Индексация на 7,6% при прогнозе инфляции 5–6% означает реальный рост пенсионных выплат, — комментирует Герман Алексеев. — Все необходимые средства заложены в бюджете Социального фонда в полном объёме. Повышение произойдёт автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не требуется».

Пособия, материнский капитал и налоговый «кешбэк»

С 1 февраля 2026 года индексируются основные «детские» выплаты. Единовременное пособие при рождении ребёнка составит 28 773 рубля. Материнский капитал на первого ребёнка вырастет до 737,2 тыс. рублей, на второго (если за первого не получали) — до 974,1 тыс. рублей.

Минимальное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет составит около 10,8 тыс. рублей, максимальное — до 83 021 рубля. Индексация детских пособий составит 6,8%.

Уточняются требования к единому пособию на детей. Каждый трудоспособный член семьи должен подтвердить заработок не менее 8 МРОТ за расчётный период (12 месяцев), то есть не менее 216 744 рублей.

При этом предусмотрены уважительные причины, при которых это требование не применяется или может быть снижено, — в том числе получение пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Это требование направлено на то, чтобы пособие получали семьи, где родители работают, но имеют низкий доход, а не те, кто не работает вовсе.

Важное нововведение — налоговый «кешбэк» для семей с двумя и более детьми, благодаря которому они смогут получить возврат части НДФЛ. Условия: официальное трудоустройство, статус налогового резидента и среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов.

Таким семьям пересчитают налог по ставке 6% вместо 13%, а разницу вернут одним платежом. Оформить выплату можно будет с 1 июня.

Налоговый кешбэк будет приходить по итогам года в виде единовременной выплаты, а её максимальный размер в среднем по стране составит около 90 тыс. рублей, если у родителей два ребёнка.

МРОТ: значительный рост

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года составит 27 093 рубля — на 20,7% выше, чем в 2025 году. Это значительный рост, направленный на выполнение поручения президента довести МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году.

Повышение напрямую улучшит положение 4–5 млн работников.

«Рост МРОТ более чем на 20% — это серьёзный шаг в повышении уровня жизни работников с минимальными зарплатами. Вместе с этим у всех граждан вырастут минимальные размеры больничных и пособий по беременности и родам, безработице», — комментирует изменение Алексеев.

Прочие изменения

С 1 марта срок оплаты услуг ЖКХ будет продлён до 15-го числа следующего за расчётным месяца — ранее было до 10-го. Это даёт гражданам дополнительное время для планирования расходов.

С 1 января самозанятые получат возможность оформлять оплачиваемые больничные при условии регистрации в Социальном фонде и уплаты ежемесячных взносов — эксперимент продлится до конца 2028 года.

Операции по обслуживанию банковских карт теперь облагаются НДС по ставке 22%. Национальная система платежных карт уже снизила свои тарифы на размер НДС, чтобы смягчить влияние на участников рынка.

Для должностных лиц установлена ответственность за нарушения отчётности по валютным операциям — штрафы от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Для букмекеров введён налог 7% с разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами, увеличены отчисления на развитие спорта до 2,25%.

О чём стоит помнить

Если оценивать совокупное влияние всех изменений, можно выделить несколько групп, которые получат наибольшую поддержку: пенсионеры благодаря индексации выше инфляции, семьи с двумя и более детьми благодаря налоговому кешбэку, работники на минимальной зарплате благодаря росту МРОТ, а также IT-компании, сохранившие льготные ставки страховых взносов.

В целом рост МРОТ скажется позитивно на социальной защищённости всех граждан.

«Имеет смысл обратить внимание на несколько моментов, — рекомендует экономист Герман Алексеев. — Во-первых, проверить статус полиса ОСАГО — с автоматической фиксацией камерами контроль станет более эффективным.

Во-вторых, убедиться в актуальности данных в военкомате, если вы состоите на воинском учёте.

В-третьих, изучить право на налоговый кешбэк для семей с детьми — это реальная возможность вернуть часть уплаченных налогов.

Крупные покупки электроники целесообразно запланировать на первую половину года — до введения технологического сбора в сентябре».