13 января истекает срок ареста известного российского археолога Александра Бутягина, задержанного в начале декабря в Варшаве по обвинению в «незаконных раскопках в Крыму».

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующий запрос на розыск подала Украина, и она же теперь требует экстрадиции ученого — чтобы его примерно наказать «за уничтожение культурного наследия».

Символично, что эти события совпали с передачей в Национальный музей истории Украины около восьми тысяч уникальных артефактов, изъятых у бывшего главы Совета министров Крыма Валерия Горбатова, который пошел на сделку со следствием.

Его обвиняли в неких преступлениях против государства, однако вместо связей с Россией следователи обнаружили при обыске обширную коллекцию археологии — огромное число артефактов от времени бронзы до позднего Средневековья.

Уникальные предметы, многих из которых никогда не было в экспозиции украинских музеев, были добыты «черными археологами» в том числе в Крыму. И коллекция Горбатова, хранившаяся как попало в подсобном помещении, стала крупнейшим частным собранием, изъятым за годы независимости Украины.

Фактически здесь две параллельные истории. Бутягин, как руководитель Мирмекийской археологической экспедиции в Керчи с 1999 года, передавал каждую находку в музей, не взяв ни одного предмета даже из сенсационного клада золотых монет Александра Македонского.

Горбатов же принадлежал к тем представителям украинской элиты, которые из личного интереса или из желания наживы десятилетиями участвовали в грабеже — причем как памятников культуры, так и музейных фондов.

При этом преступное происхождение его коллекции следователи доказать не смогли. Хотя нелегальный рынок антиквариата всегда существовал у всех на виду и ограбление древних могил в украинском Крыму (помимо прочих) было поставлено на поток, наказать можно было, только поймав кого-то за руку на раскопках кургана.

Курганы же нередко копались тяжелой техникой под охраной автоматчиков — в интересах высокопоставленных коллекционеров, первым из которых можно считать экс-президента Украины Виктора Ющенко.

Таким образом, сокровищница Горбатова, «зашедшего» в Крым по протекции еще Леонида Кучмы в 1994 году и широко известного как «коллекционер санаториев», дает представление о том, что уплывало в частные коллекции и контрабандой уходило в Европу, где после легализации через «находку дедова наследства» продавалось и на аукционах, и напрямую частным лицам.

«Обыск длился пять дней, мы отправили в музей две грузовые машины — всего шесть тысяч артефактов. Но, как оказалось, это было не всё. Мы вернулись туда через год, нашли еще тысячу предметов и загрузили еще одну машину. Нашли гуннский меч, декорированный золотыми поясками и альмандинами, византийскую золотую иконку, монеты и античные шлемы», — рассказывает прокурор Сергей Чаплян, который вел это дело.

Национальный музей истории Украины Гуннский меч, отделанный золотом

Так, у Горбатова хранились 250 скифских мечей — акинаков. При этом в Национальном музее истории Украины (НМИУ) их всего сотня, и соберется ли 250 по всем украинским музеям — большой вопрос.

Отдельно можно выделить хорошей сохранности меч с клеймом престижной оружейной мастерской Северной Европы эпохи викингов ULFBERHT. Для музейных экспозиций это огромная редкость: в 1928 году в котловане строительства плотины Днепровской ГЭС были обнаружены пять таких мечей Х века в хорошей сохранности, с богатой отделкой рукоятей в скандинавском стиле и солидными клеймами на клинках.

При первой публикации о находке была выдвинута идея, что мечи могли принадлежать дружине Святослава. Опираясь на неё, академик Борис Рыбаков, авторитет и светило, поначалу также писал о Крарийской переправе как месте находки: «Именно здесь и был убит князь Святослав, возвращавшийся из Византии».

Позже Рыбаков передумал, но с тех пор мечи стали «Святославовыми». Но после больших потрясений середины прошлого века из пяти до нас дошел один, а в 2011 году в районе Хортицы был найден еще один «княжеский меч эпохи Святослава Храброго», экспонирующийся в Днепропетровском национальном историческом музее им. Д. Я. Яворницкого.

Оружие с таким клеймом в офисе на улице Ярославов Вал было в одном экземпляре, но «варяжских» мечей всего три, а также византийский меч типа «Гарабон» IX века (на Украине в экспозициях таких нет вообще) и неатрибутированный меч с инкрустацией растительным орнаментом (примерно VIII века).

Имелось и разного рода бронзовое оружие, например кимерийские кинжалы IX–XII веков до н. э., бронзовые мечи и топоры. В их числе — предметы, относящиеся к Гава-Голиградской культуре, возрастом около трех тысяч лет.

Национальный музей истории Украины Бронзовый меч

Это одно из северо-фракийских племен, живших в Карпато-Дунайском регионе в течение 1200–900 годов до н. э., и «подарки» от них в основном находят черные копатели Западной Украины. Многое из описанного чиновник-бизнесмен просто покупал через доверенных лиц на популярном украинском аукционе «Виолити».

И эта площадка — одна из самых крупных на нелегальном рынке артефактов, где можно приобрести невероятные вещи за довольно скромную цену. В Европе всё это стоит в разы больше, поэтому такие вложения всегда считались выгодными. Что же касается чисто крымской тематики, то в подвале, электрощитовой и офисном помещении следователи обнаружили детали женского костюма, фибулы и орлиноголовые пряжки готов VI–VII веков, греческую краснофигурную посуду IV века до н. э., огромное количество монет греческих держав Северного Причерноморья — Ольвии, Пантикапея, Херсонеса.

Национальный музей истории Украины Готские поясные пряжки из Крыма

А также монетные гривны княжеской Руси XI–XIV веков.

Собственно, всё это богатство и хранилось в Крыму, откуда Горбатов вывез его в Киев в 2014 году, свалив как попало. Как утверждают, у него был друг-археолог из заповедника «Херсонес Таврийский», снабжавший его интересными предметами. В числе прочего в завалах обнаружилась и книга на французском языке «Христианские саркофаги Галлии», изданная в Париже в 1886 году, с непогашенной печатью указанного музея-заповедника.

За три года сотрудники НМИУ успели атрибутировать 30% коллекции.

Но совсем не факт, что вся она, доставленная в музейное учреждение как попало в грузовиках, пополнит фонды и экспозиции. Поскольку помимо одного бывшего высокопоставленного функционера, у которого возникли проблемы с «органами», есть и другие, которые могут «под заказ» забрать то, что не успели «засветить» на фотографиях.

ГБР Украины Шейная гривна и подвески из могильника в Киевской обл., ограбленного в 2010-е годы

Такая практика была обычной для Украины во все времена. К примеру, один из крупнейших коллекционеров военной атрибутики в свое время рассказывал о сотрудничестве с хранителем фондов бывшего Национального музея Великой Отечественной войны.

Тот системно перебирал предметы, и если в карточке с описанием были допущены широкие обобщения, типа «китель офицерский» без указания года и особых примет, то вещь просто подменялась любой другой, формально соответствующей описанию. А оригинал уходил на продажу.

Здесь же неатрибутированный массив автоматически становится предметом интереса покупателей.

«Во время допроса Горбатов сказал, что хотел создать частный музей. Люди, работавшие с ним в офисе, подтверждают, что он хотел музей имени себя. Рассказали, что Горбатов довольно резкий и холодный человек, но, когда речь заходила об археологии, на глазах менялся и мог часами рассказывать об истории. Каждый артефакт был для него как ребенок. Он жил этим. Но коллекцию хранил в помещениях, где не соблюдал температурно-влажностный режим. Часть вещей при обыске рассыпалась в руках», — рассказывает прокурор в интервью, с некоторым сожалением констатируя, что это единственный весомый итог его работы.

Национальный музей истории Украины Античные шлемы

Поскольку сам фигурант давно покинул Украину и проживает на Кипре. Откуда и вышел на контакт со следствием, чтобы решить вопрос с коллекцией и в целом урегулировать отношения. Соглашение касается статей УК Украины, предусматривающих уголовную ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия, — в числе хранимых предметов были как старинное художественное, так и современное, со стертыми номерами.

В обмен на всё Горбатов решением суда получил условный срок. И здесь как раз нельзя исключать, что коллекцией такое решение и было оплачено — некто «решил вопрос» в обмен на предметы, стоимость которых оценивается в несколько миллионов долларов. Поскольку всё это не имело отношения к расследованию об уплате налогов в России и могло быть возвращено владельцу через суд.

Как сообщается, в следующем году Горбатов планирует вернуться на Украину после лечения, чтобы «со специалистами Исторического музея изучать артефакты и финансировать их реставрацию». То есть возьмется за старое. Тем более что дикий рынок археологии в стремительно обнищавшей стране сильно разросся, а цены упали.

ГБР Украины Чернолаковый греческий кратер, сосуд для смешивания вина с водой

Если же теперь вернуться к российскому археологу Бутягину, то до 2014 года он получал «открытый лист», позволяющий вести раскопки, от украинских чиновников.

«И я прекрасно знаю, насколько скрупулезно он готовил все отчеты по результатам экспедиции, по нескольку месяцев сидел в Керченском музее, описывая находки. К нему не было никаких претензий, его находками Керченский музей завален почти по крышу. В его основной работе ничего не изменилось: он по-прежнему все находки сдает в Керченский музей (то есть, с точки зрения Украины, находки остаются на Украине), по-прежнему сидит месяцами, составляя отчеты о деятельности экспедиции»,— делится своими мыслями Дмитрий Коломенский — коллега и друг Александра Бутягина, в начале 2000-х работавший в его экспедиции.

Но в этом и состоит традиционная основа украинской политики: никого не интересует суть проблемы — важны только истошные крики, под шум которых так удобно что-нибудь своровать.