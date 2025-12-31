Уже более четырех месяцев наблюдается напряжение, созданное правительством Соединенных Штатов в Карибском бассейне. Всё больше жертв, военной техники, угроз… А под Новый год разговор уже зашел об ударах. Но чего же ожидать в новом, 2026 году?

Иван Шилов ИА Регнум

Решатся ли в Белом доме на открытую интервенцию? Или продолжат затягивать с решительными мерами, отказываясь от наземных атак в пользу охоты на нефтяные танкеры?

Иранский сценарий

Всю прошлую неделю западные аналитики отмечали усиление американской группировки в карибских водах. Авиационная группа сейчас состоит примерно из 131 единицы техники: летают патрульные самолеты из Сан-Сальвадора, активны радиолокационные спутники «Топаз», запускаются разведывательные БПЛА.

При этом то тут, то там мелькают сообщения, что американским вооруженным силам поставили задачу больше опираться на экономическое давление на Венесуэлу — например, захватывать танкеры с санкционной нефтью. При этом признаков ослабления группировки или вывода техники не видно.

Такое положение дел предоставило повод для предположений о том, что атака на Каракас и окрестности все-таки произойдет.

Похожим образом Штаты действовали во время военно-воздушной операции против Ирана в июне 2025 года. Тогда были атакованы ядерные объекты Ирана в Нетензе и Исфахане. Тем не менее масштабного развития та атака так и не получила и ни к какому вторжению в Иран не привела.

Применительно к Венесуэле Штаты могли бы атаковать нефтяные объекты в районе озера Маракайбо — там как раз добывают нефть компании из Китая, на которых команда Трампа в последнее время имеет зуб.

В принципе, единичная операция уже сыграла бы свою положительную роль для президента Дональда Трампа и не втянула бы его в затяжной конфликт в собственном регионе.

Однако есть нюансы: операция в Иране вовсе не повлекла за собой смену власти в стране и не спровоцировала очередную операцию «по восстановлению демократии».

Кроме того, США не действовали в одиночку — незадолго до их атаки операцию против Ирана начали власти Израиля.

Рядом с Венесуэлой еще одного Израиля нет. Даже Колумбия с проамериканским парламентом, подконтрольная Панама и покорно-дружески настроенные Гайана и Тринидад и Тобаго, вместе взятые, вряд ли смогут обеспечить нужную военную поддержку.

Тем не менее они охотно предоставят территории своих стран для военной техники, базирования, высадки солдат, а заодно и поддержат любые операции против Каракаса.

И вот здесь закономерно рассмотреть сценарий прямой интервенции по примеру американского вторжения в Ирак.

Ирак или Гаити?

Сценарий прямого вторжения выглядит вполне реально. Высадка на морском побережье, а также у границ с Колумбией и (или) Гайаной — и параллельная атака истребителями.

Удары по столице, в первую очередь — по организациям, которые в Госдепе ныне отождествляют с якобы существующим «картелем Солнц»: министерству обороны Венесуэлы, полицейским подразделениям, военным базам, разведывательному управлению, жилым домам высшего руководства.

Отдельные пользователи соцсетей предполагают, что американские вооруженные силы церемониться не будут совершенно и с помощью беспилотников сровняют с землей всю Боливарианскую республику в считаные дни. Если не часы.

На вопросы о возможных потерях среди американской армии ответ дается весьма причудливый: потерь не будет, потому что атаки будут осуществляться с применением «новейшей робототехники». Звучит интригующе и вполне в духе нации, создавшей киновселенные «Терминатора» и «Марвел».

Однако и в таком сценарии есть свои трудности.

В частности, про суперсовременных роботов, которые могут заменить американских солдат на поле битвы, в открытых источниках пока мало что пишут.

Да и «полную зачистку», избавляющую страну от всех нежелательных элементов, может обеспечить только один вид оружия — атомная бомба. Использовать же ее в собственном полушарии, да еще и в отношении «режима», который долгое время характеризуется как технически отсталый и обладающий слабой армией, — политическое самоубийство. Да и нефтяные месторождения покоренной Венесуэлы использовать не получится.

Но даже если предположить, что сотни БПЛА и роботов у Пентагона уже наготове, то предстоит подумать о специфическом ландшафте Венесуэлы — горах, вечнозеленых мангровых лесах, болотистых равнинах и весьма призрачных границах с соседними государствами.

Предположим, что Каракас вместе с мирным населением — а заодно и политическими заключенными, которыми, как утверждают западные правозащитники, буквально забиты местные тюрьмы, — зачистили и захватили. Дальше пойдут удары по другим венесуэльским штатам.

Учитывая, что из оппозиции Белый дом выделяет только нобелевскую лауреатку Марию Корину Мачадо, бомбить будут и территории, где оппозиционные губернаторы ведут дела с правительством Николаса Мадуро.

Местное население, лояльное к американской культуре и образу жизни, вполне бы это всё проглотило, если бы не потеряло в американской атаке дома, работу и не погрузилось бы в гуманитарную катастрофу по типу Гаити.

Кроме того, есть фактор «черного рынка» и коренных народов, проживающих в джунглях и не слишком хорошо контактирующих с внешним миром. Те же индейцы, например, неоднократно вступают в стычки с армией Венесуэлы, пуская в ход копья без особых реверансов и разбирательств.

Естественно, огнестрельное оружие и прочие достижения военной техники даже рядом не могут стоять с оружием из каменного века. Но тут неплохо бы вспомнить, что ковровые бомбардировки джунглей уже попахивают геноцидом местного населения, даже если сто раз их обосновать необходимостью борьбы с картелями.

Даже если вспомнить, что голова индейца в глазах Белого дома традиционно ничего не стоит, — что делать, если бомба залетит на территорию дружественного американцам государства в Андском регионе?

Предположим, что от авианалетов в джунглях — к слову, достаточно дорогих для бюджета США — решили частично отказаться. То есть зачистку придется проводить вручную, и это уже откроет новый «ящик Пандоры» со смертями солдат: или от знакомства с ядовитой лягушкой, или от индейской стрелы, или от много чего другого.

К слову, недавно на телевидении отгремел первый сезон сериала Винса Гиллигана «Плюрибус», где один из героев рыщет по джунглям южноамериканского региона (правда, на границе Панамы и Колумбии) и практически гибнет, напарываясь на шипы пальмы чунга. Кинокритики тогда знатно удивились, узнав, что такое растение действительно существует и что ходить по здешним джунглям (даже в экипировке) — занятие не для слабонервных.

И даже если в тот момент, пока какой-нибудь Джоуи или Энрике будут пытаться договариваться с коренным населением и просить их показать ту или иную тропу (или срочно обработать рану), а к власти в Каракасе придет Мария Корина Мачадо, то мадам придется как-то срочно заявлять о том, каким именно образом она восстановит порядок в столице, на нефтяных месторождениях, а вслед за этим и на периферии.

Учитывая местную специфику, ей явно придется создать своих собственных «коллективос» для наведения порядка, и крайне сомнительно, что Вашингтон оставит для таких целей американских солдат, часть из которых прибыла из Южного командования и специализировалась на борьбе с наркотиками, часть передислоцировалась с Ближнего Востока, а еще часть впервые участвует в наземных операциях и вообще переведена из береговой охраны.

И вот дальше Вашингтону придется делать выбор — более или менее безопасно качать нефть из здешних недр, ввалив кучу денег в полуразрушенные НПЗ или построив новые, или устроить некий филиал Гаити, создав в регионе новый очаг криминала. От которого в ближайшем будущем сами же и пострадают.

И тот, и другой вариант лишают всех членов команды Трампа даже варианта баллотироваться в президенты на следующих выборах. Стоит ли такая овчинка выделки?

Блокады не получилось

Перед Рождеством команда Трампа, а заодно и руководство военного министерства в очередной раз не выполнили обещание начать наземные операции против «картеля Солнц». Вместо этого они открыли охоту на танкеры, так или иначе связанные с санкционной венесуэльской нефтью.

В это же время ряд СМИ выпустили сообщение о том, что американское военное руководство планирует ближайшие два месяца посвятить именно экономическому давлению на Каракас.

В рамках полномочий Пентагона единственный способ такого давления — это охота на танкеры. Причем даже тут реальные юридические полномочия у американцев настолько шатки, что в рамках захвата танкеров приходится задействовать самые разные подразделения.

Потому что врываться на иностранные торговые суда вне зоны своей юрисдикции военнослужащие США не могут.

На отдельную помощь пришлось раскручивать власти Панамы, которые буквально подарили американцам основание заходить на суда, плавающие под ее национальным флагом.

Согласно новым указаниям панамского МИД, любые ошибки в документации экипажа судна под флагом Панамы уже дают право для подобных «проверок».

Все указанные манипуляции пришлось задействовать из-за охоты всего на три танкера, связанных с Венесуэлой (причем не все они реально находились под санкциями). И это при условии, что существуют десятки таких танкеров и говорить всерьез о «блокаде» явно нельзя.

Однако это неплохо затягивает ситуацию в Карибском бассейне на неопределенное время, разрешая не приступать к самому неудобному — наземным ударам по территории иностранного государства.

Конечно, это не исключает внезапной прямой атаки, но возможность водить мировую общественность за нос, одновременно играя на ее нервах, у Дональда Трампа сохранится и в 2026 году.