28 декабря глава киевского режима прилетел на переговоры с президентом США Дональдом Трампом во Флориду. И несмотря на то, что Зеленского на этот раз с мероприятия не выгнали, а также на факт совместной пресс-конференции с Трампом, назвать этот визит успешным он не может.

Иван Шилов ИА Регнум

«На этих переговорах Украина окончательно превратилась из субъекта в объект переговорного процесса», — констатирует в беседе с ИА Регнум политолог-международник Алексей Наумов.

Всё началось с прилета Зеленского в Майами, где, судя по видеосъемке, его встречали только сотрудники украинского посольства и технические сотрудники аэропорта. Понятно, что визит не носит государственного характера, но протокол требует посылать кого-то от встречающей стороны. Однако американский президент в этот момент, судя по всему, играл в гольф и о таких мелочах не думал.

Затем проблемы продолжились уже на самих переговорах. Если посмотреть на состав участников американской делегации, то там не было ни одного человека, которого можно было бы назвать «другом Украины».

Этому определению с большой натяжкой мог бы соответствовать госсекретарь Марко Рубио, однако его участие было сбалансировано другими персонами. Да и Трамп затем тонко обозначил, что главную роль в переговорном процессе играет не глава Госдепа, а его личные конфиданты — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Как и чем давили на Зеленского в ходе переговорного процесса, сказать сложно — достоверной информации об этом нет, ее журналистам ее еще не успели слить. Однако на пресс-конференции он вкусил сполна.

Номинально это, конечно, была совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского, однако незримо на ней присутствовал еще и Владимир Путин.

Во-первых, потому, что Трамп постоянно на него ссылался. «Говорил о нем с первых же секунд и упомянул в целом 11 раз», — говорит Алексей Наумов. Во-вторых, потому, что Трамп постоянно позиционировал себя как человека, который говорит с Зеленским от лица Владимира Путина.

При этом в массе он не выдавал свои хотелки за желания главы нашего государства — нет, Дональд Трамп, в общем и целом, озвучивал именно позиции российской стороны. Причем озвучивал их в комплиментарном тоне.

Например, так он говорил о вопросах заинтересованности Москвы в развитии Украины, неспособности киевского режима удержать территории Донбасса, бессмысленности заключения перемирий и т.п. Трамп перед журналистами призывал главу киевского режима принять российские требования — и принять пока не поздно.

И такая осведомленность не должна вызывать удивление — прямо перед встречей Трамп позвонил Владимиру Путину и согласовал с ним позиции. Тем самым автоматически превратив лейтмотив встречи с «Зеленский встречается с Трампом для того, чтобы его переубедить» в «Трамп встречается с Зеленским для того, чтобы его заставить».

Кроме того, на пресс-конференции Трамп фактически обвинил Зеленского в терроризме. А как еще трактовать его слова о том, что «Путин не обстреливал Запорожскую АЭС»? Ведь тогда получается, что украинская пропаганда не только врала об этих фактах, но и покрывала ядерный терроризм, которым занимался Киев.

Всё это Зеленский слушал с вяло улыбающимся лицом. В конце ему было позволено прочитать с бумажки мысль о том, что Трамп в целом принял его план из 20 пунктов (сам Трамп об этом ни слова не сказал), а консультации будут продолжаться.

Главным же провалом Зеленского стала неспособность убедить Трампа поддержать идею прекращения огня и принудить Москву к принятию этого предложения. Зеленский хотел протолкнуть эту идею через пункт о референдуме — мол, он теоретически готов рассмотреть все уступки, но для этого нужно провести всенародное голосование и поинтересоваться точкой зрения украинцев.

Однако прямо на пресс-конференции Трамп дал понять, что вопрос о выводе войск из Донбасса можно решить через соответствующее распоряжение Верховной рады. Это позволит и оперативно выполнить условие Владимира Путина, и избежать всяких перемирий, и размыть ответственность за этот шаг между депутатами Рады.

При этом Трампу наверняка доложили, что для Зеленского это неприемлемо. И не только потому, что тогда он лишится возможности добиваться перемирия. Поднятием в Раде столь тонкого вопроса обязательно воспользуется украинская оппозиция в лице того же Петра Порошенко*, который обязательно попробует отыграть патриотическую роль и обвинить Зеленского в предательстве национальных интересов.

Кроме того, ряд депутатов даже его фракции могут посчитать, что Зеленский радикально ослаб, и отвернуться от него. А провал голосования в Раде станет для многих (в том числе и для Трампа) свидетельством того, что Владимир Зеленский утерял контроль над ситуацией даже в собственном парламенте.

Однако, несмотря на это, Трамп предложил ему попробовать. Показать свою силу и прекратить затягивание мирного процесса.

В итоге Зеленский вернулся в Киев с пустыми руками — причем вернулся в ситуации, когда время явно играет не в его пользу. «Российская армия продолжает наступление, Украина продолжает сотрясаться скандалами, в том числе коррупционными, а Дональд Трамп не занимает активной антироссийской позиции. На нынешний момент это для Москвы можно назвать успехом», — резюмирует Алексей Наумов.

Возможно, глава киевского режима сейчас надеется на помощь друзей. В начале января он встретится с европейцами, где они обсудят итоги саммита, а затем украинские и европейские переговорщики поедут в США для того, чтобы снова попытаться продавить американцев.

Однако не исключено, что к моменту их вояжа ситуация на фронте для Украины еще больше осложнится. Что российская армия освободит новые территории, украинская энергетика окажется в худшем состоянии, а экономика страны пробьет очередное дно.

И это еще без учета того, что к январю в и без того не слишком стройных европейских рядах появятся новые перебежчики, которые посчитают нужным все-таки начать переговорный процесс с Москвой.

И чем больше будет таких перебежчиков, тем менее эффективным будет европейский инструмент Зеленского, при помощи которого он пытается ускользнуть от американского давления.

*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов